Афиша детских новогодних спектаклей и представлений на декабрь в Пскове и Великих Луках

На дворе уже вторая половина декабря. Значит, самое время окунуться в сказку, в которую так хочется поверить и детям, и взрослым. Посмотрим, какую программу подготовили в чарующую предновогоднюю пору культурные учреждения Пскова и Великих Лук.

ПСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА

«Я сделал крылья и летал»

Малая сцена, 0+

Интерактивная постановка по мотивам стихотворений замечательного советского поэта Романа Сефа соединяет в себе элементы драматического и кукольного театра. Авторы постановки пробуют пофантазировать о том, что происходит с ребенком до рождения: что он слышит? что видит? что ему снится? и о чем он кричит, когда появляется на свет?

(Для детей от 4-х лет).

22 декабря, 11:00

24 декабря, 12:00, 14:00

25 декабря, 14:00

26 декабря, 12:00, 14:00

27 декабря, 12:00

Цена билета: 200 рублей.

«Собачка, которой не было»

Малая сцена, 6+

Фото: drampush.ru. Фото со спектакля "Собачка, которой не было".

В далёкой-далёкой стране шумит тёплое море, машут крыльями розовые птицы и покачиваются на ветру высокие пальмы, а здесь маленький мальчик ждёт папу, который работает где-то там, далеко.

Санкт-Петербургский Городской театр представит маленьким псковичам детский спектакль по мотивам книги Эдварда ван де Фендела.

28 декабря, 12:00, 14:00, 16:00

29 декабря, 12:00, 14:00

Цена билета: 350 рублей.

Представление у новогодней елки

В последние дни уходящего года, начиная с 24 декабря, перед детскими спектаклями в фойе театра зрителей ждет новогодняя елка с Дедом Морозом.

Зрители могут посетить сразу 2 мероприятия – елку, а затем спектакль, а также выбрать одно из двух. Если вы хотите побывать только на спектакле, рассчитывайте, что новогоднее представление до спектакля будет длиться около получаса.

Цена билета: 100 рублей (сопровождающие взрослые бесплатно).

КОНКРЕТНО

Псковский академический театр (Псков, ул. Пушкина, 13), телефон: 8 (8112) 72-80-22.

Касса работает в здании театра с 11.30 до 19.30 ежедневно (обед с 15.00 до 16.00).

ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

Сказка «Новый год наоборот» и представление у ёлки

Большой зал театра, 0+

Юных зрителей и их родителей ожидает увлекательная новогодняя сказка М. Бартенева и А. Усачева «Новый год наоборот». Дед Мороз, Снегурочка, волшебный магистр Ширлин-Мырлин, Ведьма, Иванушка-дурачок, Пираты, Королева, Змей Горыныч и многие другие сказочные персонажи устроят для детей увлекательный и яркий новогодний праздник.

24, 25 декабря, 10:00, 13:00

28 декабря, 11:00

29 декабря, 11:00, 14:00

Цена билета: 400 рублей.

Фото: Андрей Кокшаров. Для взрослых - сказка, а для детей - правда.

КОНКРЕТНО

Великолукский театр драмы (Великие Луки, Октябрьский проспект, 28/13), телефон: 8 (81153) 3-72-36, 8 (911) 365-02-51.

Касса работает со вторника по субботу с 12:00 до 19:00, в воскресенье с 11:00 до 16:00.

ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Настоящее новогоднее волшебство», 0+

Театр кукол зовет зрителей на новогодний спектакль. Программа рассчитана на детей в возрасте от 3-х лет.

21 декабря, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

22 декабря, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

23 декабря, 12:00, 14:00

24 декабря, 10:00, 14:00

25 декабря, 10:00, 12:00, 14:00, 18:00

26 декабря, 10:00, 12:00, 14:00

27 декабря, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

28 декабря, 12:00, 14:00, 16:00

29 декабря, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

30 декабря, 10:00, 12:00

31 декабря, 12:00

Цена билета: 250 рублей.

Фото: Театр кукол. Такой красивый Дедушка Мороз встретит детей в кукольном театре.

«Новогодний хоровод», 0+

Праздничная программа для детей в возрасте до 3-х лет.

