Лекарственные льготы

Под председательством исполняющего полномочия спикера регионального парламента, председателя комитета по труду и социальной политике Виктора Антонова в областном Собрании депутатов состоялось заседание рабочей группы по вопросу лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. С просьбой на законодательном уровне подключиться к решению проблемы льготников к парламентариям письменно обратился губернатор области.

В состав рабочей группы вошли заместитель председателя комитета по труду и социальной защите Наталья Тудакова, депутат, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачёва, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина, директор ГКУЗ ПО «Управление фармации» Татьяна Кузьмина.

Обращаясь к коллегам, Виктор Антонов напомнил, что парламентарии неоднократно поднимали проблему лекарственного обеспечения граждан: вопрос рассматривался на парламентском часе, обсуждался на заседаниях комитетов, Собранием была подготовлена законодательная инициатива о переводе закупок медикаментов для лечения редких заболеваний с регионального на федеральный уровень.

- Регион не один год пытается достучаться до федеральных органов власти. Подвижки есть – нас частично услышали по орфанным заболеваниям, но проблема нехватки регионального финансирования на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан гораздо шире. Так что давайте, снова писать и обращаться, чтобы изменить ситуацию, - сказал Виктор Антонов и передал слово для выступления директору «Управления фармации» Татьяне Кузьминой.

- Наши пациенты имеют право на монетизацию льготы по лекарственному обеспечению и очень многие, даже имея инвалидность, отказываются от федеральной льготы, и все современные дорогостоящие препараты получают по региональной льготе, - обрисовала существующее положение дел специалист.

Как пояснила Татьяна Кузьмина, исходя из подушевого норматива финансирования размер федеральных средств, предоставляемых регионам на закупку медикаментов для льготников, оказывается значительно ниже фактической потребности гражданина, определенной в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.

На одного льготника регион получает 14700 рублей на целый год.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На одного льготника мы получаем 14700 рублей на целый год, а на сегодня мы уже обеспечили «федералов» на 29500 рублей. Разница практически в два раза, - привела цифры специалист.

-Федеральные деньги у нас заканчиваются хорошо, если к середине года, а обычно – уже к концу первого квартала», - поддержала коллегу заместитель председателя комитета по здравоохранению Надежда Рогозина. – Необходимо исключить дублирование льгот. Если такие изменения будут внесены в федеральное законодательство, это существенно поможет регионам.

Предложения, прозвучавшие в ходе заседания рабочей группы, резюмировал Виктор Антонов. Парламентарий подчеркнул, что необходимо законодательно закрепить принцип предоставления льгот по лекарственному обеспечению по одному из имеющего у гражданина оснований, а также увеличить норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь за счет средств федерального бюджета.

Областное Собрание депутатов подготовит обращение в федеральные органы власти.