Первый участковый на районе

Работать 24/7, помогать пенсионерам из отдалённых деревень Псковской области, раскрывать запутанные преступления, на отлично сдавать нормативы и ко всему прочему преуспевать в спорте… Всё это под силу победителю регионального тура конкурса «Народный участковый» майору полиции Сергею Закревскому. «Комсомолка» выяснила секрет трудолюбия.

ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО

Свой участок Сергей Закревский называет сложным, ведь летом в тихие патриархальные Пушкинские Горы приезжает до полумиллиона туристов. Часть из них предпочитает отдыхать шумно, устраивая алкогольные застолья. Особенно москвичи и питерцы. Летом в районе снимали кино, говорят, дебоширили. Участковому служителей искусства пришлось призывать к порядку.

Местные тоже не дают расслабиться. Вот недавно участковому пришлось распутывать запутанное дело. Дело было в январе.

- В дежурную часть позвонил гражданин и заявил, что человек на улице мешает ему отдыхать, и потому попросил забрать его в отделение полиции. Сообщение показалось мне непонятным, так что разбираться пришлось на месте, - вспоминает участковый. - Когда мы с помощником оперативного дежурного прибыли по адресу, то увидели во дворе мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Беглый осмотр показал, что следов крови на теле «дебошира» не было. Но так как мужчина был не в себе, пришлось доставить его в больницу.

Там-то врачи и обнаружили у него под лопаткой ножевое ранение. Как выяснилось, звонивший жалобщик ранее был неоднократно судим, состоял на учёте у психиатра и провел в тюрьме немалый срок. Его допросили и докопались до истины.

- Он признался, что они с приятелем выпивали, а затем поссорились. Чтобы доказать свою правоту жалобщик схватил нож со стола и ударил собутыльника в спину. Через мгновение осознал, что произошло, и сам оказал раненому медицинскую помощь. После этого окровавленную одежду сжёг в печи, а приятеля переодел в свои вещи и вынес во двор, и чтобы отвести от себя подозрения, виновный сам позвонил в полицию, - рассказал Сергей Закревский.

В апреле суд вынес преступнику приговор. Потом участковый раскрыл еще одно дело.

ДЕТСКАЯ МЕЧТА

Народный участковый родился и вырос в Пушкинских Горах. Здесь же закончил профтехучилище, а после уехал в северную столицу получать высшее образование.

- Я поступил в Санкт-Петербургский Военно-морской инженерный институт. Однако по семейным обстоятельствам закончить обучение мне не удалось. Со второго курса института ушёл, а затем меня призвали служить в вооруженные силы, - поделился Сергей Закревский.

ФОТО: пресс-служба УМВД России по Псковской области. Свой сектор участковый обходит ежедневно.

После армии он вернулся к родителям в Пушгоры и устроился на службу в органы внутренних дел в звании сержанта.

- Отец у меня военный, поэтому свою судьбу ещё в детстве я хотел связать либо с армией, либо с милицией, - говорит победитель конкурса. - Начал свою карьеру с работы в патрульно-постовой службе, потом показался в должности помощника участкового уполномоченного, затем пять лет поработал дознавателем. Был наконец и начальником ГАИ МОВД «Бежаницкий». Правда эта работа дорого мне обходилась, ведь приходилось ежедневно ездить за 70 километров в другой район.

Ездить далеко, зато школа жизни хорошая. Однако когда полицейскому предложили должность поближе к дому, отказываться от не стал. В 2016 году его назначили старшим участковым. И вот уже 3 года он служит на этом месте.

КСТАТИ

Раз в две недели победитель конкурса «Народный участковый - 2019» на «отлично» сдаёт нормативы по пулевой стрельбе и рукопашному бою. А ещё Сергей Закревский активно участвует в спортивных мероприятиях отдела. Команда, в составе которой он играл в футбол, вышла в финал турнира, проводимого между командами сотрудников УМВД разных районов, а также других организаций, например, МЧС.

РАБОТА В ОТПУСКЕ

С первых рабочих дней участковый самостоятельно выезжал на все административные правонарушения. А спустя некоторое время стал наставником для новичков.

Свой сектор участковый обходит каждый день. На его участке не только многоквартирные дома. Полицейский следит за порядком и в деревнях в сторону Новоржева, а также на любимой туристами территории деревень, связанных с поэтом А.С. Пушкиным, в Михайловском и в Петровском.

- В первую очередь посещаю семьи с неблагоприятной обстановкой в доме. На моём участке есть, например, наркоманы, алкоголики и дебоширы – за всеми этими гражданами полиция пристально наблюдает. Подучётных на моём участке немного, всего 15 человек, а всего проживают более 3300 человек. И с каждым из них нужно найти общий язык, - делится Сергей Закревский.

А недавно в районе начали орудовать мошенники. Обирают доверчивых пенсионеров. Парочка обходит квартиры одиноких пенсионеров и пробирается в их дома, представившись газовщиками, работниками соцслужб или даже полицейскими. Так мошенники нагрянули в дом к одной из пенсионерок Пушкиногорского района.

- Ей они представились газовщиками и заявили, что в доме необходимо проверить дымоход. Так как у бабушки болели ноги, она не стала сопровождать незваных гостей. Молодой человек отправился «проверять» дымоход в ванной и туалете, а девушка осталась разговаривать с пенсионеркой, отвлекая её внимание. После осмотра дымохода, мошенник прошёл и по квартире, наткнулся на деньги и украл их, - рассказал Сергей Закревский.

ФОТО: пресс-служба УМВД России по Псковской области. Помочь жителям района народный участковый готов в любое время дня и ночи.

Это происшествие ещё предстоит раскрыть. Но чтобы впредь такого не повторялось, «народный» участковый держит связь с пожилыми людьми на территории участка. Объясняет, как нужно вести себя, если нагрянули непрошеные гости. Номер своего служебного телефона раздал всем местным жителям — пусть звонят в случае чего.

- Мне звонят и днём, и ночью. Я общаюсь с людьми даже во время своего отпуска, никому не отказываю, - говорит полицейский. - Чтобы помочь всем, кто просит, часто приходится выезжать на работу по ночам. Можно вернуться на работу в 10 часов вечера и уйти оттуда лишь в 7 утра.

Но несмотря на это Сергей Закревский свою работу любит, ведь старания приносят реальную пользу нескольким тысячам жителей Пушкиногорья.

ЧТО ЕЩЁ

Супруга Сергея Закревского уже смирилась с частыми отъездами мужа и с его желанием неустанно помогать всем нуждающимся. В их семье трое детей. Младшей дочурке всего годик, среднему сыну — 10, а старшему — 17. Он решил не идти по стопам отца и отправился учится в псковский колледж на повара-кондитера. Сам Сергей Закревский решение сына одобряет.

- Он у меня молодец. Приятно, когда встаёшь с утра, а на столе завтрак готов. Я считаю, что раз у него желание есть и, он любит готовить, то пускай занимается тем, что по душе.

КОНКРЕТНО

С помощью онлайн голосования на официальном сайте УМВД России по Псковской области жители региона выбрали достойнейшего из 13-ти участковых уполномоченных полиции региона. Второй этап отбора завершился 16-го октября. По словам организаторов, борьба в этом году развернулась нешуточная. Победителем конкурса на региональном этапе Сергей Закревский, полицейский с 15-летним стажем, стал благодаря небольшому отрыву.