28 декабря, 10:00

30 декабря, 16:00

31 декабря, 10:00

Цена билета: 250 рублей.

КОНКРЕТНО

Театр кукол (Псков, ул. Конная, 3), телефон: 8 (8112) 57-13-79, 56-33-13.

Касса работает со вторника по пятницу с 9:30 до 15:00, в выходные дни с 11:00 до 15:00. Телефон кассы: 8 (921) 212-65-54.

ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Беби-елка «Чудо новогодней игрушки», 0+

На представлении в ГКЦ для самых маленьких (от 0 до 5 лет) в предновогоднюю пору оживут елочные игрушки. Детей ждет новогоднее волшебство от Дедушки Мороза и Снегурочки, увлекательные игры и забавы вместе с героями любимых мультфильмов. Дедушка Мороз подготовит всем детишкам сувениры в подарок.

21 декабря, 12:30

28 декабря, 12:30 и 16:00

Цена билета: 100-200 рублей.

«Как Бабы-Яги сказку спасали», 6+

Фото: "Ахтеатр". Молодежный театр будет спасать сказку для детишек.

Молодежный театр «Ахтеатр» под Новый Год покажет премьеру музыкального спектакля для школьников и их родителей. Действие сказки происходит в наше время. Три Бабы-Яги обижены тем, что дети перестали читать сказки, а авторы перестали про них писать. Сестры решают сами сделать новую сказочную историю и заманивают в свой сказочный лес российского солдата Мокея, а его невесту Машу (современную девушку) хитростью отправляют в замок к Кощею.

21 декабря, 15:00

29 декабря, 16:00

Цена билета: 250-350 рублей.

КОНКРЕТНО

Городской культурный центр (Псков, пл. Победы, 1).

Справки по телефонам: 8 (8112) 66-26-40, 66-39-52.

ДОМ ОФИЦЕРОВ

Музыкальная сказка «Миссия “Снежный фрегат”» и представление у елки, 0+

Дом офицеров и молодежный театр «Гротеск» приглашают на новую новогоднюю музыкальную сказку-детектив. Необыкновенные приключения героев спектакля перенесут зрителя в красочно-яркий мир волшебной сказки.

После музыкального путешествия все герои с Дедом Морозом и Снегурочкой устроят для гостей интерактивную программу и большой хоровод у новогодней елки.

21 декабря, 14:00

22-30 декабря, 11:00, 14:00

Цена билета: 250 рублей.

Фото: Дом офицеров. Какой кощей у них колоритный!

Новогодняя дискотека «Снежный бунт», 6+

Дом офицеров приглашает на диско-программу «Снежный бунт» для учащихся 4-7 классов. В программе игры и интерактив, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, световое и звуковое шоу.

22-30 декабря, 16:30

Цена билета: 300 рублей.

КОНКРЕТНО

Дом офицеров (г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5), телефон: 8 (8112) 74-72-88, +7 (911) 350-39-98.

Касса работает ежедневно, кроме воскресенья и понедельника с 10:00 до 19:00 с перерывами: 11:30 - 12:00, 15:00 - 15:30.

Телефон кассы: +7 (8112) 56-88-35.

Новый год - самый волшебный праздник!Фото: Евгения ГУСЕВА

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Зимняя сказка «В царстве славного Салтана», БКЗ филармонии, 0+

Зрители проделают увлекательный путь вместе с молодым князем Гвидоном мимо острова Буяна на новогодний бал. По дороге дети встретят прекрасную царевну-лебедь, 33 великана-богатыря и дядьку Черномора и, конечно же, Деда Мороза со Снегурочкой.

Хореографический концерт-представление подготовили детские творческие коллективы: Образцовый хореографический ансамбль «Мозаика», Детский хореографический ансамбль «Надежда», Студия хореографического развития «Мозаика-Данс», студия восточного танца «Хабиби», Фольклорное творческое объединение «Скоморошина».

21 декабря, 14:00

КОНКРЕТНО

Псковская областная филармония (Псков, ул. Некрасова, 24), телефон 8 (8112) 66-89-20.

По вопросам приобретения билетов обращаться по телефону +7(911) 377-82-39.