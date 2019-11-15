Альфа-Банк уступил только крупнейшим госбанкам в рейтинге РБК

К контрольной дате объем денежных средств и эквивалентов на счетах Альфа-Банка составил почти 298 млрд рублей. Эти деньги компания в любой момент может направить на достижение какой-либо цели, например для выплаты средств вкладчикам. Столь значительный объем денег говорит о том, насколько ответственно компания относится к своим обязательствам, сообщило издание newsnn.ru.

Главный финансовый директор компании Алексей Чухлов заявил, что Альфа-Банк очень дорожит доверием своих клиентов. Существенный объем средств на счетах говорит, в первую очередь, о масштабе бизнеса и надежности Альфа-Банка, вновь подтверждающего позицию крупнейшего частного банка страны. Достигаемые компанией успехи базируются на сочетании стратегии амбициозного роста и высоком уровне предоставляемых услуг.

Исходя из информации Banki.ru по состоянию на 1 октября, Альфа-Банк опережает все остальные коммерческие банки на территории Российской Федерации, а в общем рейтинге банков РФ держится на пятом месте по капиталу и активам. Сейчас капитал банка составляет 443,6 млрд рублей.

Для составления рейтинга эксперты использовали данные отчетности МСФО и РСБУ.