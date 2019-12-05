По наказам избирателей

Состояние грунтовых дорог, проблемы с подвозом школьников, ремонты крыш обсудили избиратели со своим депутатом.

«СТРАШНЕНЬКИЙ ДОМИК» ИСЧЕЗ

Прежнее помещение медпункта жители волости называют «страшненьким домиком», который невозможно было протопить.

Проблему поднимали местные депутаты, в 2014 году к ее решению подключился депутат Псковского областного Собрания от Гдовского района Владимир Яников - его наказ о строительстве офиса врача общей практики из года в год рассматривался на согласительной комиссии по проекту бюджета, пока, наконец, в программу 2018 года не удалось включить строительство модульного ФАПа.

- Теперь ситуация изменилась. Тут все прекрасно, закуплено оборудование, ФАП получил лицензию. Но главное, работает новый молодой фельдшер. Волость сагитировала - это наша местная жительница. Она получила образование, опыт экстренной помощи, а теперь живет здесь с семьей. Ежегодно ей, как молодому фельдшеру, работающему на селе, выплачиваются дополнительные деньги из областного бюджета, - рассказала главный врач Гдовской районной больницы Елена Зайцева.

КВАРТИРА НА ПОДХОДЕ

Постоянного населения в Чернево более четырехсот человек, летом за счет дачников становится в три раза больше. Вся волость - это еще 12 деревень. Пока по вызовам врач ездит на мобильном ФАПе, но в волости по-прежнему ждут автомобиль для фельдшера. А еще рассчитывают на выделение постоянного жилья для Анастасии Зиминой. Сейчас врачу из областного бюджета компенсируется аренда, но обещана квартира. Районные депутаты снова обратились к коллеге из областного Собрания - Владимиру Яникову.

- Распоряжение о выделении 650 тысяч рублей на покупку квартиры для молодого специалиста подписано 19 ноября. Скорее всего, в начале следующего года квартира будет приобретена. Я этот вопрос проконтролирую. Врач - человек активный, надеется на нас, планирует остаться здесь жить, мы должны сделать все возможное, чтобы жизнь семьи была нормальной, - сообщил депутат.

НЕПРОСТАЯ ДОРОГА

По соседству с ФАПом находится пришкольный интернат.

- В этом году на подготовку к новому учебному году мы получили из районного бюджета всего 15 тысяч рублей. На эти деньги мы должны были и школу привести в порядок, и интернат, и спортивный зал, - рассказала директор Черневской школы Светлана Киндысевич.

Общее содержание здания обходится районному бюджету почти в сто тысяч рублей ежемесячно. В приобретении инвентаря и предметов обихода помогают спонсоры.

- Мы очень благодарны всем за помощь, но есть вопросы, которые могут решить только органы власти, - отметила Светлана Киндысевич.

В школе обучается 53 ребенка, 14 из них проживает в интернате - дети приезжают в Чернево из отдаленных деревень волости в понедельник и возвращаются домой в пятницу. Есть ребята, которые ежедневно пользуются транспортом, чтобы добраться до школы.

ФОТО: пресс-служба ПОСД. На содержание здания интерната уходит сто тысяч в месяц.

- На Плесну ходит автобус, у которого истек срок эксплуатации. Он постоянно ломается. Представьте, если зимой застрянет - там ведь даже мобильной связи нет, - пожаловалась директор.

Руководитель Гдовского филиала «Псковпассажиравтотранса», депутат районного Собрания Николай Пахарев сообщил, что новый автобус району обещан.

- Но нам бы побыстрее, - обратился он к Владимиру Яникову.

- На прошлой сессии областного Собрания я обращал внимание на необходимость приобретения для таких волостей, как Черневская, транспорта высокой проходимости для подвоза школьников, - напомнил парламентарий. - Через волость проходит дорога регионального значения Гдов - Заполье, ее покрытие на многих участках требует ремонта. В межсезонье грунтовка местами становится почти непроходимой.

По итогам поездки в Чернево депутат также взял на контроль вопрос ремонта крыши в сельской школе и выделения дополнительных средств на подвоз школьников на экскурсии, олимпиады и медосмотр.