Волонтёр с педагогическим уклоном

«Комсомолка» знакомит с юной школьницей, жизнь которой наполнена делами, добром и желанием помогать. На каникулах девушка работает в детском лагере при школе: занимается с детьми, устраивает мероприятия и передает малышам свою любовь к жизни.

ЮНЫЙ ПЕДАГОГ

Анфиса – ученица 9 класса гимназии имени Софьи Васильевны Ковалевской. В тринадцать лет девочка стала помощницей в детском лагере при школе.

- Летом у меня есть свободное время, и почему бы его не потратить, делая кому-то что-то приятное? Мне это несложно, а людям хорошо, - рассказывает Анфиса и продолжает: - От детей я заряжаюсь позитивом: им со мной хорошо, и мне это нравится.

Самое яркое впечатление Анфисы – завершение ее первой смены в лагере, конкурс «Минута славы». Помимо того, что девочка продумывала сценарий мероприятия и вела его, вожатая помогала своим ученикам подготовить индивидуальные и групповые номера.

- Я помню чувство, когда наш отряд выиграл «Минуту славы». Это твои дети, ты их готовил, и вот они выступают, показывают свой талант и побеждают. Все счастливы, обнимаются – непередаваемая атмосфера, - вспоминает девочка.

Летом школьница работает в лагере 2 смены по 21 дню, осенью – недельные каникулы. В пришкольном лагере остаются, как правило, дети из не совсем благополучных семей, родители просто не могут забрать их на каникулах. Возраст воспитанников – от 6 до 10 лет (начальная школа). В отряде у Анфисы по 20-30 человек.

Без опасения учителя доверили школьнице шефство над отрядом и организацию больших мероприятий. Представляете, 13-летняя девочка (именно столько было Анфисе на ее первой смене) с 9 до 15 часов каждый день занимается с детишками, которые всего лишь на несколько лет младше нее.

ФОТО: Личный архив. Для младших Анфиса друг и пример для подражания.

- Главное – заинтересовать, увлечь, а дальше дети за тобой пойдут. Они меня уважают, им за радость проводить время вместе. Потом, уже в школе, малыши часто подходят ко мне, обнимают, дают «пять», - делится Анфиса.

За время смены в лагере вожатая, действительно, становится родным человеком для маленьких школьников. Дело в том, что учителя, которые работают летом, сменяются каждый день и не успевают даже запомнить имена малышей. А Анфиса проходит всю смену от начала и до конца со своей группой.

Развлекательную и образовательную программу для своего отряда юный педагог подбирает индивидуально. Наблюдает за детьми, придумывает то, что им будет интересно и полезно, чередует тематику занятий.

- У меня есть какие-то знания, навыки и умения, и мне нравится ими делиться. Я много рассказываю ученикам о математике, мы часто танцуем и играем в интеллектуальные игры, например, в «Что? Где? Когда?», - рассказывает школьница.

ВСЕМОГУЩАЯ

- Девиз этой девочки: «Сердце отдаю людям», - так начала рассказ об Анфисе Артамоновой заместитель директора по воспитательной работе Великолукской гимназии Татьяна Титова. - Детский дом, Дом ветеранов, приют для животных, уборка захоронений, организация праздников, благотворительная ярмарка… На школьный конкурс успеваемости она принесла столько грамот, что мы сразу поняли, что это безоговорочный победитель.

Татьяна Титова отмечает, что есть дети, одаренные в какой-то одной области: активны во внеучебной деятельности, но отстают в учебе, а этот ребенок просто универсален. Но Анфиса проявила себя во всем.

- Когда она закончит школу, я не знаю, как буду без нее справляться, - делится Татьяна Титова.

Учителя направили Анфису и в школьную городскую думу, куда входят лишь два человека со всей гимназии. В думе ребята организуют социальные мероприятия и акции для детей, пожилых людей и горожан.

- Мы ходили в гости к ветеранам и разносили им открытки-поздравления. Приятно, когда видишь эмоции пожилого человека и понимаешь, что ты можешь доставить ему радость, - рассказывает Анфиса об акции на День Победы.

ПРИЯТНАЯ УСТАЛОСТЬ

Учится девочка на «отлично», а когда приводит свое расписание на день, напрашивается вопрос: «А спать-то когда?». Факультативы по математике, информатике, обучение английскому языку, спортивные бальные танцы и разряд по плаванию.

Анфиса говорит, что успевает и делать уроки, и готовиться к экзаменам, и ходить на факультативы, и работать волонтером. Ей приходится пренебрегать отдыхом и развлечениями, чтобы успеть на плавание в бассейн или на собрание в школьную думу.

- Физическая усталость, но эмоциональное насыщение. Пусть поздно вечером и после тяжелого дня, но возвращаюсь домой я всегда на подъеме, - описывает свою жизнь Анфиса Артамонова.

ФОТО: Личный архив. Анфиса - призёр чемпионата Европы по бальным танцам WADF.

С выбором будущей профессии Анфиса еще не определилась: с одной стороны, ее привлекают точные науки, но с другой – она не представляет свою работу без общения с людьми и организации мероприятий. Но в любом случае, активная жизненная позиция и доброе сердце подскажут девочке правильный путь.

КОНКРЕТНО

Маленький человек с большим сердцем

Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области совместно с «Комсомольской правдой – Псков» запускает совместный проект «Маленький человек с большим сердцем», в котором расскажет о ребятах, неравнодушных к чужой беде.

- Сухие строки пресс-релизов на основе криминальных сводок, которые ежедневно выдает официальный сайт ведомства, не могут не будоражить жестокостью совершенных деяний аудиторию читателей. С этими бесчеловечными преступлениями наши следователи сталкиваются практически ежедневно и, не поддаваясь эмоциям, принимают исчерпывающие меры по изобличению виновных и придания суду. Тем не менее, в работе следователей не мало положительных примеров, когда одни псковичи совершают, без преувеличения, героические поступки, спасая от неминуемой смерти людей, а другие, растрачивая самый дорогой ресурс – время, в ежедневном режиме оказывают помощь нуждающимся, занимаются вопросами воспитания молодого поколения – раскрывает идею проекта руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Крупеня Петр Николаевич. Объединяет всех этих людей то, что они делают этот мир хотя бы чуточку лучше и добрее. И, как не странно, среди них много еще совсем юных ребят – маленьких людей с большим сердцем.