2019-11-11T11:25:55+03:00
Экономика

Банк «Открытие» выдал «Ленте» кредит на 5 млрд рублей

Банк рассчитывает, что кредит станет прологом долгосрочного и взаимовыгодного партнерства
Дмитрий Мезенцев
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Банк "Открытие" выдал "Ленте" кредит на 5 млрд рублей.Банк "Открытие" выдал "Ленте" кредит на 5 млрд рублей.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", банк «Открытие» предоставил корпорации «Лента» (LSE, MOEX: LNTA), одной из крупнейших розничных сетей России, кредит для пополнения оборотных средств в размере 5 млрд рублей.

- Мы рассчитываем, что этот кредит станет прологом долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, и уже в ближайшем будущем от коротких казначейских кредитов мы сможем перейти к финансированию «Ленты» в рамках долгосрочной кредитной линии, – прокомментировал сделку старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Безусловно, конкуренция за внимание столь солидного игрока на рынке ритейла крайне высока, но я уверен, что банк «Открытие» теперь может на равных конкурировать с другими крупными кредитно-финансовыми структурами – причем, не только на направлении корпоративного кредитования, но и на других направлениях сотрудничества с крупными корпоративными клиентами.

КОНКРЕТНО

«Лента» – первая по величине сеть гипермаркетов и четвертая среди крупнейших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 248 гипермаркетами в 88 городах по всей России и 131 супермаркетом в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью 1,4 млн кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 5 500 кв.м, средняя площадь супермаркета – 800 кв.м. Компания оперирует двенадцатью распределительными центрами. Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, которые отличаются маркетинговой и ценовой политикой, а также ассортиментом товаров местных производителей.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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