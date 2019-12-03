2019-12-03T12:06:58+03:00
Экономика

Банк «Открытие» выиграл в кассации иск на 35 млрд рублей

Суд оставил вынесенные постановления судов первой и апелляционной инстанции без изменения, а кассационные жалобы ответчиков - без удовлетворения.
Дмитрий Мезенцев
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Суд оставил вынесенные постановления судов первой и апелляционной инстанции без изменения.Суд оставил вынесенные постановления судов первой и апелляционной инстанции без изменения.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Арбитражным судом Московского округа 2 декабря вынесено постановление по делу о признании недействительными цепочки взаимосвязанных сделок, в результате совершения которых незадолго до санации банка его ликвидные и обеспеченные активы (обязательства по кредитам и сделкам РЕПО, срок погашения которых наступал в 2017-2019) были замещены на нерыночные и неликвидные облигации «О1 Груп Финанс» (срок погашения облигаций – через 15 лет в 2032 год, отсутствие периодических выплат купона – основной купон выплачивается в конце срока, отсутствие существенного обеспечения) на сумму около 35 млрд рублей.

Суд оставил вынесенные постановления судов первой и апелляционной инстанции без изменения, а кассационные жалобы ответчиков - без удовлетворения.

Таким образом, суд кассационной инстанции подтвердил законность и обоснованность постановлений нижестоящих судов, которые пришли к выводу, что указанные сделки были совершены с целью причинения ущерба Банку «Открытие» и нарушают не только частные, но и публичные интересы.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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