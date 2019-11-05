«Эксперт РА» повысило прогноз по рейтингу банка «Открытие» со стабильного на позитивный

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Открытие» на уровне ruАА- и повысило прогноз по рейтингу со стабильного на позитивный.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", изменение прогноза предполагает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе и обусловлено ожиданиями агентства по дальнейшему повышению рентабельности, достаточной для поддержания запаса по капиталу и органического роста бизнеса банка. Основания для пересмотра рейтинга также предусматривают сохранение сильной позиции по ликвидности и стабильного уровня прочих финансовых показателей.

Рейтинг на уровне ruАА- был присвоен банку «Открытие» в апреле 2019 года и обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу и ликвидности и нейтральной оценкой корпоративного управления. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокий уровень финансовой и административной поддержки банка со стороны Банка России – ключевого акционера «Открытия».

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Региональная сеть банка насчитывает около 750 офисов в 262 городах 71 региона страны. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса.