Экономические мантры от Мантурова

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, назначенный куратором региона, на минувшей неделе впервые посетил Псковскую область. Губернатор региона Михаил Ведерников встретил члена правительства еще в аэропорту. Закипела работа. «Псковпассажиравтотранс», «Моглино», программа социально-экономического развития, экспортный потенциал - главе Псковской области и федеральному чиновнику было что обсудить.

Одна из основных целей визита столичного гостя - обсуждение тонкостей реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. Задача этого документа - снизить уровень безработицы и при этом увеличить доходы жителей региона и их качество жизни. На реализацию инициативы Псковская область уже получила 10 миллиардов рублей. Что же дальше? А дальше от слов перешли к делу.

70 АВТОБУСОВ И РЕМОНТ 7 АВТОСТАНЦИЙ

Первой точкой на пути следования Михаила Ведерникова и Дениса Мантурова оказалась территория старейшего автотранспортного предприятия Псковской области - ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

По словам губернатора региона, оно обеспечивает почти 95% всех пассажирских перевозок Псковской области. Общественный транспорт, который должен эксплуатироваться в среднем по 14 лет, в регионе работает в ежедневном режиме по 20, а иногда и по 30 лет. Из-за этого автобусы часто ломаются и в 30% случаев не выходят на рейс из-за технических неполадок.

Слова Михаила Ведерникова сотрудники предприятия подкрепили демонстрацией 37-летнего рейсового автобуса, который проехал более 2 миллионов километров и до сих пор «выходит на работу».

- Это настоящий раритет! - удивился министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Губернатор Псковской области также рассказал, что предприятие планируют модернизировать. Проект разработал региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству. В его рамках в Псковскую область закупят 70 автобусов, работающих на газомоторном топливе, а кроме них - низкопольный транспорт для удобства маломобильных граждан. После таких инноваций автобусы смогут «выходить на пенсию» в среднем через 6 лет после ввода в эксплуатацию.

Губернатор познакомил министра с реальной экономической ситуацией в регионе.

Под флагом этой же программы в регионе отремонтируют 7 автовокзалов и автостанций в Пскове, Великих Луках, Островском, Печорском, Порховском, Пушкиногорском и Дедовичском районах.

По итогам визита на предприятие Денис Мантуров выразил готовность поддержать начинания региона, касающиеся обновления инфраструктуры автотранспортного предприятия.

ЕЩЁ ДВА НОВЫХ «МОГЛИНО»

Оказалась в центре внимания и особая экономическая зона «Моглино». Ее также посетили Денис Мантуров и Михаил Ведерников. Здесь вице-губернатор Нинель Салагаева рассказала федеральному чиновнику о действующих предприятиях и тех, которые планируется возвести. По ее словам, в регионе может появиться «Моглино-2» и «Моглино-3». Последнее оборудуют в Дедовичском районе на площадке в 300 гектаров вокруг Псковской ГРЭС.

Губернатор Псковской области рассказал, что ГРЭС обеспечивает многих жителей района рабочими местами и стабильной зарплатой, а также обеспечивает теплом весь муниципалитет. При этом собственник планирует закрыть станцию из-за нерентабельности.

- За счет размещения предприятий вокруг Псковской ГРЭС эту задачу сможем успешно решить, - добавил Михаил Ведерников.

Денис Мантуров предложил рассмотреть этот вопрос подробнее.

- Если ГРЭС закроют из-за нерентабельности, то мы потеряем и тепло для района, и потенциал для развития. Есть готовый источник электроэнергии, необходимо продумать, какие предприятия можно здесь разместить, чтобы обеспечить необходимое энергопотребление, - заключил глава Минпромторга и отметил, что несколько идей на этот счет у него уже есть.

БЕДСТВИЕ В 280 МИЛЛИАРДОВ

После знакомства с реальной ситуацией в регионе министр промышленности и торговли принял участие в обсуждении индивидуальной программы социально-экономического развития. Денис Мантуров напомнил, что готовый текст документа необходимо представить членам правительства до 8 ноября. А это значит, что завершить работу над региональной программой развития нужно в кратчайшие сроки.

Кроме этого, глава Минпромторга предложил несколько мер, способных обеспечить рост инвестиций в регионе.

- В силах региона снизить нагрузку на бизнес за счет грамотной политики в отношении стоимости земли, а также тарифов на подключение к энергосетям, тепло- и водоснабжению. Нужно минимизировать избыточные проверки бизнеса со стороны контрольно-надзорных органов, - отметил федеральный чиновник.

В ответ на это губернатор Псковской области поблагодарил Дениса Мантурова за конструктивный подход к делу и рассказал, что размер бедствия в регионе оценили в 280 миллиардов рублей.

- Именно такая сумма, на наш взгляд, нужна, чтобы принять необходимые меры, которые сдвинут все процессы с мертвой точки, - заявил Михаил Ведерников.

Но так как регион получит лишь 10 миллиардов, приоритеты пришлось расставить иначе. Нашлись альтернативные решения, план развития укрупнили.

С учетом новых условий 500 миллионов потратят на разработку границ населенных пунктов, правил землепользования и застройки. 4,5 миллиарда потребуется для расширения ОЭЗ «Моглино». А оставшаяся сумма пойдет на модернизацию «Псковпассажиравтотранса», строительство социального жилья для врачей и учителей, проведение газа и воды к участкам для многодетных семей, улучшение транспортной доступности Талабских островов.

ПСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ НЕДООЦЕНИЛИ

По итогам визита в регион глава Минпромторга заявил, что экспортный потенциал Псковской области явно недооценен. По его словам, особое внимание следует уделить развитию экономической зоны «Моглино» и появлению завода «Титан-Полимер».

- 70% продукции завода будет отправляться на экспорт, - заявил член правительства и добавил, что благодаря открытию новых предприятий у региона появится налоговая база для решения основных задач развития. И как следствие, уровень жизни псковичей возрастет.

Денис Мантуров заявил, что экспортный потенциал Псковской области недооценён.

Чтобы ускорить процесс, с руководителями областных предприятий будут работать специалисты Российского экспортного центра. К тому же пять заявок от региона, по словам Дениса Мантурова, поддержат в рамках Корпоративной программы повышения конкурентоспособности. А это значит, что помимо 10 миллиардов из бюджета страны промышленность региона субсидируют дополнительно.

КСТАТИ

Денис Мантуров ознакомился с потенциалом крупнейших промышленно производственных предприятий региона. Стенды и продукцию федеральному чиновнику презентовали около 10 заводов. Среди них, например, оказались лесоперерабытывающий завод «Судома», швейшая фабрика «Славянка», «Полипласт», ЗЭТО и Псковский электромашиностроительный завод.

Представители компаний обсудили вопросы подготовки квалицифированных кадров, уделили внимание внедрению инноваций на производстве и другим проблемам промышленников. Некоторые вопросы удалось разрешить прямо на месте. Член правительства во время беседы дал поручения руководству федеральных ведомств, департаментов и управлений.

Такой подход, по мнению министра промышленности и торговли, поможет увеличить объемы производства и поддержать рынок сбыта.