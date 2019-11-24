Где водятся волшебники? Да в банке ВТБ!

Под флагом благотворительной программы «Мир без слёз», которую ВТБ проводит уже 16 лет, банк вручил главврачу детской больницы Псковской области сертификат на 3 миллиона рублей. Деньги направят на покупку наркозно-дыхательного аппарата. В нём больница остро нуждается. Без подарков не оставили и детей, которые проходят длительное лечение в больничных стенах. Для них организуют театрализованную программу с героями любимых мультфильмов.

ГЛАВНЫЙ ВОЛШЕБНИК

На мягких стульчиках в зале Детской областной клинической больницы собрались несколько десятков малышей. Кое-кто с мамами, кто-то в кругу больничных приятелей. Но настроение у всех приподнятое. Знают, для них готовят праздник.

Ведущая, появившаяся на сцене в образе доброй феи, с улыбкой объявила, сейчас мы покажем вам, что безвыходных ситуаций не бывает и что чудеса возможны, и пригласила героев известного мультфильма, Машу и Медведя.

Только вместо них на сцене появились шумные клоуны, Башмачок и Ириска.

- Мы Маша и Медведь! - заявили обманщики.

И пока юные зрители пытались «вывести» врунишек на чистую воду, актёры провели для малышей игры, танцевальный флешмоб, а ещё загадали загадки и продемонстрировали фокусы с превращением и чтением мыслей.

После праздника фея успокоила расшалившихся малышей и объявила, что сейчас на сцене появится главный волшебник, Ерофеев Александр Юрьевич, вице-президент ВТБ.

- Что нужно дарить в конце праздника? - поинтересовался волшебник в деловом костюме.

- Подарки! - без запинки ответили дети.

От улыбки станет всем теплей!

- Правильно. Поэтому каждому из вас мы вручим вот такой волшебный чемоданчик, чтобы вам было, чем заняться в больнице. А ещё пожелаем здоровья, чтобы вы могли скорее вернуться к себе домой и пойти в детские сады и школы, - подытожил вице-президент ВТБ.

В чемоданчиках оказались наборы карандашей и фломастеров. Так что дети остались в восторге.

ВКЛАД В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

После праздника состоялась долгожданная церемония передачи сертификата. По словам вице-президента банка ВТБ по сравнению с прошлым годом, сумму материальной поддержки увеличили вдвое.

- Медицина — это такая область, которая всегда идёт вперёд. Поэтому в больницах всегда чего-либо не хватает. Особенностью акции является то, что мы не диктуем больнице, на что она должна потратить эти деньги. Учреждение само знает, что ему нужнее. Мы решили помогать именно больницам, а не отдельным семьям, потому что через то оборудование, которое приобретает больница, сможет пройти максимальное количество человек, - отметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

Желание помогать детям объяснил заместитель руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Юрий Левченко.

-У ВТБ очень большая программа благотворительности. Это является одной из стратегий и принципов банка. Когда мы находимся в детской больнице, то все испытываем особые чувства благодарности к тем людям, которые помогают детям, - заключил он.

Деньки больница потратит на приобретение высокотехнологичного оборудования.

Главный врач Детской областной клинической больницы Аркадий Гохман подчеркнул, что коллектив учреждения искренне благодарен банку за вклад в детское здравоохранение региона. Ведь несмотря на то, что в регионе активно реализуется национальный проект «Здравоохранение», больница приобрела ещё не все необходимое оборудование.

- В этом году мы приобрели уже достаточно много необходимого нам оборудования благодаря нацпроекту, - рассказал главврач. - В то же время банк ВТБ отдельно внёс свою лепту в приобретение медицинского оборудования, которое нам всё ещё крайне необходимо.

В этом году участники благотворительной программы от ВТБ посетят ещё Волгоград, Барнаул, Грозный, а затем в Москву.