От познания себя к игре в спектакле

Всегда мечтали о сцене, но как-то не сложилось, и теперь театр кажется вам недосягаемой святыней, а актеры гениями, награжденными божественным даром? Сцена намного ближе, чем вы думаете.

ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ «ГВОЗДИ»

Каждый станет гвоздем программы

Детская театральная мастерская «Гвозди» работает при Театрально-концертной дирекции Псковской области с 2015 года. Набор в группу проходит в начале учебного года (возможно присоединиться и позже), итогом обучения становится полноценный спектакль.

Занимаются в студии трижды в неделю две возрастные группы: 8-12 лет и 13-18 лет.

Детей обучают сценической речи, сценическому движению, актёрскому мастерству. Ребята знакомятся с театральным закулисьем, некоторые из них впервые выходят на сцену, а итоговый спектакль, к слову, «Гвозди» показывают на главной театральной сцене города.

Коллектив «Гвоздей» представил несколько полномасштабных сценических постановок. Спектакль с пугающим названием «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим» шел на малой сцене несколько сезонов.

С юными актерами занимаются профессиональные педагоги и режиссеры: режиссёр и преподаватель Псковского колледжа искусств Александр Суховский, актриса Псковского театра драмы Екатерина Красногирова, театральный педагог Псковского колледжа искусств, член Союза театральных деятелей, член Российской общественной академии голоса Людмила Масленникова.

- Я занимался в студии около трёх с половиной лет, за время обучения я нашел настоящих друзей и получил важный опыт, который, в том числе, помог мне поступить в Псковский областной колледж искусств на специальность «Театральное творчество». Упражнения, которые мы выполняли, помогли мне развить навык выступления на сцене. О сцене я думал и раньше, но не с такой серьезностью, как сейчас. Со студией связаны прекрасные воспоминания: как веселые, так и очень душещипательные, - поделился Алексей Довбаш, выпускник театральной мастерской «Гвозди».

Задать дополнительные вопросы можно по телефону: +7 (911) 395-77-63. Обучение платное.

ШКОЛА ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ «ВТЕАТРЕ»

Для всех желающих заглянуть за кулисы и прикоснуться к миру театра абсолютно бесплатно

Школа театрального искусства для молодёжи «ВТеатре» пройдет впервые на базе молодежного театра «NOSTOS». Руководитель проекта Александр Суховский объявил набор группы. «Учебный год» в школе пройдет с ноября по июнь, в программе – мастер-классы, лекции и, конечно же, постановка спектаклей.

В школу приглашаются все желающие от 18 до 30 лет.

Занятия будут проходить 1 или 2 раза в неделю (в зависимости от возможностей группы) по 3 часа. Образовательная площадка – 2 раза в месяц по договоренности.

Педагоги школы дадут ученикам основы актерского мастерства, сценической речи, движения и пластики. Кроме того, обучение предполагает образовательную программу: лекции о современном театре и его истории, просмотр и обсуждение спектаклей ведущих театров России и мира.

Руководитель проекта Александр Суховский – режиссёр и создатель молодежного театра. Театр «NOSTOS» на время работы площадки соединит свои усилия с открытой школой «ВТеатре». Но школа закончится в июне, а театр останется, то есть у вас есть путевка на сцену уже опытного молодежного театра, в репертуаре которого три прекрасных спектакля, а в труппе – много вакантных мест.

Занятия будут проходить по адресу: ул. Конная, д. 2.

Узнать подробности и записаться можно у Александра Суховского по телефону: +7 921-114-55-05.

ФОТО: Игорь Ефименко. Псковичи могут попробовать себя на сцене театра.

ОТКРЫТЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР «АХТЕАТР»

«Ахтеатр» с любовью

«Ахтеатр» на сцене уже шестой год, за это время любительский молодежный коллектив 13 полнометражных спектаклей, которые уже успел полюбить зритель, и регулярно выступает на сцене Городского культурного центра.

- Чтобы к нам попасть, нужно очень большое желание, и больше ничего, - объясняет руководитель театра Татьяна Комиссаровская, профессиональный режиссер, театральный педагог с тридцатилетним стажем, экс-директор Псковского театра драмы, член гильдии театральных менеджеров России.

