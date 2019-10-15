Псковские эльфийки, алхимик и супергерой

Наверное, вы видели людей в костюмах героев компьютерных игр, персонажей книг или вообразивших себя исторической личностью. Зачем они это делают и куда в этом ходят - такие вопросы приходят на ум.

Уже давно существует специальное понятие для таких костюмированных шоу - косплей.

Косплей (от costume play «костюмированная игра») - перевоплощение в какого-либо персонажа. Копирование образа, как правило, включает в себя переодевание в костюм, наличие атрибутики и имитацию повадок героя.

Однако косплей-фестиваль не единственное место, где люди «выгуливают» свои костюмы. Существуют также ролевые игры живого действия и историческая реконструкция. В терминах и деталях можно запутаться. Ведь игра живого действия - это не фестиваль, а не все анимешники (см. словарик ниже) - это косплейщики. Но какая нам, обычным людям, разница? Побудем зрителями на этом феерическом шоу!

ФОТО: личные архивы героев. Этот причудливый мир населяют эльфы, гномы, ангелы и супергерои.

Вероника Кулик в этом году окончила школу, инженер-программист Андрей Степанов работает администратором баз данных, Виолетта Прохорова - студентка второго курса направления «Дизайн», Сергей Вавилов - служащий почты. Такие разные люди настраиваются на одну волну, приходя на косплей-шоу. Ведь, оказавшись там, они немного перестают быть собой, они играют роли.

ЦЕНА ВОПРОСА

Очевидно, что такие феерические костюмы не относятся к стилю casual, да и в магазине их не купишь. Кто-то пытается перекупить необходимый раритет и отправляется на поиски в секонд-хенды, а кто-то предпочитает «крафтить» самостоятельно от и до.

Как заметила Вероника Кулик, косплей - это не дешевое хобби.

Для костюма нужно купить ткань или уже готовые предметы одежды.

ФОТО: личные архивы героев. В этом мире сосуществуют злодеи и феи.

Но редко косплейщик может ограничиться только материей. У персонажей всегда есть узнаваемый атрибут, который нужно скопировать: молот Тора, экскалибур Артура, мачете Джейсона. При изготовлении «аксессуара» часто применяется техника папье-маше, но не только: в ход идут пластиковые бутылки, картонные коробки, линолеум, строительные материалы. Какой же костюм без украшений: стразы, блестки, значки, ремешки, чешуйки - что угодно. Все это нужно вырезать, смастерить, склеить, скрепить, зашпаклевать и покрасить. Так и «крафтят» косплейщики ночи напролет.

Андрей, например, исповедует философию «сделать что-то красивое из мусора» и даже ведет группу «Бюджетная технология». Но, несмотря на это, на одного персонажа, по приблизительным подсчетам парня, уходит около 7 тысяч рублей.

КРОПОТЛИВЫЙ КРАФТ

Если вы делаете свой костюм от и до, то вам, как и Андрею, придется окончить швейные курсы и приобрести необходимые инструменты.

Кроме швейной машинки, вам может понадобиться дрель с насадками, строительный фен, электроплитка, заклепочник, наборы для пайки и для рисования, комплект отверток, щипцов - и это далеко не полный список. Чтобы образ футуристического персонажа был максимально полным, в костюм нужно встроить светодиоды, а для этого - научиться их паять и подсоединять. Ремесло! Искусство!

ФОТО: личные архивы героев. А в жизни Виолетта очень добрая и милая.

- Крафтить что-то своими руками - это интересно, но бывает сложно, - говорит Вероника, и теперь мы ей верим.

Мы часто делаем над собой усилие, чтобы пойти в торговый центр за покупками: это же столько времени, это же так утомительно! В среднем у наших героев на изготовление одного костюма уходит до полугода. Конечно, мастерить приходится в свободное время. Создание костюма требует усидчивости и концентрации, чаще косплейщики проводят за швейной машинкой свои выходные, каникулы и отпуска.

КСТАТИ

- Мне с детства нравилось делать всякую фигню и надевать на себя, - говорит Андрей Степанов.

Мои собеседники поделились самыми безумными костюмами, которые они встречали. Например, имперский осадный танк или огр ростом в три метра, которым, кстати, управлял один человек.

ФОТО: личные архивы героев. Какой алхимик без лаборатории? Пришлось смастерить антураж.

ЖИЗНЬ - ИГРА

Косплей, на самом деле, очень разный, и каждый человек берет из него то, что ему близко.

- Для меня косплей - это, в первую очередь, про костюмы. Вот если убрать из него сам костюм, то что останется? - отмечает Андрей Степанов.

