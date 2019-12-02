Мобильное приложение Альфа-Банка получило обновления

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", компания Альфа-Банк выпустила обновления для своего мобильного приложения. Теперь все клиенты могут оценить новый дизайн программы, а также ее расширенный функционал, который позволяет ускорить переводы денежных средств.

Разработчики перенесли популярные разделы в более удобную навигационную панель. Так, теперь в нижней части экрана пользователи могут найти такие разделы, как «платежи и переводы», «история операций» и «чат».

Также позитивные изменения коснулись и раздела истории операций. Всего за несколько кликом пользователь может повторить перевод, который уже был осуществлен ранее. Ко всему прочему, приложение будет показывать информацию об отправителе, времени перевода. В разделе исходящих операций теперь приложение будет запоминать шаблоны, сообщает inkazan.ru.

Новая версия программы также дает пользователям возможность ознакомится с информацией по обмену валюты. Так, если ранее он совершал подобные операции, то в разделе истории может посмотреть курс валют на тот момент.

Теперь у клиентов Альфа-Банка не будет проблем с поиском ближайших банкоматов – теперь в приложении есть карта с адресами и станциями метро. Также программа предоставляет информацию о степени загруженности того или иного отделения.

Разработчики не оставили без внимания и переводы по номеру карты. Так, теперь этот процесс происходит в разы быстрее, а 3D-secure код был адаптирован под пуш-уведомления, и теперь самостоятельно встраивается в поле для подтверждения перевода. Кроме того, теперь при пополнении баланса с карт других банков, клиентам не придется вводить CVC-код, если того не потребует банк-эмитент.

Также обновления предоставят пользователям ряд новых возможностей. К примеру, теперь можно создать счет для получения средств по номеру телефона, изменять шаблоны платежей, а также создавать автоматические платежи по расписанию на счета юрлиц и оплачивать ипотеку с карты стороннего банка без комиссии.

На сегодняшний день приложением Альфа-Банка пользуются более пяти миллионов клиентов, что составляет 75% активной клиентской базы. Представители компании подчеркнули, что этот показатель является рекордным среди отечественных и иностранных банков.