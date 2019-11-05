Доля розничных кредитов Альфа-Банка будет расти

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", Альфа-Банк планирует увеличить портфель розничного кредитования на 40-45% до конца года. Об этом в интервью Bloomberg заявил финансовый директор банка Алексей Чухлов.

-Мы пошли в более активное розничное кредитование, вернулись в ипотеку – чтобы увеличить клиентскую базу и, соответственно, создать более устойчивую базу доходности Альфа-Банка на горизонте 3-5 лет, – сказал он.

О рисках в потребительском кредитовании ранее заявил регулятор, но в Альфа-Банке на ситуацию смотрят вполне спокойно: там считают, что кризиса в этом сегменте не стоит ждать еще как минимум 12-18 месяцев, а в ипотеке – не менее десяти лет. Доля рынка будет наращиваться принимая во внимание рисковые факторы.

Чухлов пояснил, что если риск на рынке растет, то объемы выдачи совсем не обязательно должны падать. Хотя, действительно, в случае высоких рисков процент одобрения, как правило, снижается. Такая стратегия уже через пять лет даст результаты, уверен топ-менеджер. Клиентская база Альфа-Банка ежегодно увеличивается на 20-25%.

Задача Альфа-Банка сегодня – нарастить значительным образом долю розницы в кредитном портфеле. Это связано со снижением доходности в корпоративном сегменте, в ближайшие несколько лет этот сегмент будет бесперспективным.

Если крупные проекты и есть, то они государственные или полугосударственные, частному банку работать в таких условиях сложно, сильно влияет ценовой фактор. Например, в банке «Открытие» самые низкие ставки для корпоративных клиентов. Огромные неинвестированный объем капитала в итоге делает выгодным размещение денег с любой маржой.