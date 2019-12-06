2019-12-09T11:42:27+03:00
Экономика

Рынок провалил попытку падения

Эксперт брокерской компании банка «Открытие» комментирует ситуацию на рынке
Дмитрий Мезенцев
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Рынок провалил попытку паденияРынок провалил попытку паденияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», брокерской компании банка «Открытие»:

Цены на нефть растут 4-й день подряд. Котировки Brent сформировали суточный пик на $63,88 за баррель на фоне ожиданий того, что группа ОПЕК+ согласует продление соглашения об ограничении производства. Кроме того, стало известно, что министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал в первом квартале 2020 года дополнительно увеличить сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в день до общего показателя минус 1,7 млн б/д от уровней добычи в октябре 2018 года.

Информация поступила от министра энергетики РФ Александра Новака, который подчеркнул, что это рекомендация, а не окончательное решение. Также Новак заявил, что Комитет ОПЕК+ принял решение о 100-процентном соблюдении квот странами-участниками сделки. В течение 2019 года Саудовская Аравия регулярно добывала меньше установленной для нее квоты, а вот Россия, и Ирак регулярно превышали свои лимиты.

Рубль, соответствуя динамике нефти, стабильно укрепляется к доллару с начала текущей торговой недели. Курс USD/RUB сформировал локальный минимум на 63,738. Столь низкую котировку последний раз можно было видеть 25 ноября. Российская валюта пользуется слабостью доллара США на международном рынке, где тот теряет в цене 5-й день кряду на фоне прогнозов Danske Bank о том, что рост курса доллара станет главным событием наступающего года.

В четверг Reuters опубликовал достойные внимания результаты опроса 40 стратегов и аналитиков, согласно которым рост развивающихся рынков в 2020 году подстегнет привлекательность высокодоходных операций Carry trade. Большинство экспертов ждут, что рыночная волатильность будет оставаться низкой, следовательно, главный враг таких операций себя не проявит.

Рубль в текущем году принес инвесторам лучшую доходность (Spot Returns) в сегменте развивающихся экономик и уступил по доходности лишь аргентинскому песо. Однако это не означает, что так будет и в 2020 г. Опрошенные Reuters респонденты предполагают, что политические волнения в Латинской Америке заставят Центробанки Бразилии и Мексики снижать ставки, при этом цикл ослабления денежно-кредитной политики Банка России близок к завершению. Поэтому при сохранении интереса к активам развивающихся рынков, акцент инвесторов может сместиться. В этом случае бразильский реал и мексиканское песо будут более привлекательны в сравнении с рублем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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