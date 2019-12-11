2019-12-11T15:49:46+03:00
Общество

ФОКОТ в Плюссе будет

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов побывал на стройплощадке в Плюссе и пообщался с представителями компании-подрядчика
Дмитрий Мезенцев
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Работы на будущей площадке идут.Работы на будущей площадке идут.
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-Стадион в Плюссе будет – теперь такой вывод можно сделать с уверенностью, - прокомментировал итоги контрольного выезда на строительную площадку спикер областного Собрания депутатов.

В настоящее время продолжается подготовка площадки будущего стадиона – 5 декабря здесь укладывали черновой слой асфальта. Через несколько дней подрядчик приступит к монтажу оборудования ФОКОТа (физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа — прим. ред.) . Основные работы завершатся в декабре, а укладку резинового покрытия придётся отложить до следующего года, поскольку технология предусматривает необходимость плюсовой температуры. Стадион можно будет эксплуатировать с начала тёплого сезона.

Председатель Собрания депутатов высказал сожаление, что муниципальный контракт на проведение работ был заключён поздно, в итоге подрядчику приходится исполнять обязательства в непростых условиях и смещать сроки, чтобы соблюсти технологические требования.

- Но всё равно по результатам сегодняшнего контрольного мероприятия, можно сделать с уверенностью вывод – стадион в Плюссе будет. Видно, что работа организована, на объекте присутствует вся необходимая техника, - констатировал Александр Котов.

Председатель Собрания депутатов особо подчеркнул, что проект реализуется исключительно благодаря общим усилиям.

Заниматься на спортивной площадке можно будет весной.

Заниматься на спортивной площадке можно будет весной.

- Самой возможности появления ФОКОТов в регионе способствовал секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Благодаря губернатору Михаилу Ведерникову было принято решение о выделении денежных средств по проекту именно сюда, в Плюссу, потому что местные жители давно поднимали вопрос перед депутатами и районного, и областного Собрания – у молодёжи Плюсского района нет места, где можно было бы заниматься физкультурой и спортом. Хочу поблагодарить председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова и заместителя губернатора Василия Осипова за то, что они помогли найти подрядчика для выполнения этих работ. Торги объявляли, если мне не изменяет память, четыре раза, но в первых случаях они не приносили желаемого результата, потому что никто не заявлялся. Общими усилиями мы всё-таки добились того, что проект может быть реализован, - отметил Александр Котов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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