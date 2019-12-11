Работающая цепь

Депутат областного Собрания Ирина Богачёва провела рабочую встречу с представителями органов местного самоуправления Островского района, а затем проинспектировала объекты, состояние которых требует выделения бюджетных средств, и те объекты, где ремонтные работы уже ведутся.

Сложились звенья

О том, что памятник строительной техники и архитектуры – единственные в России цепные транспортные мосты середины XIX века – нуждается в реконструкции, говорилось много лет, но найти необходимые средства в областном бюджете было невозможно. В 2014 году Ирина Богачёва вынесла вопрос на согласительную комиссию по проекту бюджета. Тогда муниципалитету было рекомендовано провести противоаварийные и консервационные работы мостов, администрации области – работать с федеральными министерствами по привлечению средств из госбюджета.

Уникальный мост в Острове отремонтируют в 2020 году.

-Проект реконструкции муниципалитет разработал ещё три года назад, срок действия экспертизы заканчивался, поэтому для нас было очень важно, актуально, чтобы деньги на ремонтные работы всё-таки были найдены, и мы смогли бы заключить контракт с подрядчиком», - отметила первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская.

Поиск финансовых возможностей для реконструкции уникального объекта стал одной из приоритетных задач для губернатора Михаила Ведерникова. В итоге средства в сумме 308 млн рублей удалось получить в рамках федеральной программы. Контракт на выполнение работ со строительной компанией «Балтийский берег» заключён 1 ноября 2019 года.

Работы начались

Начальник участка Юрий Хлыстов сообщил Ирине Богачёвой, что на данный момент на строительной площадке ведутся подготовительные работы, которые можно выполнять в зимний период – возведение временных опор и укладка настилов. Затем будет произведён демонтаж межпролётных сооружений. В этом году строителям предстоит освоить 108 миллионов рублей.

Как заверил депутата Юрий Хлыстов, возможность пользоваться мостом, соединяющим две части города на берегах реки Великой, будет сохранена. Когда начнётся демонтаж пролётов организуют переход внизу на насыпной части реки. Специалист также рассказал, что Северный и Южный мосты будут ремонтироваться одновременно, срок окончания работ определён контрактом в конце 2020 года.

Депутат предупредила, что общественность будет вести контроль за качеством выполняемых на мосту работ. Такая практика применялась и раньше – Остров стал первым муниципалитетом, где путём открытого голосования на сайте районной администрации были выбраны объекты для благоустройства. Качество работ люди тоже контролируют. Так было с ремонтом участков улиц Меркулова и Матвея Егорова, общественный контроль вёлся и за завершающейся в этом году реконструкцией городского парка в Острове.

Переход через мост будет открыт.

Работы в городском парке практически завершены – летом заработает фонтан, а после окончания реконструкции мостов будет благоустроен прилегающий к ним небольшой участок парка. Но уже сейчас Ирина Богачёва от имени земляков не стесняется говорить: «Мы гордимся тем, что стало с нашим парком».

ЧТО ЕЩЕ

Депутат надеется, что в следующем году появится ещё один повод сказать о хорошо сделанной работе – на согласительной комиссии Ирина Богачёва будет добиваться выделения средств на приобретение оборудования для пищеблока в Воронцовской средней школе. Сельская школа, в которой учится 65 детей из всех окрестных деревень, не имеет столовой.

Как рассказал директор школы Алексей Васильев, обеды для учащихся готовят в старом здании в ста метрах от школы. До этого года и в дождь, и в снег дети ходили туда на обед. Причём, пищеблок стоит около проезжей части, что тоже небезопасно. Сейчас столовая организована в бывшем кабинете истории. Чтобы переоборудовать помещение под пищеблок, отвечающий всем санитарным требованиям, необходимо найти в бюджете 1,9 млн рублей – проект уже разработан.

- Уверена, что к нам прислушаются, и мы, наконец, решим эту многолетнюю проблему, - сказала депутат Ирина Богачёва.

КСТАТИ

Парламентарий совместно с председателем Собрания депутатов Островского района Александром Обризаном и первым заместителем главы местной администрации Юлией Колпинской определила приоритеты – муниципалитету необходимы дополнительные средства на ремонт и благоустройство воинских захоронений.

– Мы обсудили эту тему и будем выносить ваше обращение на согласительную комиссию, - проинформировала коллег Ирина Богачёва. - Тем более, что положительный опыт решения проблемных вопросов в рамках работы согласительной комиссии у нас есть. Пример тому – начавшийся ремонт цепных мостов в Острове.

НАША СПРАВКА

В Согласительную комиссию на паритетных началах входят представители пяти парламентских фракций и пять заместителей губернатора.