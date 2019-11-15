2019-11-15T15:22:43+03:00
Здоровье

Бережное удаление

В Пскове поджелудочную и селезенку будут удалять малотравматичным способом
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Лапароскопия в областной больнице развивается с 1995 года.Лапароскопия в областной больнице развивается с 1995 года.
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Псковский хирург, депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих провел малоинвазивную операцию на поджелудочной железе и селезенке. Уникальную лапароскопическую операцию будут выполнять всем, кому показано такое вмешательство, пообещал заместитель главного врача по хирургии Псковской областной клинической больницы, выполнивший операцию мирового уровня.

Лапароскопическая операция на поджелудочной железе относится к числу технически сложных процедур, требующих соответствующей подготовки оперирующего персонала и использования современного видеооборудования.

Как рассказал Игорь Дитрих, классическим способом с разрезом брюшной полости подобные операции в областной больнице проводились и раньше - такое хирургическое вмешательство, в отличие от малоинвазивной хирургии, является высокотравматичным для пациента.

- При лапароскопической операции степень травмирования тканей минимальна: в брюшную полость пациента через четыре прокола, два по пять миллиметров и два по одному сантиметру, была введена лапароскопическая техника, - пояснил Игорь Дитрих. - Для хирурга это дает лучшую визуализацию всего, что он делает внутри. Для пациента - в десятки раз уменьшает тяжесть операции. Уже на следующий день после операции наша пациентка самостоятельно ходила и в самое ближайшее время будет выписана домой.

Более 20 лет псковские доктора шли к этой цели. Фото: Александр ГЛУЗ

Более 20 лет псковские доктора шли к этой цели.Фото: Александр ГЛУЗ

Более 20 лет псковские доктора шли к этой цели. Каждодневное обучение, посещение тренингов и мастер-классов с участием ведущих российских специалистов позволили операционной бригаде наших хирургов достичь такого уровня профессионального мастерства, чтобы сложнейшую операцию, которую даже открытым способом не во всех больницах и клиниках выполняют, сделать малоинвазивным способом.

Игорь Дитрих заверил, что теперь онкобольным, которым показана резекция поджелудочной железы и селезенки, операция будут выполняться малоинвазивным методом.

- Главное, чтобы пациент попал к нам на той стадии, когда еще можно сделать лапароскопическую операцию. Сегодня для этого действует онкопрограмма, открыты первичные онкологические кабинеты, выделяются деньги из бюджета. Усилия государства, правительства, медицины направлены на то, чтобы опухоли любых локализаций выявлять на тех стадиях, когда человеку можно помочь операциями и другими современными способами лечения, - резюмировал доктор.

КСТАТИ

Лапороскопические технологии в областной больнице развиваются с 1995 года. Впервые таким способом был удален жёлчный пузырь. Сегодня объём и сложность выполняемых эндоскопических хирургических вмешательств существенно выросли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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