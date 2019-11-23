«Не бросай, пиши, ты – талантлив!»

Как молодому поэту выйти в люди, где заявить о себе? Таким вопросом задались авторы социального и литературного проекта «Стихи и песни на границе России», о котором мы говорили в прошлом номере. Ответом на этот вопрос явился новый для региона молодежный фестиваль «Зеленое яблоко».

НЕ БРОНЗОВЕЮТ

- У нас возникла идея объединить начинающих поэтов и чтецов Псковской области и других городов, погрузить их в профессиональную среду и в дальнейшем сопровождать на пути творческого становления. Это идея преемственности, - рассказала координатор фестиваля, кандидат филологических наук, доцент, поэт, член Союза писателей России Татьяна Рыжова.

Проект «Стихи и песни на границе России» включает в себя три значительных фестиваля и послефестивальное концертное турне. Его руководители и идейные вдохновители, профессиональные поэты, члены Союза писателей готовы передать свой опыт, знания и взять шефство над ребятами, делающими первые шаги. Так родилась эмблема и символ фестиваля – зеленое яблоко, внутри которого изображен бронзовый пегас.

- Пегас стал бронзовым, но, не смотря на то, что он стал высоким, именитым поэтом, он все равно собирает под своей сенью молодых зеленых ребят и передает им яблоко поэзии, - объясняет Татьяна Рыжова.

Эмблема фестиваля «Зеленое яблоко».

На открытии фестиваля организаторы обыграли эту эмблему: каждому юному творцу Игорь Плохов, руководитель проекта и большой поэт, то есть бронзовый пегас, вручил зеленое яблоко.

БОЛЕЕ ТРЁХСОТ ЗАЯВОК

Участниками фестиваля стали поэты и чтецы от 14 до 30 лет из разных регионов России и ближнего зарубежья. Заявились около 300 молодых людей не только из Пскова, но и из Москвы, Мурманска, Сочи, Твери, Удмуртии, Республики Коми, Красноярска, Орла. Причем организаторы не лукавили – ехать придется за свой счет. В шорт-лист, к участию в очном конкурсе, были допущены не все. На итоговом мероприятии в областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова свои произведения читали 67 конкурсантов: 45 из Псковской области и 22 – из других регионов.

Возглавил жюри известный российский поэт современности Виктор Кирюшин – секретарь Союза писателей России, председатель Совета по поэзии, автор поэтических сборников и обладатель литературных премий.

- Молодёжь понаехала отовсюду и очень порадовала. Не все конечно большие таланты, но если они тянутся к творчеству – это уже хорошо. Сейчас отовсюду льётся глупость, бескультурье и пошлость. Хоть бы уберечь ребятишек, - поделилась член жюри фестиваля Надежда Камянчук, поэт, член Союза писателей России, автор поэтических сборников, автор эмблемы и лауреат литературных премий. - Некоторые запомнились особенно: Вика Васильева и Надежда Дормидонтова... Были и другие интересные ребята.

Участникам хотелось не просто выступить, но и получить экспертную оценку своего творчества, поэтому организаторы фестиваля пытались избежать присутствия дилетантов в составе жюри. Профессионалы комментировали каждое выступление и корректно указывали на недостатки, а также провели лаборатории по поэтическому мастерству, переводу и мастер-класс по художественному чтению.

ФЕСТИВАЛЕМ ДЕЛО НЕ КОНЧИЛОСЬ

На фестивале победителям присуждали звание лауреатов и дипломантов 1 и 2 степеней в каждой номинации. Участников разделили на 2 возрастные категории: юные и только познающие жизнь поэты от 14 до 20 лет и более взрослые авторы от 21 до 30 лет. Поэзию жюри рассмотрело в трех номинациях: «Историко-патриотическая поэзия», «Любовная и пейзажная лирика», «За гранью привычного». Последняя номинация уникальная и отвечает современным поэтическим тенденциям. В нее вошли жанры, не укладывающиеся в привычную художественную систему, и произведения на необычные темы.

