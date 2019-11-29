2019-11-29T17:36:40+03:00
Экономика

В Ульяновске создан федеральный Сервисный центр банка «Открытие» на 1000 рабочих мест

Церемония открытия состоялась 29 ноября
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Сервисный центр займётся дистанционной поддержкой клиентов по всей стране.Сервисный центр займётся дистанционной поддержкой клиентов по всей стране.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Торжественное открытие центра состоялось 29 ноября, в церемонии приняли участие президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин, генеральный директор АО «Корпорация развития Ульяновской области» Сергей Васин.

Федеральный сервисный центр банка «Открытие» будет осуществлять дистанционную поддержку клиентов (услуги контакт-центра) по всей России и выполнять бэк-офисные функции: сопровождение расчетов по операциям физических и юридических лиц, закупочной деятельности, учета и отчетности, сопровождение договоров.

- При выборе места для реализации проекта мы оценивали целый ряд факторов, включая экономический и кадровый потенциал региона. По совокупности этих показателей Ульяновск уверенно опередил другие города европейской части России. Не менее важным аргументом стали продуктивные деловые отношения с правительством региона, ведь и создание Сервисного центра банка «Открытие» стало результатом этого сотрудничества, - сказал Михаил Задорнов.

В свою очередь, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что появление сервисного центра банка «Открытие» в регионе позволило создать новые рабочие места и увеличить доходы регионального бюджета за счет налоговых поступлений.

- Мы приобрели не только крупнейшего финансового партнера, но и надежного и ответственного работодателя. Компания активно сотрудничает с учебными заведениями региона, предлагая оплачиваемую практику для студентов. - сказал Губернатор Сергей Морозов. – Региону интересно развивать сотрудничество с банком и по другим направлениям, в том числе в сфере государственно-частного партнерства. У нас есть потребность в реализации ряда крупных инфраструктурных проектов, особенно в социальной отрасли, в которых банк мог бы выступить финансовым партнёром, оказав содействие в поиске инвестора среди широкого круга своих клиентов.

Строительство и запуск Сервисного центра осуществлялись поэтапно. Проект был реализован всего за 9 месяцев.

- Нам необходимо было, во-первых, провести ремонтные работы, а также работы по оснащению помещений современным ИТ-оборудованием, настроить и запустить это оборудование в эксплуатацию. Во-вторых, провести релокацию действующего сервисного центра и осуществить набор дополнительных сотрудников. В-третьих, изменить методологию работы, централизовать функции в новом сервисном центре с целью повышения эффективности процессов операционной и сервисной поддержки, дистанционного обслуживания клиентов, - рассказала на пресс-конференции руководитель блока клиентского сервиса банка «Открытие» Наталья Смирнова.

В начале октября был завершен переезд сотрудников и центр начал функционировать в промышленном масштабе, выполняя возложенные на него задачи.

- В настоящий момент здесь трудится около 850 человек, а в начале следующего года численность работников превысит 1000 человек, производственные мощности Центра вырастут, - сообщила Наталья Смирнова.

Проект строительства Сервисного центра федерального масштаба стал уникальным для Ульяновска и приобрел статус особо значимого проекта. Координацией инвестиционного проекта занималась «Корпорация развития Ульяновской области» при поддержке правительства Ульяновской области.

- В настоящее время ведем переговоры о развитии проекта – переводе в регион дополнительных банковских сервисов, - отметил руководитель Корпорации развития региона Сергей Васин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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