В «Ахтеатре» не преподают теорию и не выдают дипломы, но актерское мастерство оттачивают до блеска. Ребята учатся этому ремеслу сразу же на сцене, каждая репетиция становится отдельным «мастер-классом».

В коллективе не играют дети, но для старших школьников двери уже открыты. А самым взрослым актером за историю этого театра стал 70-летний преподаватель ПсковГУ, доцент кафедры физико-математических наук, которому тоже нашлась роль.

График репетиций «плавающий», удобный для всех. Театр репетирует каждый день, но отрабатывает постановки по сценам, соответственно, на встречу приходят те, кто занят в конкретном эпизоде.

Даже если вы дилетант в театральном деле и не потянете главную роль, местечко в постановке, пусть и в массовке, найдется. Также актеры театра сами работают со светом, звуком, иногда с декорациями и костюмами, то есть познают театральное мастерство, что называется, с вешалки. «Ахтеатр» ждет всех и круглый год.

- Театр помогает найти своих людей. Я пришла сюда на 1 курсе, когда не знала никого в городе. «Ахтеатр», в принципе, научил меня общаться: в коллективе я встретила новых ребят, с которыми нужно очень близко взаимодействовать, потому что вы делите друг с другом сцену, касаетесь друг друга. Между вами должна быть связь, и эта связь строится достаточно долго. В театре я всегда ощущаю себя любимой, - делится актриса «Ахтеатра» Надежда Стародумова. - В театре всегда очень глубокие разговоры. Чтобы сыграть роль, нужно понять суть чувства и эмоции: почему ты ведешь себя так, что ты испытываешь при этом. Это помогло мне вообще ощущать себя и понимать, что происходит со мной.

Договориться о встрече и узнать подробности можно у директора Валерия Баткаева: +7 (931) 903-27-97 или помощника режиссера Надежды Стародумовой: +7 (911) 360-84-68.

ФОТО: Игорь Ефименко. Сцена из ахтеатрального спектакля «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АКТЁРСКИЕ КУРСЫ

Если боишься в очередной раз упустить шанс выйти на сцену, приходи, и шанс станет реальностью

В профессиональной театральной школе преподают педагоги и актеры Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина. За театральный год – с октября по июнь – человек познает свои психофизические характеристики, учится управлять ими, избавляется от робости публичных выступлений, овладевает актерскими навыками. Кульминацией занятий становится выпускной спектакль, который новоиспеченные актеры показывают на сцене псковского театра.

Двухчасовые занятия проходят два раза в неделю. Преподают в актерской школе люди, которые сами играют на сцене, либо готовят драматических актеров. Сценическую речь преподает заслуженный артист России Сергей Попков, вокал – педагог театра Елена Обухова, пластику – актриса и хореограф Илона Гончар, греческую гимнастику – Александр Овчаренко, педагог-руководитель школы – актер Камиль Хардин. В первые месяцы в школе проходят тренинги, с декабря начинаются актерские этюды, в марте – репетиция финальной постановки.

В актерской школе взрослый состав, не младше 17 лет. А вот верхней границы нет: в студии был и 58-летний участник.

Присоединиться к группе можно до декабря. Если вы сомневаетесь и хотели бы присмотреться к этой школе, существует ее демо-версия, месячные курсы – семь занятий, которые дадут понять, что это за ремесло и чем будут заниматься на занятиях.

- Для развития актерских навыков (ведь роль может быть разной) необходимо побороть страхи и иногда выйти за рамки, - вспоминает выпускница актерских курсов Любовь Мешанова. - У меня было такое задание: начать использовать нецензурную лексику сначала про себя, потом вслух в одиночестве, затем применить в жизни и во время занятий. Для меня это был сложный процесс, так как в жизни я не употребляю в своей речи данные слова. Начала с просмотра роликов, старалась произносить вслух наедине, просила помощи друзей, чтоб вступили со мной в диалог. Конечно, сейчас я вспоминаю это задание как опыт и больше не ругаюсь, но тогда себя преодолела. А в целом курсы для меня были как еще одна ступенька к познанию и принятию себя. Ставила цели такие: практиковать публичные выступления (побороть страх), познакомиться с творческими людьми, узнать жизнь театра изнутри. В итоге получила гораздо больше.

Узнать подробности и записаться на курсе вы можете по телефону: 8-911-890-70-09 (Камиль Хардин).