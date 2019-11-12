Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам 9 месяцев 2019 года превысила 43 млрд рублей

Банковская группа «Открытие» опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на 30 сентября 2019 года и за 9 месяцев 2019 года.

- Рост активов группы «Открытие» по итогам 9 месяцев 2019 года более чем на треть и чистой прибыли на 40% свидетельствует о том, что группа успешно реализует стратегические планы по всем ключевым направлениям бизнеса. Развитие продуктовой линейки, региональной сети и каналов продаж, а также активная работа с клиентами позволили нам прочно закрепиться в числе лидеров российского финансового сектора», - отметил президент – председатель Правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам 9 месяцев 2019 года достигла 43,1 млрд рублей, что на 40% превышает показатель за аналогичный период прошлого года (30,8 млрд рублей). Рентабельность капитала (ROE) по итогам 9 месяцев 2019 года составила 13,9%.

Совокупные активы банковской группы «Открытие» по итогам 9 месяцев 2019 года увеличились на 36% до 2 985,6 млрд рублей за счет роста кредитного портфеля и присоединения Бинбанка 1 января 2019 года. Рост активов составил 12% в 3 квартале 2019 года, что превышает аналогичный показатель по банковскому сектору РФ (3%).

По состоянию на 30 сентября 2019 года доля банковского бизнеса Группы в совокупных активах составила 75%, или 2 232,9 млрд рублей. Доля активов пенсионной деятельности составила 20%, или 595,4 млрд рублей. Доля активов страховой деятельности составила 5%, или 157,2 млрд рублей.

В структуре активов по состоянию на 30 сентября 2019 года инвестиции в ценные бумаги составили 34%, или 1 022,3 млрд рублей, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнесов в сумме 562,7 млрд рублей. Ссуды, предоставленные клиентам, за вычетом резервов составили 31% от активов Группы, или 921,0 млрд рублей. Ссуды, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям, составили 18% от активов Группы, или 531,1 млрд рублей.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Региональная сеть банка насчитывает около 750 офисов в 262 городах 71 региона страны. «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса.