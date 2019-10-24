2019-10-24T15:16:25+03:00
Экономика

Основам бизнеса в рамках проекта «Мама-предприниматель» смогут бесплатно обучить мам Пскова

Женщины Пскова и области смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее»
Дмитрий Мезенцев
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Образовательный проект для мам-предпринимателей стартует в Пскове.Образовательный проект для мам-предпринимателей стартует в Пскове.
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В городе Пскове стартует федеральный образовательный проект по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель».

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков, проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ». Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее». На федеральном уровне проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ. Официальным партнером мероприятия выступает Банк «Открытие». В Пскове проект проходит также при поддержке Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области», АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области».

Тренинги в рамках программы пройдут с 11 по 15 ноября. В городе Пскове проект проводится в третий раз. В прошлом году лучшим стал проект Валерии Барановской. Валерия получила грант в 100 тысяч рублей от Благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» на воплощение своей бизнес-идеи: сервиса по подготовке школьников старших классов к ЕГЭ и ГИА.

-Счастливое материнство или успешная карьера? Многие женщины задают себе этот вопрос. Мы развиваем проект “Мама-предприниматель”, чтобы дать возможность женщинам совмещать заботу о семье и самореализацию, а также научить их преодолевать страх неудачи перед открытием своего бизнеса. Менторская поддержка, новый опыт и первые успехи в развитии своего дела вдохновляют мам и помогают им почувствовать себя увереннее и счастливее, – комментирует Анна Сошинская, президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее».

Образовательный проект «Мама-предприниматель» разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. Цель проекта – помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно. Бесплатное обучение проходит в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница в каждом из городов проекта получает грант в размере 100 000 рублей от фонда Amway «В ответе за будущее». Подать заявку на участие можно на сайте mama-predprinimatel.ru до 4 ноября включительно.

КОНКРЕТНО

Дополнительную информацию можно получить в Центре инноваций социальной сферы Псковской области по телефону: 8-911-362-56-37.

В 2019 году проект «Мама-предприниматель» охватит более 60 регионов, что привлечет к конкурсу около 1 500 новых участниц.

Следите за новостями проекта «Мама-предприниматель» в социальных сетях:

Сообщество в Facebook, Одноклассники, VK.com, Instagram.

Организаторы проекта.

Организаторы проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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