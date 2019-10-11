Когда Юрий Шатунов приедет в Дедовичи?

Кому достался шелковый плакат с изображением кумира? На купюрах какого номинала писали записки артисту? Смогла ли охрана сдержать порыв зрителей, желающих устроить дискотеку в БКЗ? Корреспондент «Комсомольской правды – Псков» 10 октября побывал в БКЗ Псковской областной филармонии на концерте Юрия Шатунова.

Фото: соцсети Юрия Шатунова. За два часа до концерта артист выложил фото из псковского зала.

- Юрий, мы вас очень любим! Приезжайте в Дедовичи. Девчата, - так звучала одна из первых записок певцу. Кроме того, поклонницы были готовы организовать доставку артиста на свою малую родину. Но сначала певцу пришлось разобраться, что же это за место такое ДедовИчи или ДедОвичи (лишь с третьего раза получилось выбрать правильный ответ).

- Сначала нужно посмотреть на карте, где это, есть ли туда вообще дорога… - уклончиво отвечает певец, а его уже зазывают на День города в Дно. Тем временем сидящие в зале псковичи, великолучане, дновцы, петербуржцы и даже эстонцы сопереживают любви дедовчан к Юрию Шатунову, ведь на подходе уже пятая записка-приглашение, и все оттуда, из поселка на Д.

"Друзей в шоу-бизнесе не бывает", - ответил Юрий Шатунов на вопрос псковичей. Искренне.Фото: Евгения ГУСЕВА

С сотнями посланий к сцене у зрителей закончилась бумага, но это не беда – в кошельке есть деньги!

"Я нигде не учился петь. Я делаю, как умею и как чувствую. И вам это нравится" - Юрий Шатунов.Фото: Елизавета Славятинская

- Разрешите танцевать в проходах. Песни просто класс! – подносят зрители лоскутки бумаги артисту. Уж очень всем хотелось не только слышать песни тех лет, но и танцевать, как тогда, весело, безудержно, самозабвенно. Да только суровые охранники не покидают пост: танцевать разрешено только у своего места. Оставалось активно двигать руками и от скопившейся энергии вдвое громче петь строки о розовом вечере.

Для каждого он свой, этот розовый вечер.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нет-нет, да и попадались на концерте юные лица, которые в былые времена вряд ли успели записать голос Юрия Шатунова на кассету, но хиты его знали от и до.

- А как же реп? Вы ничего не перепутали? – отвечает артист на послание 18-летней девушки, которая уверяет, что ни одна ее встреча с друзьями не обходится без песен «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».

Кстати, поступали артисту не только слова восхищения, комплименты, приглашения и философские вопросы, также дамы посылали предмету обожания весьма пикантные строки со своими желаниями и мечтами, да только певец не озвучивал их в микрофон, обрывал на первом слове и смущенно убирал «валентинки».

Сотни белых роз подарили псковичи Юрию Шатунову сразу после второй песни, после той самой песни.Фото: Елизавета Славятинская

И хотя Юрий Шатунов весьма строг в общении с фанатами (не целовал дам, вручающих цветы, отказал сфотографироваться даже беременной (!) женщине, так и не согласился отправиться в Дедовичи), один автограф вечно молодой артист дал прямо-таки на сцене (предприимчивая жительница догадайтесь какого поселка закрепила на папку-планшет фотокарточку и маркер), а псковичке вручил нетленный шелковый плакат со своим портретом за ее милый подарок - корзинку с медом и мишкой, распостраняющую аромат ее духов.

Ушли зрители с трехчасового концерта Юрия Шатунова кто с автографом, кто с плакатом, но все, безусловно, с одной и той же мыслью в голове: «Белые розы, белые розы, беззащитны шипы».