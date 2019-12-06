Десантник, духовик-медник и просто красавица

Сегодня Александра - профессиональный артист оркестра. «Комсомолка» продолжает знакомить читателей с молодыми псковичами, от которых жизнь потребовала стойкости духа, навязав свои правила.

- Она была очень маленькая, куколка, - вспоминает Александр Петрович Роор, художественный руководитель оркестра, заслуженный работник культуры России, почетный гражданин города Пскова. - Она была совсем не знакома с музыкой, но у нее был хороший слух.

Вот уже 15-й год валторнистка играет в коллективе Псковского детского дома, хотя давно уже выпустилась. Александр Роор называет девушку «бегунком»: она не генерирует идеи, но очень исполнительная, всегда бежит что-то делать, даже если не совсем знает, куда бежать. На последнем курсе колледжа Саша уже работала ассистенткой художественного руководителя «Геликона»: помогала с документацией, занималась с детьми.

- Я думаю, что мы с Сашей будем дружить долго, всю жизнь. Она абсолютно не испорченный человек. Удивительно, при таком детстве… - рассказывает Александр Роор.

Сейчас Саша подписывает контракт с лучшим полковым оркестром России - оркестром псковского 104-го парашютно-десантного полка. Работа серьезная, но, как замечает Александр Роор, валторнистка идет туда подготовленным музыкантом и уже держит себя, как «контрактник парашютно-десантных войск».

Александр Роор: Саша была очень маленькая, куколка.

В детском оркестре «Геликон» Саша выросла как профессионал и как человек. Судьбу девушки определил случай. К счастью или к сожалению, узнала «Комсомолка» у самой Александры.

- Саша, когда ты осознала, что больше не расстанешься с музыкой?

- Сейчас я не представляю свою жизнь по-другому: если бы Александр Петрович не поставил меня на этот путь, путь музыки, все было бы не так, было бы хуже. Классе в 5-м я хотела быть актрисой, потом тамадой, но это были детские и ветреные мысли, о которых быстро забыла, а вот оркестр всегда был в моем сердце.

- Расскажи, как ты делала первые шаги в музыке?

- С раннего возраста я слушала, как играет моя старшая сестра Оля, мне очень нравилось слушать оркестр. Начала я, как и многие, с инструмента под названием альт, но знала, что Александр Петрович переведет меня на валторну. В 8 классе я узнала про колледж (Псковский областной колледж искусств). Пошла в музыкальную школу, окончила за лето 2 класса и в учебный год поступила сразу в 3 класс. Тогда я была уже уверена, что хочу заниматься музыкой.

- Ты начинаешь карьеру профессионального музыканта и все равно играешь в детском оркестре «Геликон». Что тебя здесь держит?

- В нашем коллективе особая атмосфера, дружеская. К примеру, многие ребята из детдома необщительные и скромные, для них большая проблема - подружиться с кем-то. А в оркестре все не так, здесь очень легко. Друзья в коллективе и внимание руководителя всегда добавляли желание играть, заниматься музыкой. Да, со временем состав меняется, я в «Геликоне» уже 13 лет, но атмосфера остается прежней.

- Сложно ли тебе было взяться за работу помощника дирижера? Ты сама занималась с детьми?

- Я всегда была помощником дирижера: даже не помню, с какого момента… как-то просьба за просьбой и все. А на четвертом курсе колледжа Александр Петрович назначил меня ассистентом. Помогать было нетрудно, большинство важных задач берет на себя все равно руководитель. Я просто учила детей тому, что сама знаю: в начале общения с учеником очень важно понять, хочет ли ребенок заниматься музыкой. А потом - первые звуки, первые ноты, правильно поставить мундштук и так далее. Еще я помогала с партитурой, работала с нотами за компьютером.

ФОТО: личный архив героини. Александра Семёнова и руководитель духового оркестра «Геликон» воспитанников и выпускников Псковского детского дома и Детской музыкальной школы №1 Александр Роор.

- Я знаю, что у тебя очень смелые планы.

- По образованию я преподаватель по классу валторна и артист оркестра, но преподавание меня не увлекает. Я поступала в колледж с мыслью о том, что смогу попасть в военный оркестр. Сейчас я уже сдала вступительные испытания, прохожу медкомиссию. Планы смелые, но я знаю, чего хочу, и надеюсь, что все завершится благополучно.

- Что для тебя оркестр «Геликон»?

- Оркестр - это не просто образование или увлечение. Я там обретала не только знания по музыке, но и знание жизни. Александр Петрович много рассказывал о себе, а жизнь у него очень насыщенная - есть о чем поговорить и что послушать. Он всегда помогал нам словом и действием и желал только лучшего. Теплые воспоминания о жизни в детском доме останутся со мной навсегда, а в оркестр я буду приходить, как бы ни сложилась моя жизнь.