Компания «Открытие Факторинг» впервые вошла в топ-5 по доходам

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", «Открытие Факторинг», стопроцентная «дочка» банка «Открытие», впервые вошла в топ-5 факторинговых компаний России по доходам. Это следует из данных исследования Ассоциации факторинговых компаний.

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела исследование российского рынка факторинга. По результатам исследования, за 9 месяцев 2019 года совокупный измеряемый портфель российского рынка факторинга составил 472 млрд рублей. Средняя оборачиваемость по портфелю, согласно данным 56 организаций, предоставляющих услуги факторинга в России, составила 66 дней при минимуме 44 дня и максимуме 103 дня.

Российские факторы в январе-сентябре 2019 года профинансировали товарооборот на сумму свыше 1 627 млрд рублей. На факторинг передано свыше 7 млн поставок.

Совокупный доход факторов в январе-сентябре 2019 года составил 31,7 млрд рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.