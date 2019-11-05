2019-11-05T17:29:39+03:00
Экономика

Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам наличными до 8,5%

Банк «Открытие» обновил программу потребительского кредитования и снизил ставку по кредитам наличными до 8,5%
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Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам наличными до 8,5%Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам наличными до 8,5%Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", ставка действует в течение первого года кредитования для заемщиков с программой страхования. Срок кредитования – от 2 до 5 лет, сумма – от 50 000 до 5 000 000 рублей, без залога или поручительства.

При этом сумма ранее одобренного кредита может быть увеличена, если клиент сообщит о дополнительном источнике дохода. Таким источником может стать, например, дополнительное место работы (в том числе фриланс), сдача недвижимости в аренду, дивиденды от ценных бумаг, алименты и т.п. Кредит может быть оформлен на любые цели, в том числе для рефинансирования ранее оформленных кредитов (как в «Открытии», так и в других банках). Причем для оформления рефинансирования не нужно предоставлять документы из другого банка. Досрочное погашение без комиссий, всем заемщикам банк дарит дебетовую карту Opencard, которая позволяет получить кэшбэк за покупки до 11%.

Подать заявку на кредит можно как в офисе, так и на сайте банка. Решение по кредиту клиент получает в течение трех минут онлайн. Дату платежа заемщик может выбирать самостоятельно, гасить кредит удобно в интернет-банке и мобильном приложении в режиме онлайн без комиссий.

- «Открытие» - один из самых динамичных банков на рынке розничного кредитования, - говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». - За первые 3 квартала этого года выдачи потребительских кредитов у нас выросли в 3 раза к аналогичному периоду прошлого года. Это стало возможным благодаря привлекательным и прозрачным условиям наших кредитных программ, а также простоте и удобству взаимодействия с банком. Уверен, что наш обновленный кредитный продукт будет пользоваться еще большим спросом у клиентов, что позволит «Открытию» укрепить свои позиции в числе лидеров российского рынка потребительского кредитования.

КОНКРЕТНО

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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