Архивные документы: Строго конфиденциально или в открытом доступе

В сознании людей слову «архив» обязательно сопутствуют определения «строго конфиденциально» и «совершенно секретно», но это совсем не так. Архивы - открытые учреждения, и любой человек может посетить читальный зал и поработать там с историческим документом, чаще всего - с подлинником. Но перед тем, как посетить хранилище судеб человеческих и дел государственных, придется провести большую самостоятельную работу.

КАКОЙ КОНКРЕТНО ДОКУМЕНТ ВАМ НУЖЕН

«Дайте мне что-нибудь о промышленности в Псковской губернии…» - такой запрос для человека, решившего познать историю по первоисточникам, мягко говоря, не серьезен. Прежде чем запросить информацию, поразмыслите, какой источник может хранить интересующую вас информацию, и ответьте на вопросы:

- В каком ведомстве создали этот документ?

- К какому району относится ведомство? (Обратите внимание, что административно-территориальные единицы не раз меняли свое название).

- Каковы хронологические рамки?

- Если вы ищете человека, то постарайтесь узнать наиболее полные биографические данные: фамилию, имя, отчество, место и дату рождения, место обучения и работы, место жительства.

ВЫБРАТЬ ОТДЕЛЕНИЕ АРХИВА

Дальше надо понять, в каком отделении Государственного архива Псковской области можно отыскать сведения.

1. Государственный архив Псковской области (г. Псков, ул. Петрова, 1):

здесь хранятся дореволюционные документы губернских учреждений Псковской области.

2. Отделение архива новейшей истории Псковской области и архива по личному составу (г. Псков, ул. Госпитальная, 3):

архив хранит комплекс документов по истории партийных и комсомольских органов Псковщины за 1918-1991 годы и документы ликвидированных организаций, не имеющих правопреемника и вышестоящей организации.

3. Отделение архива в городе Великие Луки (г. Великие Луки, ул. Л. Чайкиной, д. 17а):

в архиве хранятся документы советского и постсоветского периодов по истории Великих Лук и южных районов Псковской области.

ДОКУМЕНТЫ В ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Документы находятся в хранилище государственного архива, а по требованию посетителей их на время доставляют в читальный зал. Запросить конкретные материалы из архивохранилища можно двумя способами: лично или онлайн, через личный кабинет на портале учреждения «Информационные ресурсы архивов Псковской области».

В первом случае вам предложат путеводитель по фондам, по которому вы сможете найти выходные данные нужного вам документа. Фонд - это отдел архива, содержащий документы определенной тематики. Также можете рассчитывать на помощь квалифицированных специалистов - сотрудников читального зала. Оставляете заявку - через несколько дней возвращаетесь для изучения материалов.

ФОТО: Государственный архив Псковской области. Псков. Октябрьский проспект. 1950-е годы.

ВАЖНО

Государственный архив Псковской области (Псков, ул. Петрова, 1)

Понедельник – четверг, 10:00 – 17:00

Читальный зал: 8 (8112) 53-56-86

Отделение архива в Великих Луках (Великие Луки, ул. Л. Чайкиной, д. 17-а)

Понедельник – пятница, 10:00 – 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)

Читальный зал: 8 (81153) 3-80-58

Отделение архива новейшей истории Псковской области и архива по личному составу (г. Псков, ул. Госпитальная, 3)

Понедельник – пятница, 9:00 – 18:00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Читальный зал: 8 (8112) 57-72-43, 58-60-59

АРХИВ В ОНЛАЙНЕ

«Информационные ресурсы архивов Псковской области» - ваш онлайн-путеводитель по полкам со старинными документами. Интернет-портал позволяет заказать материалы в читальный зал, не выходя из дома, чтобы, придя в архив, сразу склониться над строгим и ровным почерком старинной бумаги.

На сайте «Информационные ресурсы архивов Псковской области» (http://document.archive.pskov.ru) хранятся описи архивных документов, по которым можно определить заголовок и номер дела, номера фонда и описи и прочитать краткое описание.

Заполнив несложную форму регистрации, вы становитесь владельцем личного кабинета на портале и можете затребовать дело в читальный зал архива в два клика.

Выбирайте отделение архива, в котором хранятся нужные вам документы.

ФОТО: Государственный архив Псковской области. Урок чистописания в подготовительном классе. 1907 год. Псковская губернская гимназия.

Для каждого отдела регионального архива на сайте есть:

- именной указатель (поиск по Ф.И.О. и биографическим данным человека);

- географический указатель (поиск по названию населенного пункта);

- список организаций (поиск по организациям);

- путеводитель по фондам (поиск по ведомствам и учреждениям);

- поисковая строка (поиск по словам/словосочетаниям).

Рекомендация: в поисковой строке не вводите окончание слова, это увеличит количество выдаваемых по запросу материалов. Например, в документе может быть не Дворицк(ая), а Дворицк(ий), Дворицк(ого).

Находите нужную опись, нажимаете: «Отправить требование на выдачу дела в читальном зале», выставляете дату выдачи - не ранее чем через 3 дня и жмете: «Оформить».

ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ В АРХИВ

В читальном зале необходимо заполнить анкету, предъявить паспорт - и готово. Изучать полученные дела можно в течение 20 рабочих дней, особо ценные документы - 10 дней. Фотография и ксерокопия документов доступны за дополнительную плату.

КСТАТИ

Пользователь имеет право заказать единовременно до 20 дел, при этом:

- общий объем листов архивных дел из фондов государственных органов, органов местного самоуправления и организаций не должен превышать 1500 листов;

- общий объем листов архивных дел из фондов личного происхождения не должен превышать 500 листов;

- общий объем фотодокументов (позитивы и негативы) не должен превышать 10 единиц хранения.