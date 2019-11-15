2019-11-15T17:29:53+03:00
Общество

Определились победители фотоконкурса «Котябрь – 2019»

Голосование закрыто! Называем победителей и обладателей специальных призов
Алиса Солнцева
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Фото из личных архивов владельцев питомцев. Вот они, самые популярные котики Псковщины.Фото из личных архивов владельцев питомцев. Вот они, самые популярные котики Псковщины.
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Октябрь уже позади, и наш фотоконкурс «Котябрь» тоже подошел к концу. Две недели вы активно голосовали за своего любимца, за это время ваш Персик, Тимоша, Бакс или ваша Маруся, Муся, Джульетта обрели огромную группу поддержки. Голосовали ваши друзья и друзья друзей, ваши коллеги и друзья коллег и все наши читатели, потому что не могли пропустить самое милое пушистое голосование года. И вот настал час икс, вы сами выбрали тройку победителей, но так грустно было отметить лишь трех пушистиков из семидесяти пяти: «Комсомольская правда – Псков» вместе с партнерами добавила еще пять номинаций в котоконкурс.

ПОБЕДИТЕЛИ ФОТОКОНКУРСА «КОТЯБРЬ»

Голосование закрыто! Победители определились. Фото: Елизавета Славятинская

Голосование закрыто! Победители определились.Фото: Елизавета Славятинская

Третье место в фотоконкурсе «Котябрь – 2019» заняла маленькая кошечка Софи с большими грустно-добрыми глазами. Питомец Ксении Пашенцевой набрал 904 голоса.

Второе место занял уверенный в себе кот Тимоша, к лапам которого нападали листья осеннего клена. Котофей Екатерины Фоминой набрал 1350 лайков, причем Тимоша ни один раз добирался до вершины кошачьего пьедестала.

И наш победитель, символ осени 2019 – Маруся, любознательная кошка с пронзительным взглядом и густой шерсткой. У питомца Светланы Скачковой больше всех голосов – 1384. Кстати говоря, Светлана воспитывает сразу несколько котиков, за которых охотно голосовали друзья хозяйки и наши читатели.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ В ФОТОКОНКУРСЕ «КОТЯБРЬ»

Выбор специальных номинаций редакции дался не просто. Как же определить самого симпатичного и интересного котика, когда все они невероятные симпатяги? Мы рассмотрели конкурсантов, у которых самые активные хозяева. Они собрали всех друзей, знакомых и дальних родственников и уверенно продвигали своего кота к победе, пусть он в результате и отстал от тройки лидеров. Итак!

НОМИНАЦИЯ «САМЫЙ ЭЛЕГАНТНЫЙ»

Фото: Анна Штец. 209 голосов - тоже достойный результат.

Фото: Анна Штец. 209 голосов - тоже достойный результат.

Самым элегантным котиком мы признали Саймона – кавалера, который никуда не выходит без белых носочков, перчаток и манишки. Ждем хозяйку усатика Анну Штец на награждение!

НОМИНАЦИЯ «САМЫЙ ГИБКИЙ И ПУШИСТЫЙ»

Фото: Татьяна Афанасьева. Аж светится от счастья этот черненький акробат!

Фото: Татьяна Афанасьева. Аж светится от счастья этот черненький акробат!

Самый гибкий и пушистый котик этой осени – кот Фей Татьяны Афанасьевой. Малыш выгнулся какой-то невероятной дугой, а его пушистая шерстка создает вокруг темный светящийся ореол.

НОМИНАЦИЯ «Я КОТ, А НЕ ПОСУДОМОЙКА»

Фото: Елена Тарасова. Мыть посуду? Не, не слышал.

Фото: Елена Тарасова. Мыть посуду? Не, не слышал.

Важный рыжий кот Персик Елены Тарасовой, словно хозяин-барин улегшийся в раковину, достоин особой номинации «Я кот, а не посудомойка».

НОМИНАЦИЯ «ЛЯЛЯ В ОДЕЯЛЕ»

Фото: Дарья Панова. Уютный котик, хитро выглядывающий из-под одеялка.

Фото: Дарья Панова. Уютный котик, хитро выглядывающий из-под одеялка.

Уютная осенняя кошечка Капа, укутанная в одеяло, отлично подходит на роль символа котоосени, ее мы сравнили с лялей в одеяле. Хозяйка Капы - Дарья Панова.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ «КП»

Фото: Алёна Купцова. Да у этого красавчика суперспособность: он умеет делать селфи.

Фото: Алёна Купцова. Да у этого красавчика суперспособность: он умеет делать селфи.

Спецприз от «КП-Псков» мы присуждаем предводителю белой банды коту Уно, которого мы с удовольствием взяли бы на работу в редакцию: серьезный и очень деловой кот Алёны Купцовой умеет делать селфи и держит в ежовых рукавицах двух больших и упрямых псов.

КОНКРЕТНО

«Комсомолка» скоро свяжется с победителями. Подарочки для питомцев от наших партнеров хозяева получат на награждении во вторник, 19 ноября в 17:00 в редакции «Комсомольской правды – Псков» по адресу: Пароменская ул. 21/33, Псков, 3 этаж, кабинет № 27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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