Татьяна Рыжова замечает, что в следующем году на фестивале обязательно должна появиться номинация по философской лирике, потому что молодые ребята вкладывают в поэзию совсем не детские рассуждения.

По задумке организаторов, «Зеленое яблоко» не должно превратиться в единоразовый конкурс, а потому плоды фестиваля молодые «звездочки» пожинают до сих пор. Группа молодых поэтов и чтецов под руководством известных псковских поэтов и бардов после фестиваля отправилась в концертное турне по области. В районных домах культуры, интернатах, детских домах, санаториях, домах инвалидов выступающих встречали горящими глазами и не отпускали долгими овациями. А летом лучшие воспитанники «Зеленого яблока» выступали уже на серьезных сценах Дней пушкинской поэзии в Михайловском и Ганзейских дней.

КОНКРЕТНО

Обладатель диплома второй степени в номинации «Историко-патриотическая поэзия» молодежного фестиваля «Зеленое яблоко» Алёна Леонтьева.

- Главной темой своего увлечения я считаю любовь: мне нравится описывать определённые моменты в отношениях людей, мимолётные впечатления. Каждую строчку в своих стихотворениях я пропускаю через себя, так как считаю, что для человека, который связан с поэзией, очень важно уметь переживать чувства героев как свои собственные, - делится юный поэт.

ФОТО: Личный архив герое публикации. Алена Леонтьоева.

Алёне 15 лет, она учится в 26-й школе Псковского педагогического комплекса. Писать стихи девочка начала в 12, с тех пор участвует в поэтических конкурсах, которые открывают для начинающего автора новые стороны поэзии — каждое новое знакомство со сверстниками, наставниками и их поэзией расширяет творческий кругозор.

- Участники показали мне, что писать можно обо всем и, главное, по-своему, как чувствуешь ты! – отмечает Алёна Леонтьева.

Алёна Леонтьева

Прекрасен Псков в любое время года

Прекрасен Псков в любое время года!

И летом, и в грозу, и в снегопад.

А как красива псковская природа! –

Пленяет душу, завораживает взгляд…

В природе красок целая палитра,

В неспешных ритмах жизнь её течёт:

В лесу журчит ручей, щебечут птицы,

Ромашек на полянках хоровод…

И кажется, что шепчет нам природа:

Прекрасен Псков в любое время года!

- Мне нравится, что мой родной город живой и яркий – он сохраняет свой «молодой» облик уже несколько сотен лет, и я считаю это волшебным! – рассказывает автор стихотворения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Советная, один из членов жюри фестиваля «Зеленое яблоко», прозаик, поэт и публицист из Санкт-Петербурга, член Союза писателей России, Беларуси и Союзного государства:

Псков, организовав такой конкурс для молодых, для начинающих, сделал великое дело. Поддержать талантливую молодёжь важно и надо успеть это вовремя, пока не угас творческий энтузиазм, пока не пропала вера в себя, пока не исчез восторг от чудес окружающего мира и чуда владения Словом. Перестают писать не только потому, что захлёстывает поток суетливой, трудной и даже жестокой взрослой жизни, но и потому, что вовремя их никто не поддержал, не сказал: «Не бросай, пиши, ты – талантлив!»

ФОТО: Личный архив герое публикации. Наталья Советная.

Конечно, ребятам еще работать и работать, учиться и учиться. Набираться жизненного опыта и мудрости, чтобы было ЧТО сказать людям и ТАК сказать, как до них об этом никто не говорил. Ведь Поэт это и мудрец, и пророк, и летописец, и молитвенник, и певец… Много ли таких качеств у юных? Но у них есть первоначально-важное: любовь к Слову!

Знаете, чьи стихи обладали глубиной и трогали сердца? Тех ребят, которые не повторяли выученные, хоть и правильные, истины, а которые в своей короткой жизни уже хватили невзгод, переживаний, боли и радости. Они поют о радости и счастье, зная, чего они стоят. И им веришь!