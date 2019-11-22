Юнармеец Воронков всегда придет на помощь

Никита Воронков – командир отряда юнармейцев, поисковик со стажем и следующий герой нашей рубрики «Маленький человек с большим сердцем». 18-летний парень «копает, как маленький экскаватор» и соглашается на самую незавидную работу в волонтерском центре.

ПОКА ПОСЛЕДНИЙ БОЕЦ НЕ ПОДНЯТ

- Есть такая поговорка: «Пока последний боец не поднят, война не закончена», - рассказывает о своем деле Никита. - Наша задача – увековечить память о страшной войне и воевавших. Они остаются не где-то в лесу под деревом, а с почестями захоронены. А если мы находим имя и фамилию, то ищем родственников, и семья обретает давно ушедшего солдата.

В поисковом отряде «Патриот 60» 18-летний невельчанин состоит четыре года. Отряд немногочисленный – всего 15 человек, в основном взрослые люди. Еще недавно Никита был одним из двух несовершеннолетних ребят в рядах поисковиков. О поисковых работах в Невеле он узнал от соседа по парте. Одноклассник много рассказывал об экспедициях: как они выезжают на места, где раньше шли бои, берут в руки металлоискатели, ждут сигнала, копают и находят павших на войне.

- Уникальных находок я не назову, - рассказывает командир отряда Кирилл Шляц. – Дело в том, что и у меня за пять лет ничего такого не было. Но вот копает Никита, как маленький экскаватор, с поставленными задачами всегда справляется.

Фото из личного архива героя публикации. Металлоискатель дал сигнал, и понеслось!

Никита же объясняет, что цель поисковиков не любопытные вещицы, а поиск останков бойцов. И здесь случаются поразительные открытия и невероятные совпадения.

Мистический случай произошел на «Вахте памяти» в Невельском районе в 2018 году. Она была посвящена недавно ушедшему из жизни командиру и основателю первого поискового отряда в Невеле «Гвоздика» Ивану Петровичу Михайлову.

- На той экспедиции мы подняли бойца с медальоном. Развернули сверток в лагере, перед всеми участниками «Вахты». Когда зачитали имя бойца, все были ошарашены: звали солдата Иван Петрович Михайлов.

Постоянные и самые масштабные мероприятия в поисковом отряде – «Вахты памяти», которые объединяют сотни поисковиков и в разы увеличивают продуктивность работ. На Международной молодежной «Вахте памяти – 2019» в Невельском районе в августе поисковики подняли и захоронили останки 128 бойцов. В другое время отряды работают по «свободному графику»: не дожидаясь команды руководителя, собираются микрогруппами и выезжают на место. Обычно перед выездом «копатели» изучают территорию: какие битвы проходили в этом месте, какие войска располагались. Иногда же отправляются с металлоискателями наугад.

- На раскопках всегда находим много патронов и осколки от снарядов. Я лично находил фляжку, каску, - рассказывает Никита о своих результатах. – Когда я беру в руки флягу - это непередаваемое чувство… Я представляю, что когда-то очень давно этот человек из нее пил. И погиб он у нас тут во время войны.

ЗДРАВСТВУЙ, ЮНОСТЬ В САПОГАХ

Вот на невельском параде выходит ровный строй юнармейцев. Командир кричит: «Шагом марш!», «Нале-во!», «Напра-во!». Это командует строем Никита Воронков.

Фото из личного архива героя публикации. Поступать одиннадцатиклассник Никита планирует в военное училище.

Герой нашей публикации в 2020 году заканчивает школу. В отличие от некоторых сверстников, одиннадцатиклассник давно наметил свой профессиональный путь. Никита планирует поступать в военное училище, армия привлекает его еще с детства. Какое конкретно учебное заведение и в каком городе, парень пока не признается – а то не сбудется. Юноша считает себя одним из первых юнармейцев в городе: как только в его школе появился отряд, он вступил в него, за несколько лет дорос до звания командира.

Юные патриоты участвуют в парадах, следят за порядком на захоронениях, соревнуются в военной подготовке. На торжественном мероприятии юнарнмейцы не просто проходят красивым строем перед публикой. Ребята отдают честь погибшим почетным караулом.

- Если есть смены, то мы стоим по 5 минут и меняемся, - объясняет невельчанин. – Бывает и такое, что нет смены. Один раз я полтора часа отстоял, да и в дождь приходилось держаться по струнке. И это нормально. Это больше, чем просто работа.

Вступительные испытания в военное училище по армейской подготовке наш герой должен сдать на «отлично». Невельские юнармейцы часто представляют свою школу или район на соревнованиях по военной подготовке. Марш, приветствие главнокомандующего, проход с песней, стрельба и эстафета: «бойцы» бегут в бронежилете и каске, собирают и разбирают автомат, снаряжают магазин, бегут с парашютом, в противогазе, несут товарища на носилках к финишу — это приблизительный набор упражнений на соревнованиях.

На последних районных соревнованиях юнармейцы взяли «серебро», так что отряд пятой школы пока что в одном шаге от звания лучшего. Ну а проиграли из-за штрафной минуты за промах гранатой.

БЕЗОТКАЗНЫЙ ПАРЕНЬ

«Ну как я бабушку без телевизора оставлю?» - с такими словами Никита согласился на незавидную работку, которую ему предложили в волонтерском отряде – подключение цифрового телевидения. К слову, «безотказный парень», как называют Никиту в молодежном движении, является еще и волонтером.

- У Никиты больше патриотическая направленность, - рассказывает Анна Иванова, руководитель молодежного движения в Невеле и тут же добавляет: - На самом деле во всем помогает: и в классе что-нибудь починить, и бейджики помастерить, ну и эти телевизоры с весны ходит подключать.

Притом Никиту нельзя назвать парнем с моторчиком. Он может спокойно провести вечер дома, но если позовут на помощь, никогда не откажет. А помощь требуется часто.

- То, что ни у кого не получится, то сделает Никита, - объясняет Анна Иванова. - Например, на велопробеге «Дорогами памяти» у нас было знамя с очень неудобным древком, его было не прикрепить ни к одному велосипеду, а везти в руках неудобно. А вот Никита вез.

Фото из личного архива героя публикации. О поисковых работах в Невеле Никита узнал от соседа по парте.

Так же со «Свечой памяти», которую организовывали вот-вот «с корабля». Накануне невельчане с ночевкой ездили на «Линию Сталина» в Островский район, но не оставить же свой город без «Свечи памяти» к 22 июня. Перед столь ответственным мероприятием на передышку был всего час. Дальше на юнармейцах была вся организация: принести свечи, разложить, разнести, а потом поджечь. Быстро зажечь сотни свечей оказалось не так просто. Никита рассказывал потом, что здорово обжег пальцы.

- Людям помогать прикольно, это меня вдохновляет. Когда я помог чем-то и вижу, что человек доволен, мне приятно, - делится Никита. – Я никогда не думал, что это какая-то работа, что я устану, мне самому интересно.

КСТАТИ

У молодого поисковика уже есть две памятные награды:

Медаль «Участнику патриотических автопробегов «Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти»

Памятный знак «За отличие в поисковом движении» от областного управления поисковых отрядов «След пантеры»