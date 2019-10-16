На дворе снова #котябрь

На дворе дождливый октябрь, а значит, время уютных домашних посиделок с горячим чаем и ароматными плюшками. Что еще может скрасить наши унылые осенние будни? Конечно, котики!

Особенно свои собственные, любимые и неповторимые. Белые, черные, рыжие, пятнистые, гладкие и лохматые… Они все прекрасны! Как мы завидуем этим домашним сибаритам, которые, как известно, в то время, когда мы добываем свой хлеб насущный на рабочих местах, вольно отсыпаются на мягких диванах и кроватях. А потом шкодят и творят мелкие пакости. А мы им все прощаем и безмерно любим! Руки сами тянутся к камере, чтобы запечатлеть их во всех позах, смешных и милых ракурсах. Но хватит воспевать усатых-полосатых. Перейдем к делу. Вы наверняка помните, что два года подряд «Комсомольская правда - Псков» у себя на сайте проводит фотоконкурс «Котябрь», на который было прислано несколько сотен снимков домашних львов. Этот год не станет исключением.

С 16 по 30 октября в нашей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» мы будем принимать фотокарточки любимых псковичами котопитомцев. На фото котик или котики должны присутствовать собственной персоной без посторонних. Лучший на ваш взгляд снимок необходимо будет загрузить в специальный конкурсный альбом (ОН НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ) до шести вечера 30 октября. Фото должно быть не меньше 1080 пикселей по широкой стороне, желательно горизонтальным. Голосование пройдет на сайте pskov.kp.ru с 1 по 14 ноября 2019 года.

ФОТО: Светлана ДАНИЛОВА. Читатели «Комсомолки» выберут лучшее котофото.

Скорее отбирайте лучшие фото своих питомцев и добро пожаловать в нашу группу в «ВКонтакте». Следите за новостями конкурса там же и на нашем сайте.