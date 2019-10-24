2019-10-24T16:15:46+03:00
Общество

Соединять, упрощая

Депутаты Северо-Запада решили подготовить предложения по упрощению визового режима для иностранцев
Егор ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Наталья Ведищева и Юрий Сорокин.Наталья Ведищева и Юрий Сорокин.
Изменить размер текста:

В Пскове прошло заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по межпарламентскому сотрудничеству, где депутаты рассмотрели вопросы партнерства с зарубежными странами.

- Международная обстановка сейчас непростая, и приграничные регионы должны своим примером показать, что несмотря на санкции и непонимание, мы тесно сотрудничаем на уровне народной дипломатии - её никто и никогда не заменит. Люди хотят дружить, общаться, сотрудничать. Это очень важно, - отметила на встрече председатель постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству, заместитель председателя Мурманской областной Думы Наталья Ведищева.

С докладом об опыте международного сотрудничества Псковской области перед законодателями выступила начальник отдела международного и межрегионального сотрудничества комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Наталья Голева.

- Приграничное сотрудничество рассматривается регионом, как точка экономического роста и социального развития. На областном уровне с зарубежными партнёрами заключено 8 соглашений, и ещё 60 соглашений – на муниципальном, - отметила специалист.

Наталья Голева подробно рассказала о реализуемых в регионе крупномасштабных проектах, 70% из которых инфраструктурные.

Пользуясь случаем, вице-спикер Виктор Остренко поблагодарил коллег из органа исполнительной власти за активную работу в сфере приграничного сотрудничества.

-Говорю это не просто так, а потому, что вижу конкретные результаты. Две приграничные территории – Печорский и Палкинский районы, входят в мой избирательный округ. Сейчас в рамках приграничного сотрудничества обустраивается рынок в центре Печор для сельского малого бизнеса, в одиночку муниципалитету такие работы не потянуть. Но дело не только в деньгах. Это импульс для дальнейшего развития территорий, потому что за этими проектами тянутся другие, в том числе и государственные программы, дополнительно подпитывающие начатые инициативы.

Вице-спикер Юрий Сорокин привлёк внимание коллег-законодателей к существующим проблемам.

Иностранцам упростят визовый режим. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иностранцам упростят визовый режим.Фото: Михаил ФРОЛОВ

-Излишняя зарегулированность при оформлении документов для въезда в нашу страну сдерживает международное сотрудничество, - отметил депутат. – В приграничных регионах происходит активное перемещение граждан, потому что за всеми международными проектами стоит человеческое общение. Какими бы ни были современные средства связи, лучше всего договариваться, сидя за одним столом и глядя друг другу в глаза.

Он подчеркнул, что необходимо упрощать визовый режим и облегчать процедуру пересечения границы.

Члены парламентского комитета решили подготовить конкретные предложения по упрощению визового режима и направить их в президиум ПАСЗР для принятия консолидированного решения ассоциации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Архитекторы предлагают сделать центр Пскова пешеходной улицей
Победители «Губернаторского дневника» отправляются в Москву на шоу Алексея Немова
Более 7 миллионов рублей выиграл «Кванториум» на проведение смены технопредпринимательства для подростков
Псковская область вошла в ТОП-15 регионов по количеству произведённого сыра
Псковского школьника наградят в Москве за спасение тонущего ребенка
Жителю Пскова грозит 3 года тюрьмы за сломанную челюсть
Во Пскове появился Архсовет
Великолучанка подарила «банковским служащим» 45 тысяч рублей
Мартин и Рыжий, Лизонька и Шоколадка: в фотоконкурсе «Котябрь» уже 23 участника
Прораб на несколько недель оставил псковскую пенсионерку без электричества и пообещал наказать за жалобы
Пассажир пострадал в ДТП в Пыталовском районе
Иностранец, которого ранее уже выгоняли из России, вновь попытался пересечь границу в Невельском районе
Порховский парикмахер стал серебряным призером Чемпионата мира в Париже
Штраф до 1,5 миллионов рублей и 8 лет тюрьмы грозит псковичу за дачу взятки сотруднику ДПС
Около 16 миллионов рублей потратят на ремонт корпуса Печорской районной больницы
Троим охотникам из Псковской области грозит тюрьма за отстрел косуль без лицензии
В Псковской области увеличили время продажи алкоголя
Депутат от КПРФ принял решение покинуть Псковскую городскую Думу
В Черехе появится станция очистки питьевой воды
Две заднепогрузочные машины приобрел «Экопром»
Поддельные сто долларов нашли в Пскове
«БМВ» подожгли в Пскове на улице Шестака
Разыскивается 17-летняя великолучанка, ушедшая из дома после ссоры
Псков вошел в топ-20 лучших городов России для осенних путешествий
Билайн удвоил безлимит в новых тарифах