Слабовидящие и незрячие псковичи написали диктант

На одной из площадок диктанта в Пскове при поддержке регионального отделения Фонда социального страхования и «Комсомольской правды - Псков» просветительская акция прошла для инвалидов по зрению.

В зале собрались 20 участников в возрасте от 20 до 82 лет. На диктанте каждого из них сопровождал волонтер.

- Мы сейчас общаемся с вами с международной космической станции, и это прямое доказательство того, как далеко может завести география. Только исследовав всю Землю, человек стал стремиться за ее пределы. Возможно, наступят времена, когда мы откроем и заселим другие планеты и будем там совершать великие географические открытия. А пока наша задача - приумножать знания о Земле. Только так мы сможем сберечь ее для следующих поколений, - передали слова поддержки участникам акции космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Олег Скрипочка в своем видеообращении.

Теплые слова и пожелание удачи в адрес участников прозвучали и от партнеров акции, Фонда социального страхования, который обеспечивает жителей региона техническими средствами реабилитации в зависимости от требований, прописанных в медицинских картах инвалидов.

- Без сомнения сегодняшний день можно назвать праздником, ведь вы можете поделиться своими знаниями, получить что-то новое и почувствовать себя причастным к огромной армии участвующих в этом диктанте. Я хочу сказать спасибо тем людям и организациям, благодаря которым состоялось сегодняшнее событие для людей с ограничениями зрения, и пожелать вам удачи и успехов в этом интересном начинании, - подытожила заместитель управляющего государственным учреждением - Псковским региональным отделением Фонда социального страхования России Ирина Болотина.

Волонтёры из ПсковГУ помогали слабовидящим с улыбкой и добротой.Фото: Дарья ХВАТКОВА

После небольшой разминки участников ждал 45-минутный диктант из двух частей, различающихся степенью сложности. Каждый из 40 вопросов озвучивали известные медийные личности Сергей Шнуров, Мария Ситтель и Никита Михалков.

С началом диктанта в работу включились волонтеры. Они помогали участникам заполнять бланки и указывать в них верные ответы.

- Для всех, кто заявил о готовности помочь, провели организационное собрание. Волонтерам рассказали о том, как правильно общаться с инвалидами по зрению и как помочь им чувствовать себя комфортно. Во время диктанта я сопровождала незрячую девушку, Диану Васильеву. Ей 32, и она работает в коррекционной общеобразовательной школе с детьми, имеющими нарушения зрения. Им Диана помогает адаптироваться при помощи современных компьютерных технологий. И кстати, день географического диктанта совпал с ее днем рождения, - поделилась волонтер Анна Пикалева.

Сама Диана Васильева рассказала о том, что диктант оставил лишь положительные впечатления.

- Директор школы, в которой я работаю, попросил принять участие в акции. Я не отказалась, так как решила проверить свои знания по географии. Теперь буду ждать результатов диктанта, - отметила девушка.

Итоги акции и краткую рецензию, оценивающую уровень знаний, псковичи смогут узнать 29 ноября 2019 года. Информацию опубликуют на сайте акции, а получить доступ к ней поможет личный идентификационный номер.