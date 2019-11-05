15-летний школьник из Пскова получил медаль «За мужество в спасении»

Иван Степанов – следующий герой рубрики «Маленький человек с большим сердцем», которую «Комсомолка» ведет вместе со Следственным управлением Следственного комитета России по Псковской области (Историю о девочке-волонтере читайте ЗДЕСЬ) . Парень не отличник, не может похвастаться наградами или сверхидеями, но при этом Иван – герой в прямом смысле этого слова. Юный школьник самоотверженно бросился в воду, увидев, что незнакомый ему мальчик упал с плотины и тонет. 1 ноября в Совете Федерации юному псковичу вручили медаль «За мужество в спасении».

Делать, а не думать

Обычный летний денек 19 июня обернулся для псковского школьника испытанием на прочность и неравнодушие. Иван с друзьями отдыхал у пешеходного моста на берегу Псковы (тот, что напротив Финского парка), когда услышал крики прохожих: люди указывали пальцем на барахтающегося под плотиной ребенка и призывали ребят кинуться в воду и спасти утопающего.

- Там было шумно, все общались и кричали, никто из купающихся не заметил мальчика. Когда я услышал крики, прыгнул в воду, взобрался на дамбу и побежал к ребенку, - вспоминает Иван.

Думать о своей безопасности было некогда, сбрасывать одежду тоже: мальчишка (на вид первоклашка) уже уходил под воду и захлебывался.

Воды там высокому Ивану (его рост – 1,75) было по шею, но вытащить утопающего было не так просто. Из-за сильного давления, ноги все время подкашивались, и обоих ребят засасывало в водоворот.

- За мной побежал еще один незнакомый мне парень, но он был очень маленький, и я уверен, что он бы не справился. Я сказал ему не прыгать вниз, - рассказывает юный герой.

Парень считает, что в этом случае обдумывать решение было не просто некогда, а даже нельзя.

- В таких ситуациях лучше не думать, а сразу делать. У меня поэтому и не было волнения, все перекрывал адреналин. Я бы в любом случае кинулся в воду, но переволновался бы и не смог, - отмечает псковский школьник.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Псковской области. Героем парень себя не чувствует: по-другому поступить не мог.

Награда не убежит

Иван вытащил ребенка на берег, обхватил туловище руками и надавил, чтобы вышла вода. Спасенный семилетка лишь пролепетал «спасибо» и убежал, так что герой наш и понять не успел, что произошло. Шустрый мальчишка, попавший в серьезную беду, так и остался неизвестен. Убежал, но награда не убежит.

Благодаря записи очевидцев в социальной сети о поступке псковского школьника узнал не только город, но и федеральные ведомства. 1 ноября Иван получил награду в Московском Кремле вместе с другими детьми-героями, «проявившими личное мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни».

А вот в школе даже устное чествование до сих пор откладывали.

- Хоть бы просто сказали на линейке, что есть в школе такой парень, - огорчается Мария Владимировна, - обидно было за сына.

Хотя на рассказ ребенка о подвиге мама сначала среагировала иначе.

- И не знаешь: то ли хвалить, то ли ругать… Место ведь очень страшное, сколько там люди тонули. Хотя Ваня никогда не пройдет мимо, очень за всех переживает, - делится мама героя.

Мария Владимировна вспомнила недавний случай: Ваня с другом увидели мужчину, лежащего без сознания. Пройти мимо не смогли. Взрослые вызвали скорую, а ребята отвезли его велосипед в полицейский участок.

- А как можно пройти мимо, если человеку плохо? Откуда я могу знать, пьяный он или нет. Он упал, он без сознания, и ему нужна помощь, - объясняет подросток.

Как и все подростки

Иван Степанов – ученик 9 «В» класса псковского Естественно-математического лицея. Учится парень не плохо, но и не отлично, особенно интересуется боевыми искусствами, но свое будущее не связывает со спортом. Папа Ивана – полицейский. И хотя мальчик не определился с профессией, он точно знает, что спокойная работа не для него.

- Я думал о военной и правоохранительной сферах: Росгвардия, например. Я люблю активный образ жизни. Не представляю себя официантом или строителем. Я не боюсь опасности, и спокойное дело – это не мое, - делится Иван.

«Да он, как и все подростки…», - говорит о сыне Мария Владимировна. И успеваемость иногда хромает, и увлечения непостоянные, и характер порой «взрывной», но этим летом Иван показал, каким он может быть смелым, отважным и неравнодушным.

К слову, у Вани есть младший брат, такой же вот первоклашка, как и тот ребенок на плотине. «Такой же бегает, бестолковый» - шутит мама.