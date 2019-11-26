2019-11-26T16:39:20+03:00
Экономика

Банк «Открытие» в разы увеличил бизнес в Санкт-Петербурге

Кредитный портфель превысил отметку в 61,6 миллиардов рублей
Егор ТИМОФЕЕВ
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Банк «Открытие» активизировался в сфере розничных банковских услуг.Банк «Открытие» активизировался в сфере розничных банковских услуг.Фото: Александр ГЛУЗ
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По итогам 9 месяцев 2019 года кредитный портфель Северо-Западного филиала банка «Открытие» превысил отметку в 61,6 млрд рублей, увеличившись с начала года в два раза, а по сравнению с началом октября 2018 года – и вовсе в 3,3 раза. Это произошло благодаря активизации «Открытия» как в сфере розничных банковских услуг, так и в сфере обслуживания малого, среднего и крупного корпоративного бизнеса.

Так, по итогам трех кварталов 2019 года Северо-Западный филиал банка «Открытие» выдал розничных кредитов на сумму более 15,8 млрд рублей, увеличив этот показатель по сравнению с результатом в 5,1 млрд рублей за аналогичный период прошлого года в 3 раза.

Вложения банка в бизнес индивидуальных предпринимателей и малых предприятий Санкт-Петербурга и Ленобласти с начала года превысили 6,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с январем-сентябрем 2018 года в 3,7 раза.

По линии корпоративно-инвестиционного бизнеса банк «Открытие» по итогам трех кварталов выдал в Санкт-Петербурге кредитов и гарантий на сумму в 27,5 млрд рублей, тогда как по итогам 9 месяцев прошлого года в этой сфере демонстрировал нулевую активность.

- Уже по итогам 2019 года «Открытие» в Петербурге вплотную подойдет к отметкам в 100 млрд. рублей активов и 100 млрд. рублей привлеченных средств физических лиц. Это важный маркер, поскольку лишь малое число банков имеет в городе такой масштабный бизнес, – заявил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Сбалансированная и активная работа в основных сегментах банковского рынка позволила нам удвоить свой финансовый результат. Этот год мы планируем завершить на отметке 3 млрд. рублей, удвоив прибыль в сравнении с 2018 годом, что свидетельствует об успешной организации всей нашей бизнес-модели.

Банк «Открытие» — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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