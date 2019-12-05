Эксперт банка "Открытие": На рынок вернулся аппетит к риску

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», брокерской компании банка «Открытие»:

Рублю пророчат слабость, но он растет. Нефть демонстрирует ралли в преддверии заседания ОПЕК. Облигации снижаются, а подешевевшие накануне акции вновь пользуются спросом инвесторов. Глобальный спрос на рисковые активы обусловлен не фактами, а слухами о том, что Пекин и Вашингтон близки к тому, чтобы подписать промежуточную торговую сделку до 15 декабря.

Рост на слухах о скорой сделке США и Китая

Российский фондовый рынок рос в тандеме с внешними площадками на фоне улучшения аппетита инвесторов к рисковым активам. Глобальный спрос на акции вернулся после сообщения Bloomberg. Конфиденциальный источник агентства сообщил о тесных контактах США и Китая и близости первой фазы торговой сделки, несмотря на текущую «горячую риторику», в том числе вокруг ситуации в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. На саммите НАТО в Лондоне Трамп поддержал позитивные слухи, заявив, что торговые переговоры с КНР идут очень хорошо.

Рынки подхватили эту новость на фоне растущих спекуляций в отношении того, что промежуточная сделка может быть подписана до 15 декабря – даты введения нового пакета американских пошлин на китайский импорт. Сегодняшняя информация в контексте перспектив торговых переговоров Пекина и Вашингтона резко контрастировала с вчерашним заявлением Дональда Трампа в Лондоне. Президент США во вторник подчеркнул, что не спешит заключать соглашение и вполне может подождать до завершения президентских выборов в ноябре 2020 года.

Товарные рынки

Золото – традиционный актив «тихой гавани», теряло в цене в среду, поскольку инвесторы перекладывались в рисковые активы.

Цены на нефть продемонстрировали взлет в преддверии старта полугодового саммита ОПЕК. Многие министры уже приехали в Вену. В четверг состоится официальное заседание стран-представителей организации. В пятницу к ОПЕК присоединятся союзники по соглашению в формате ОПЕК+. Министр нефти Ирака заявил журналистам, что группа должна согласовать дополнительное сокращение добычи на 400 тыс. баррелей в день к установленному сейчас сокращению на 1,2 млн б/д к уровням октября 2018 года. Ирак в прошлом неоднократно нарушал свои обязательства по сокращению производства, однако министр Тамир Гадхбан пообещал, что страна обязуется строго соблюдать установленную для нее квоту.

Россия, вероятно, поддержит решение ОПЕК, если сможет согласовать собственный интерес в рамках сделки. На фоне роста добычи газового конденсата РФ заинтересована в том, чтобы исключить конденсат из расчета квоты.

Также стоит отметить, что Всемирный банк сегодня опубликовал пересмотр прогноза по ценам на нефть в 2020 году. Средневзвешенная стоимость барреля нефти (по таким бенчмаркам, как Brent, WTI и Dubai Crude) ожидается на уровне $58 за баррель. В апреле организация прогнозировала показатель на уровне $65 за баррель. Прогноз пониже с учетом ухудшения перспектив глобального роста. Также Всемирный банк ожидает роста предложения на рынке нефти в связи с вводом в эксплуатацию новых нефтепроводов в США.

Валютный рынок

Доллар подешевел к евро до минимумов с 5 ноября на фоне роста торгового оптимизма и сокращения спроса на активы безопасной зоны. Рубль, которому многие в экспертном сообществе пророчат ослабление в декабре, вырос к доллару и евро. Котировки в паре USD/RUB уверенно опустились ниже 64.00 за единицу американской валюты и сформировали суточный минимум на 63.8125. Это лучшая цена с 25 ноября.

Российская валюта получает поддержку со стороны роста цен на нефть, общих позитивных настроений в сегменте развивающихся рынков, а также пользуется слабостью доллара. Сегодня Минфин анонсировал объем покупок иностранной валюты на декабрь (в рамках бюджетного правила). Цифры ведомства поддержали рубль, поскольку валютные интервенции будут менее масштабными по сравнению с ноябрем.

При этом рубль проигнорировал санкционную риторику. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США 11 декабря проголосует по законопроекту, который подразумевает новые санкций в отношении России. Ограничения могут коснуться судостроительной отрасли, энергетических проектов с российским госучастием, банков, киберсектора и суверенного долга.

Сейчас в котировках рубля премия за риск новых санкций отсутствует. Если предположить, что участники рынка начнут закладывать такой сценарий в цены, рубль может заметно отреагировать снижением. При этом следует отметить, что процедура окончательного принятия законопроекта может оказаться долгой, поэтому тема санкций может и не попасть в фокус рынка до конца текущего года.