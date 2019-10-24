Соединять, упрощая

В Пскове прошло заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по межпарламентскому сотрудничеству, где депутаты рассмотрели вопросы партнерства с зарубежными странами.

- Международная обстановка сейчас непростая, и приграничные регионы должны своим примером показать, что несмотря на санкции и непонимание, мы тесно сотрудничаем на уровне народной дипломатии - её никто и никогда не заменит. Люди хотят дружить, общаться, сотрудничать. Это очень важно, - отметила на встрече председатель постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству, заместитель председателя Мурманской областной Думы Наталья Ведищева.

С докладом об опыте международного сотрудничества Псковской области перед законодателями выступила начальник отдела международного и межрегионального сотрудничества комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Наталья Голева.

- Приграничное сотрудничество рассматривается регионом, как точка экономического роста и социального развития. На областном уровне с зарубежными партнёрами заключено 8 соглашений, и ещё 60 соглашений – на муниципальном, - отметила специалист.

Наталья Голева подробно рассказала о реализуемых в регионе крупномасштабных проектах, 70% из которых инфраструктурные.

Пользуясь случаем, вице-спикер Виктор Остренко поблагодарил коллег из органа исполнительной власти за активную работу в сфере приграничного сотрудничества.

-Говорю это не просто так, а потому, что вижу конкретные результаты. Две приграничные территории – Печорский и Палкинский районы, входят в мой избирательный округ. Сейчас в рамках приграничного сотрудничества обустраивается рынок в центре Печор для сельского малого бизнеса, в одиночку муниципалитету такие работы не потянуть. Но дело не только в деньгах. Это импульс для дальнейшего развития территорий, потому что за этими проектами тянутся другие, в том числе и государственные программы, дополнительно подпитывающие начатые инициативы.

Вице-спикер Юрий Сорокин привлёк внимание коллег-законодателей к существующим проблемам.

Иностранцам упростят визовый режим.Фото: Михаил ФРОЛОВ

-Излишняя зарегулированность при оформлении документов для въезда в нашу страну сдерживает международное сотрудничество, - отметил депутат. – В приграничных регионах происходит активное перемещение граждан, потому что за всеми международными проектами стоит человеческое общение. Какими бы ни были современные средства связи, лучше всего договариваться, сидя за одним столом и глядя друг другу в глаза.

Он подчеркнул, что необходимо упрощать визовый режим и облегчать процедуру пересечения границы.

Члены парламентского комитета решили подготовить конкретные предложения по упрощению визового режима и направить их в президиум ПАСЗР для принятия консолидированного решения ассоциации.