2019-11-25T09:35:15+03:00
Общество

Где водятся волшебники? Да в банке ВТБ!

Банк ВТБ подарил Детской областной клинической больнице Псковской области сертификат на 3 миллиона
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Воздушные шарики и подарки - ВТБ организовал праздник для юных псковичей.Воздушные шарики и подарки - ВТБ организовал праздник для юных псковичей.
Изменить размер текста:

Под флагом благотворительной программы «Мир без слёз», которую ВТБ проводит уже 16 лет, банк вручил главврачу детской больницы Псковской области сертификат на 3 миллиона рублей. Деньги направят на покупку наркозно-дыхательного аппарата. В нём больница остро нуждается. Без подарков не оставили и детей, которые проходят длительное лечение в больничных стенах. Для них организуют театрализованную программу с героями любимых мультфильмов.

ГЛАВНЫЙ ВОЛШЕБНИК

На мягких стульчиках в зале Детской областной клинической больницы собрались несколько десятков малышей. Кое-кто с мамами, кто-то в кругу больничных приятелей. Но настроение у всех приподнятое. Знают, для них готовят праздник.

Ведущая, появившаяся на сцене в образе доброй феи, с улыбкой объявила, сейчас мы покажем вам, что безвыходных ситуаций не бывает и что чудеса возможны, и пригласила героев известного мультфильма, Машу и Медведя.

Только вместо них на сцене появились шумные клоуны, Башмачок и Ириска.

- Мы Маша и Медведь! - заявили обманщики.

И пока юные зрители пытались «вывести» врунишек на чистую воду, актёры провели для малышей игры, танцевальный флешмоб, а ещё загадали загадки и продемонстрировали фокусы с превращением и чтением мыслей.

После праздника фея успокоила расшалившихся малышей и объявила, что сейчас на сцене появится главный волшебник, Ерофеев Александр Юрьевич, вице-президент ВТБ.

- Что нужно дарить в конце праздника? - поинтересовался волшебник в деловом костюме.

- Подарки! - без запинки ответили дети.

От улыбки станет всем теплей!

От улыбки станет всем теплей!

- Правильно. Поэтому каждому из вас мы вручим вот такой волшебный чемоданчик, чтобы вам было, чем заняться в больнице. А ещё пожелаем здоровья, чтобы вы могли скорее вернуться к себе домой и пойти в детские сады и школы, - подытожил вице-президент ВТБ.

В чемоданчиках оказались наборы карандашей и фломастеров. Так что дети остались в восторге.

ВКЛАД В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

После праздника состоялась долгожданная церемония передачи сертификата. По словам вице-президента банка ВТБ по сравнению с прошлым годом, сумму материальной поддержки увеличили вдвое.

- Медицина — это такая область, которая всегда идёт вперёд. Поэтому в больницах всегда чего-либо не хватает. Особенностью акции является то, что мы не диктуем больнице, на что она должна потратить эти деньги. Учреждение само знает, что ему нужнее. Мы решили помогать именно больницам, а не отдельным семьям, потому что через то оборудование, которое приобретает больница, сможет пройти максимальное количество человек, - отметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

Желание помогать детям объяснил заместитель руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Юрий Левченко.

-У ВТБ очень большая программа благотворительности. Это является одной из стратегий и принципов банка. Когда мы находимся в детской больнице, то все испытываем особые чувства благодарности к тем людям, которые помогают детям, - заключил он.

Деньки больница потратит на приобретение высокотехнологичного оборудования.

Деньки больница потратит на приобретение высокотехнологичного оборудования.

Главный врач Детской областной клинической больницы Аркадий Гохман подчеркнул, что коллектив учреждения искренне благодарен банку за вклад в детское здравоохранение региона. Ведь несмотря на то, что в регионе активно реализуется национальный проект «Здравоохранение», больница приобрела ещё не все необходимое оборудование.

- В этом году мы приобрели уже достаточно много необходимого нам оборудования благодаря нацпроекту, - рассказал главврач. - В то же время банк ВТБ отдельно внёс свою лепту в приобретение медицинского оборудования, которое нам всё ещё крайне необходимо.

В этом году участники благотворительной программы от ВТБ посетят ещё Волгоград, Барнаул, Грозный, а затем в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Международный опыт: как защищают здоровье работников и восстанавливают после трудовых травм в Испании
Журналист «Комсомолки» вместе с делегацией Фонда соцстраха побывал на крупнейших предприятиях, в медицинских центрах и в ассоциации страховых организаций страны, которая занимает первое место по средней продолжительности жизни в Европе
Им бы понедельники взять и отменить! В СК рассказали о самом опасном дне для посещения врача
Александр Бастрыкин подчеркнул, что чаще всего именно в этот "коварный" день возбуждались дела по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неоказании помощи больному
Новости 24
О профессионализме пострадавшего медика псковичи высказывают противоположные мнения
Девочка, которую лечил раненый в Пскове врач, умерла в июле
Артур Гайдук прокомментировал нападение на врача Псковской областной больницы
В связи с нападением на врача Детской больницы губернатор Псковской области поручил проверить соблюдение мер безопасности
В Пскове задержали подозреваемого в нападении на врача Детской областной больницы
Приобрести оригинальный подарки для близких псковичи смогут на новогодней ярмарке «ART-ель»
Великолукский агрохолдинг обеспечил региону 1-е место по приросту объёма экспорта свинины
Барс с грамотой: У Государственного архива Псковской области появился герб
Псковичка приехала на Первый канал с хамелеоном Гошей и лысой кошкой
Новый спектакль о Пушкине покажут на малой сцене Псковского драматического театра
Как стать руководителем до 30 лет: третья лекция в рамках проекта «Спичка» Tele2 в Пскове
Михаил Ведерников каждое утро молится за Псковскую область и её жителей
Пункты приема вещей благотворительной акции «Щедрый вторник» в Пскове
Елена Полонская вступила в должность главы города Пскова