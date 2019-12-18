Согласительная не на все

Согласительная комиссия по проекту бюджета на 2020 год поработала над поступившими во втором чтении поправками и предложениями, чтобы скорректировать задачи. В течение первых недель декабря прошли четыре заседания.

Подобрать «хвосты»

Рассмотрение возможных корректировок на первом заседании началось с неисполненных наказов избирателей.

-В этом году мы умышленно пошли на то, чтобы не формировать новый перечень, потому что с предыдущих лет осталось много «хвостов». Неисполненные наказы мы держим на контроле и будем добиваться их исполнения, - озвучил позицию депутатов Борис Полозов.

Члены согласительной комиссии рассмотрели каждый наказ и обсудили причины, не позволяющие его исполнить. «Половина дороги» пройдена на строительстве новой школы в Гдове на 825 мест. Ситуация «находится в режиме ожидания» – в бюджете зарезервирована сумма в размере 179 миллионов рублей, на недостающие средства подана заявка в Министерство просвещения.

Принципиальное решение принято по вопросу реконструкции здания бывшего роддома – оно передаётся городской поликлинике. Средства на проектно-сметную документацию выделены, что позволит региону заявиться на участие в федеральном проекте «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

По наказу о передаче жилфонда городка Остров-3 от Министерства обороны в муниципальную собственность региональные власти ждут окончательного решения. Необходимые поручения даны, расчёты и обоснования направлены в министерство.

Рассмотрели депутаты также ситуации по возобновлению работы медицинского вытрезвителя в Пскове, ремонты в учреждениях образования и культуры, привидению в порядок воинских захоронений, борьбу с борщевиком и газификации.

- Работа комиссии изменилась: мы видим, что и у депутатов, и у областной администрации одинаковое видение, то есть необходимость сосредоточиться на системных вопросах, решение которых привело бы к улучшению жизни всех жителей области, - подвёл итог первого заседания председатель Собрания депутатов Александр Котов.

Фото: пресс-служба ПОСД. Неисполненные наказы избирателей депутаты держат на контроле.

Вместо Кижей

Примеры последствий повышения кадастровой стоимости земли в муниципалитетах, мероприятия по спасению Домика стрельца в Печорском районе и меры поддержки молодых врачей обсудили члены согласительной комиссии на следующем заседании.

- Мы в Кижи на экскурсии ездим, а у нас в 50 км от Пскова свой памятник деревянного зодчества петровских времён, который мы должны сохранить для потомков, - обратил внимание коллег на судьбу Домика стрельца депутат Сергей Литвиненко.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Наталья Тихомирова пояснила, что до недавнего времени уникальный памятник не имел хозяина, теперь же поставлен на баланс муниципалитета.

- Небольшие средства на установление подпорок найдены, и есть надежда, что памятник удастся восстановить за счёт средств инвестора, – рассказала она и подчеркнула, что необходимо определиться с дальнейшим видом использования объекта культурного наследия.

- С этого надо начинать, - поддержал ее Борис Полозов. - Может быть, это будут музейные площади, или что-то ещё, но прежде всего надо предложить идею, как этот объект может быть использован.

Суровая правда перевозок

-Когда мы посчитаем, то увидим суровую правду жизни – чуда не произойдёт, мы не сможем решить проблему одномоментно, но сможем действовать поэтапно. А её нужно решать, иначе мы систему пассажирских перевозок в регионе просто потеряем. Мы уже видим, что интервалы движения увеличиваются, маршрутов становится меньше, а жалоб от жителей области – всё больше, - отметил на третьем заседании Александр Котов, комментируя ситуацию, сложившуюся с пассажирскими перевозками в регионе.

В начале года «Псковпассажиравтотранс» получил крупную финансовую поддержку в размере полумиллиарда рублей, а летом субсидии перевозчикам пропорционально сократили на 54 млн рублей. И если на работе крупных предприятий это сказалось в меньшей степени, то небольшие оказались на грани банкротства.

Вице-губернатор Василий Осипов подтвердил, что сокращение субсидии негативно сказалось на всех автотранспортных предприятиях, более того – для стабилизации необходима сумма вдвое больше, чем снятая ранее. Уже к ближайшей сессии областного Собрания будут подготовлены поправки в бюджет текущего года, которые позволят выправить ситуацию.

В 2020 году все маршруты, субсидируемые из областного бюджета, будут разыгрываться на конкурсной основе, размер финансовой помощи перевозчикам будет регулироваться за счёт установления начальной минимальной цены контракта.

Со светом и в чистоте

Освещение небольших населённых пунктов и организация контейнерных площадок – стали ключевыми в четвёртый день заседания согласительной комиссии. Оба обсуждались на публичных слушаниях по бюджету, оба являются болезненными.

С изменением норматива на содержание и установку опор уличного освещения финансирование муниципалитетов на эти цели увеличится более, чем на 18 млн рублей, и составит в итоге 210 млн рублей. Насколько эффективной окажется поддержка, покажет время.

На решение вопросов, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок и оборудованием контейнерных площадок в бюджете предусмотрено 5 млн рублей. И эта сумма вызвала куда больше вопросов у депутатов областного Собрания.

- Оборудование контейнерных площадок – это 100% ответственность муниципалитетов, и прокуратура уже обращает на это внимание. Мы можем столкнуться с целым валом прокурорских протестов, которые подразумевают немалые штрафы. Деньги муниципалитетам выделяются небольшие, но начинать системную работу по оборудованию нормальных контейнерных площадок в поселениях необходимо, - сказал Александр Котов.

Спикера поддержал Василий Осипов – понимание важности вопроса есть и на региональном, и на федеральном уровне.

- Мы надеемся, что будет принята соответствующая государственная программа. Сейчас мы работаем с федеральными министерствами, они запросили у нас объём средств на оборудование контейнерных площадок и создание экотехнопарков. Возможно, по этому направлению мы получим дополнительные средства, - отметил он .

Фото: пресс-служба ПОСД. Согласительная комиссия поработала над поступившими во втором чтении поправками и предложениями.

ВАЖНО

Акцизы по справедливости

На заседании комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов предложил изменить методику расчёта дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ в части учёта доли акцизов на нефтепродукты.

По итогам 2019 года в Псковской области доля акцизов в общей сумме налоговых отчислений составила почти 16 процентов при том, что в среднем по стране эта цифра колеблется в районе четырёх процентов.

- Как известно, акцизы зачисляются в дорожный фонд и могут быть использованы только на содержание и ремонт дорог регионального и муниципального значения. Это, конечно, хорошее дело – безусловно, дорогами заниматься надо. Но с ростом налогового потенциала, который преимущественно обусловлен ростом акцизов, уменьшается расчётная величина дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, которая направляется нам из федерального бюджета. То есть, условно говоря, налоговые поступления растут, при этом поддержка из федерального центра сокращается, - пояснил Александр Котов и предложил при расчёте налогового потенциала субъекта показатель доли акцизов, на который регион объективно никак влиять не может, учитывать на среднероссийском уровне.

Предложения по изменению методики разработаны псковскими депутатами совместно с губернатором и комитетом по финансам области.

Решение парламентской комиссии в итоге должно попасть в Правительство Российской Федерации.