2019-12-12T17:37:11+03:00
Общество

С шестью новыми домами познакомятся участники Тура по новостройкам в Пскове

Просмотр нового жилья пройдет 21 декабря
Егор Тимофеев
Поделиться:
Участники Тура по новостройкам не покупают "кота в мешке".Участники Тура по новостройкам не покупают "кота в мешке".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Тур по новостройкам приглашает «Комсомольская правда – Псков» своих читателей. 21 декабря будущие новоселы смогут посетить четыре современных жилых комплекса на Запсковье и Завеличье. Будущие новоселы могут посетить ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10); ЖК «Европа» (ул.Венская, 8); новый дом на Запсковье ( ул. Крупской, 24), SMART-квартал (ул. Инженерная, 119 и ул. Юности, 24), ЖК "Новые Афины" (Ижорского бат. 13).

Участники Тура по новостройкам смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Вы сможете оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья. Кроме того, на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

.

.

КОНКРЕТНО

Тур по новостройкам состоится 21 декабря Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00.

Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Лиза задыхается и плачет»: двойняшек забрали из семьи и насильно отдают родной маме – бывшей наркоманке
Девочкам приходится пить лекарства и общаться с психологом. Вместе с экспертами выясняем, можно ли пережить расставание с приемными родителями без последствий
«Дорогой президент, не отдавай меня маме»: мальчик из Самарской области боится, что его вернут уголовнице и ее сожителю
В новой семье мальчик обрел любящих родителей, братьев, сестер и друзей, но сейчас его комфортной жизни угрожает вернувшаяся из тюрьмы биологическая мать – наркоторговка
Новости 24
Михаил Ведерникова попал в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров
На уличное освещение в районах Псковской области выделят на 10 процентов больше средств
Родителей десантника 6-й роты наградили медалью «Родительская слава Псковской области»
70 миллионов рублей получит Псковская область за эффективную работу органов исполнительной власти
Псковская область заняла 49 место в рейтинге инвестиционной активности
C 1 января вырастет стоимость проездных в псковских автобусах
600 миллионов рублей выделят Псковской области на преобразования в сфере ЖКХ
В Пскове благоустроили территорию детсада «Чебурашка» на сэкономленные гордумой средства
Пушкинский заповедник получил «Звезду академика Дмитрия Лихачева»
В Пскове прошел круглый стол в защиту избитого в Любятово школьника
В Псковской области орудуют «черные копатели»
С 1 февраля 2020 года проезд в Пскове будет стоить 27 рублей
Псковские таможенники не дали гражданину Франции вывезти старинную золотую брошь из России
«Семерка» вылетела с моста и перевернулась в Псковском районе
Маршруты автобусов №30 и №23 продлят до улицы Юности
140 школ Псковской области в 2020 году получат современное IT-оборудование
Брокеры банка «Открытие»: дальнейшее укрепление рубля выглядит малоубедительно
В декабре в Пскове откроется новая образовательная площадка для детей «IT-куб»
Более 900 детей обучил псковский «Кванториум» за год
В начале года в Великих Луках закроют один из переездов
В Пскове наградили лучших спортсменов региона
На маршруте Псков – Великие Луки будут курсировать рельсовые автобусы
Самый большой детский сад заработает в Пскове в 2020 году
Актер сериала «Универ» приехал в Псков для съемок документальной передачи
Мемориальную доску в честь основательницы хосписа имени святой Марфы — Марии откроют в Пскове
25 декабря в Пскове откроется новый кинотеатр
Клиенты группы «Открытие» стали страховать свою жизнь в валюте в 10 раз реже
В Пскове появится мурал памяти бойцов 6-й роты