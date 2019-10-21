Карты Альфа-Банка с программами лояльности лучшие по мнению Frank RG

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Альфа-Банке, карточные продукты банка максимально просты и удобны в использовании. Frank RG представила результаты исследования «Банковские карты с программами лояльности в России 2019»18 октября . Специалисты изучили российские программы лояльности, по которым эмитенты карт выплачивают их держателям различные бонусы и вознаграждения. В исследовании участвовали 38 банков, а также компании, среди которых Билайн, Яндекс и другие.

В основу рейтинга вошел расчет выгоды для клиента – общей суммы вознаграждения (cashback или бонусов), полученного клиентом по карте с программой лояльности за два года пользования картой за вычетом расходов на обслуживание карты.

- В основе нашего подхода – прозрачные продукты, которые легко выбирать и удобно использовать каждый день. Мы очень рады, что наша линейка карт с программами лояльности получила высокую оценку профессионального сообщества, - прокомментировал событие руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.