2019-12-04T13:02:43+03:00
Общество

«Комсомолка» принимает бланки участников «Губернаторского дневника» за первый триместр

Высылайте бланки до 15 декабря и готовьтесь к чаепитию с губернатором
Алиса Солнцева
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Наша отличница в губернаторском кресле.Наша отличница в губернаторском кресле.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Редакция «Комсомольской правды – Псков» принимает бланки участников акции «Губернаторский дневник» за первый триместр учебного года – за сентябрь, октябрь и ноябрь.

Последний табель вышел в свежем номере газеты от 4 декабря. И если вы мечтаете побывать в гостях у губернатора Псковской области, поспешите вывести красивым почерком количество честно заработанных пятерок и отправляйте их в издание до 15 декабря.

Что такое «Губернаторский дневник»?

Ждем ваши бланки за первые три месяца до 15 декабря. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Ждем ваши бланки за первые три месяца до 15 декабря.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Если вдруг вы беззаветно отдавались учебе все эти месяцы и пропустили информацию об акции, напоминаем. Акция «Губернаторский дневник» проходит в Псковской области уже в седьмой раз. В последнем номере каждого месяца и первом номере следующего мы печатаем бланк акции. В него отличники вносят количество пятерок, выставленных в журнал, а потом заверяют документ у директора.

К участию приглашаются все школьники региона на протяжении учебного года. Каждый триместр мы подводим итоги: выбираем 4 победителя среди учащихся 2-3 классов, 5-7 классов, 8-11 классов и отдельно среди победителей прошлых лет.

Уже настала пора выявить первую «отличную четверку», которая отправится в конце учебного года на чаепитие к Михаилу Ведерникову. (Как это было в прошлый раз, читайте здесь).

Как и куда отправлять бланки?

Бланк за ноябрь 2019 в свежем номере газеты "Комсомольская правда". Фото: Елизавета Славятинская

Бланк за ноябрь 2019 в свежем номере газеты "Комсомольская правда".Фото: Елизавета Славятинская

1) По обычной почте. Адрес: 180 007, Псковская область, г. Псков, ул. Пароменская, 21/33, редакция «Комсомольской правды - Псков». На конверте поставьте пометку «Губернаторский дневник» (Не забывайте про ПОМЕТКУ).

2) Принести лично. Бланки можно принести по тому же адресу в редакцию, которая находится в кабинете 27 на третьем этаже.

3) По электронной почте. Сфотографируйте или отсканируйте бланки и вышлите их по адресу info@pskovkp.ru. В теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите «Губернаторский дневник_фамилия участника».

Школьникам удалось поговорить с главой региона на государственные темы и узнать о жизни Михаила Ведерникова. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Школьникам удалось поговорить с главой региона на государственные темы и узнать о жизни Михаила Ведерникова.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Куда обращаться, если есть вопросы?

Можно написать кураторам акции в группу в соцсетях. Еще у нас есть специальная группа в соцсети «ВКонтакте», где мы общаемся и делимся полезной информацией. Если предпочитаете живое общение электронному, то звоните по телефону редакции 8 (8112) 57-39-97. Отвечаем на звонки с 09.00 до 17.00 по будням.

ИСТОЧНИК KP.RU

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