2019-11-15T15:37:27+03:00
Общество

Косить и обрабатывать

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов поделился опытом борьбы с борщевиком
Егор ТИМОФЕЕВ
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И как совладать с этим ядовитым оккупантом?И как совладать с этим ядовитым оккупантом?Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В выборе наиболее эффективной методики борьбы с борщевиком Сосновского, по мнению председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрея Козлова, «сколько учёных, столько и мнений».

Своим личным опытом руководитель новосокольнического хозяйства «Красное знамя» поделился, комментируя итоги межведомственного совещания под председательством заместителя губернатора Нинель Салагаевой, на котором обсуждались меры по борьбе с ядовитым сорняком на территории региона.

- Победить борщевик на полях нашего хозяйства нам удалось только механической обработкой земель и регулярным скашиванием, - рассказал Андрей Козлов. – Но вопрос, кто будет выполнять эти работы на территории области. На сегодня нет нормальной подрядной организации. Сельхозтоваропроизводители могли бы заниматься этим, но в сроки, когда нужно бороться с борщевиком, у аграриев либо посевная, либо кормозаготовка, либо уборочная. У волостей нет техники и средств. Есть организации, которые могли бы опрыскивать борщевик химикатами, но это не приносит должного эффекта.

Андрей Козлов напомнил, что на территории нашей области заросли борщевиком Сосновского больше 20 тысяч гектаров земли и только 1,5 % из них были обработаны (Подробнее о ситуации ЗДЕСЬ). Из пяти миллионов рублей, предусмотренных в областном бюджете на борьбу с борщевиком, муниципалитетами истрачено чуть более одного миллиона.

Бороться с борщевиком нужно повсеместно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бороться с борщевиком нужно повсеместно.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как отметил депутат, причин такого низкого процента освоения средств несколько. В ряде районов работы всё-таки были проведены, но, в основном, по незнанию органы местного самоуправления даже не заявились на получение средств из областного бюджета. Кроме того, на совещании главы районов признали, что предусмотренный региональной программой процент софинансирования (половину средств выделяет область, половину местный бюджет), для муниципалитетов слишком высокий, и попросили администрацию региона пересмотреть условия программы. Председатель парламентского комитета подчеркнул, что на этапе формирования бюджета эти вопросы особенно актуальны.

-Земля – это средство производства, и она должна работать, - подчеркнул Андрей Козлов. - Есть люди, которые нахватали в своё время земель, но на них не работают, а инвесторы, которых можно привлечь в область, не могут найти свободных участков.

Наладить эффективный земельный контроль муниципалитетам помогут на региональном уровне с участием Россельхознадзора и прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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