Для Вероники важнейшей составляющей косплея является актерская игра, копирование образа до мельчайших подробностей. Девушка постоянно веселит своих домочадцев репетицией перед зеркалом, а генеральные показы проводит прилюдно в парках.

А каково это жить в образе неделю? Жить в прямом смысле. Эмоциями поделился пскович Сергей Вавилов, который однажды по воле случая оказался на полевой ролевой игре с «населением» в полторы тысячи человек.

ФОТО: личные архивы героев. Косплей - возможность попасть в сказку.

Ролевая игра отличается от фестиваля отсутствием сценария и наличием «сверхзадачи». Костюм на такой игре указывает на принадлежность игрока к той или иной команде.

- Полевые ролевые игры позволяют превратить недельный отпуск в сказку, помогают хоть ненадолго сбежать от реальности и отдохнуть от этого мира, - рассказывает Сергей Вавилов.

А вот в какую сказку вы попадете, страшную или добрую, зависит от концепции игры, - отмечает Сергей. - На одном полигоне могут сосуществовать красивые пафосные эльфы, мудрые стойкие дварфы и ужасные создания хаоса.

В полевой ролевой игре вы на время становитесь персонажем «сказки» и живете его жизнью: участвуете в сражениях, выполняете разведку, ведете хозяйство или предсказываете будущее - на что хватит фантазии создателей игры.

В любом случае над образом приходится упорно трудиться, ведь у сапожника должны быть еще и сапоги. Для образа шута Андрей научился жонглировать и играть на мандолине, а Сергей для образа алхимика Неделимца дополнительно создал мини-лабораторию.

ФОТО: личные архивы героев. Косплей даёт право выбирать - светлый ты ангел или тёмный.

А что потом происходит с этими костюмами? Ведь вряд ли их можно использовать в повседневной жизни. Например, Андрей ранние и примитивные свои работы давно выкинул, и на сегодня в его косплейном гардеробе 7 костюмов из 16. И хотя в нашем регионе не так много мероприятий, все же тематические вечеринки, фотосеты, фестивали и праздники не дают костюмам «тухнуть», костюмы живут.

ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЯ ДЕМИУРГОМ

Мы привыкли к более простым видам увлечений: спорт, музыка, чтение, рукоделие. Конечно, если Петя Петров играет в футбол, он выходит на поле и полностью отдается игре, но вряд ли он перестает быть Петей Петровым. А тут - попробуйте скажите, что перед вами не эльфийка, а Вероника Кулик.

Наверняка вас до сих пор мучает вопрос: зачем? И у каждого здесь свой ответ.

Говорят, что у именитых косплейщиков неплохо выходит зарабатывать на своем хобби. Нам встретился, например, косплей-фестиваль с гран-при в 500 тысяч рублей.

Даже если косплей не приносит великую славу участнику, среди знающих людей он легко может стать звездой.

- Однажды я пришел на фестиваль в костюме по не слишком популярной игре «Red Alert». Там я встретил парня, который знал лично композитора саундтреков к игре, и он отправил композитору мои фото в образе, - рассказывает Андрей Степанов. - Невероятные эмоции!

ФОТО: личные архивы героев. Один из любимых авторских образов Андрея взял приз на фестивале и красовался на афише.

- На некоторое время ты спасаешься от реальности, перестаешь быть обычным человеком и показываешь свое настоящее «я». Ты делаешь то, что тебе нравится на самом деле, а не то, что ты делаешь в пустые и однотипные будни, - рассказывает Вероника Кулик о своих эмоциях от выхода в свет в образе.

С одной стороны, перевоплощение в другого позволяет убежать от реальности, а с другой - стать тем, кем ты не смог стать: почувствовать себя сильным, бесстрашным, красивым героем и властелином судеб.

СЛОВАРИК

КРАФТИТЬ (от английского craft — ремесло) – мастерить что-либо своими руками. Понятие пришло из мира компьютерных игр, где персонаж приобретает определенные навыки, которые позволяют ему без посторонней помощи создавать необходимые предметы.

АНИМЕШНИКИ - человек, интересующийся аниме, то есть японской анимацией, и подражающий персонажам из аниме.

ДВАРФЫ – человекоподобные существа из германского и скандинавского фольклора, ремесленники и воины, живущие в горах, где они строят подземные города для добычи металлов и драгоценностей.

ОГР – персонаж кельтской мифологии, безобразный злобный великан-людоед.

ЭЛЬФЫ - волшебный народ в германо-скандинавском и кельтском фольклоре. Как правило, это красивые, светлые существа, духи леса.

НЕДЕЛИМЦЫ – персонажи, которые поклоняются всем богам Хаоса.