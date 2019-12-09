Нефть продолжит колебаться в диапазоне $54-$63

Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер», брокерской компании банка «Открытие»:

Прошлогоднее заседание ОПЕК, прошедшее 6-7 декабря 2018 года, ознаменовало новый подход на рынке нефти – ОПЕК, Россия, а также некоторые другие производители нефти, перешли от увеличения к сокращению добычи, стремясь сбалансировать мировой рынок. В прошлом году было принято решение сократить добычу нефти странами ОПЕК на 800 тыс. баррелей в сутки, а странам, присоединившимся к ОПЕК, – на 400 тыс. баррелей в сутки. Соглашение действовало сначала до середины 2019 года, а затем было продлено до конца марта 2020 года. В общей сложности сокращение должно было составить 1,2 млн баррелей в сутки.

Весь прошедший год участники сделки ОПЕК+ показывали высокую дисциплину соблюдения договоренностей, которая зачастую превышала 100%. Отчасти этому способствовали санкции США к различным производителям нефти (к Ирану, Венесуэле и т.п.), а также форс-мажорные обстоятельства, проблемы на рынке фрахта. Однако в целом все производители соблюдали соглашение, по итогам года ограничение добычи составило 142% для стран ОПЕК и 141% для стран, не входящих в ОПЕК.

По расчетам ОПЕК, общее сокращение добычи нефти всеми участниками сделки ОПЕК+ к началу декабря 2019 года уже составило 1,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.

Кроме того, участниками пакта ОПЕК+ была подписана хартия о долгосрочном регулировании рынка нефти, которая декларирует регулирование баланса рынка путём постоянного мониторинга. В результате принятого пакта ОПЕК+ и согласованных действий всех участников рынка цены на нефть в 2019 году находились в диапазоне $54-72 за баррель, среднегодовая стоимость сорта Brent составила около $64 за баррель, сорта WTI – около $57 за баррель. Волатильность цен в результате согласованных действий ОПЕК+ значительно снизилась, уровень запасов нефти в мире держится слегка выше среднего значения за пять лет.

Новый целевой уровень среднесуточного производства для России с 1 января 2020 года составит 11,121 млн баррелей в сутки (в 2019 году было 11,191 млн баррелей в сутки), всего сокращение к уровню октября 2018 года составит 300 тыс. баррелей в сутки, из которых дополнительно – на 72 тыс. баррелей в сутки. При этом Россия изменит методику расчёта добычи для подсчёта сокращения по сделке ОПЕК+, убрав из нее добычу газоконденсата, объём которого в октябре 2018 года составил 795 тыс. баррелей в сутки.

Вероятность продления сделки ОПЕК+ до конца 2020 года остаётся высокой, но размер ограничений может варьироваться в зависимости от ситуации в мировой экономике. Очевидно, что участники сделки ожидают развития торговых переговоров между США и Китаем, чтобы определить, в каком состоянии может быть потребление нефти и мировая экономика в следующем году. При этом вероятно, что Россия фактически увеличит добычу нефти за счёт исключения из учёта в сокращаемых объёмах газоконденсата, который в общем объёме производства составляет 7-8%.

Наиболее вероятным выглядит развитие событий по предложенному нами ранее сценарию динамики цен на нефть в рамках диапазона $54-63, который предусматривает сокращение добычи ОПЕК+ до конца марта 2020 года, трудности в переговорах между Китаем и США, продолжение иранских поставок на рынок и с трудом достигаемый баланс рынка.