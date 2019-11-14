Доходность инвестиционных продуктов клиентов группы «Открытие» в 2-3 раза превысила ставки по вкладам

По итогам трех кварталов 2019 года доходы клиентов группы «Открытие» по инвестиционным продуктам в среднем в 2-3 раза превысили среднерыночные ставки по вкладам. При этом продукты блока «Открытие Инвестиции» были погашены досрочно, а клиентам был зафиксирован целевой доход в размере 12-15% годовых.

Такой результат стал возможен благодаря синергетическому эффекту от работы банка «Открытие», УК «Открытие», «Открытие Брокер», которые совместно разрабатывали инвестиционные продукты и стратегии для клиентов группы и фактически действовали как инвестиционный хаб. Кроме того, высокую доходность показали продукты входящей в группу «Открытие» компании «Росгосстрах Жизнь».

- Несмотря на впечатляющий рост российского рынка акций за прошедшие 5 лет, по многим показателям он остается более привлекательным, чем на минимумах 2014 г., поскольку финансовые показатели компаний выросли за этот период сильнее, чем их котировки. Мы полагаем, что инвесторы, способные мириться с неизбежной волатильностью рискованных инвестиций, смогут на долгосрочном инвестиционном горизонте получить с помощью российского рынка акций весьма привлекательную доходность,– комментирует руководитель отдела управления акциями УК «Открытие» Виталий Исаков.

-Используя ресурсы группы «Открытие», наш банк предлагает своим клиентам большой выбор инвестиционных продуктов. Таким образом, мы можем обеспечить потребности широкого круга клиентов с разными ожиданиями по доходности и риску вложений, – отметил начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин .

В третьем квартале 2019 года банк «Открытие» объявил о досрочном погашении структурных продуктов с защитой капитала[1] по стратегии доверительного управления «Структурированная» от УК «Открытие» и «Открытие Брокер» в связи с достижением целевой доходности инвестиций для клиентов 12% - 15% годовых[2]. Стратегия ДУ, в рамках которой инвестиции направлялись в структурный продукт на базе акций компании Nestlé, предлагалась клиентам в феврале - апреле 2018 года. Изначально она предусматривала срок в 3 года. Однако по достижении высоких ценовых уровней управляющие приняли решение осуществить досрочное погашение, что позволило клиентам зафиксировать целевой доход намного раньше намеченного срока.

-За разработку и реализацию идеи с акциями компании Nestlé отвечали специалисты УК «Открытие» и «Открытие Брокер». Благодаря результативности подобных продуктов большинство наших клиентов реинвестируют полученные средства», – прокомментировал заместитель генерального директора по взаимодействию с банковскими каналами «Открытие Брокер» Алексей Куртов.

-Большая часть инвестиционных идей формируется в объединенном аналитическом хабе блока «Открытие Инвестиции» и затем используется при формировании продуктов и их досрочном погашении. Мы стараемся максимально эффективно использовать возможности группы для разработки широкой линейки привлекательных инвестиционных продуктов. Клиентам группы «Открытие» доступны продукты от «Росгосстрах Жизнь», УК «Открытие» и «Открытие Брокер». Таким образом, слаженная работа инвестиционных подразделений банка и группы «Открытие» позволяет нам предлагать клиентам реальную альтернативу классическим банковским вкладам, обеспечивая при этом значительно более высокую доходность. Это особенно важно на фоне наметившегося тренда на снижение доходности вкладов, - отметил старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константин Церазов.

КОНКРЕТНО

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.