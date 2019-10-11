2019-10-11T12:06:44+03:00
Экономика

Альфа-Банк предложил своим клиентам воспользоваться сервисом Кошелёк Pay

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно установить приложение «Кошелёк» и активировать в нем платежные карты Mastercard.
Дмитрий Мезенцев
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С новым сервисом можно оплатить проезд в транспорте смартфоном.С новым сервисом можно оплатить проезд в транспорте смартфоном.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Альфа-Банк, Mastercard и российская компания Cardsmobile запустили сервис Кошелёк Pay. С его помощью можно просто, удобно и безопасно оплачивать покупки в одно касание смартфоном в России и в мире.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", чтобы воспользоваться сервисом, достаточно установить приложение «Кошелёк» и активировать в нем платежные карты Mastercard. Кошелёк Pay позволяет банкам-эмитентам переносить существующие карты в смартфоны и «умные» носимые устройства, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты: брелоки, ювелирные украшения с микрочипами и другие гаджеты. В дальнейшем клиенты смогут выпускать в приложении «Кошелёк» новые карты Альфа-Банка Mastercard сразу в мобильном формате.

Приложение «Кошелёк» агрегирует в мобильном устройстве в удобной для розничного пользователя форме все виды карточных продуктов: банковские, скидочные карты, сертификаты и купоны, а для торгово-сервисных предприятий – предоставляет возможности по организации и управлению программами лояльности.

-Бесконтактные платежи активно растут и банк поддерживает все формы такой оплаты. Мы рады предоставить нашим клиентам возможность работы с широким кругом партнерских сервисов, среди которых теперь и Кошелек Pay. С помощью этого сервиса наши клиенты могут получить ряд преимуществ в виде скидок, промо-акций и сервисов учета покупок в личном кабинете за счет интеграции платежных транзакций с программами лояльности ритейлеров на платформе Кошелек, - комментирует руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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