Как составить свою родословную, рассказали в архиве Псковской области

В один момент к человеку приходит осознание сопричастности своему роду. Он спрашивает у родителей, бабушек, дедушек: а где родилась прабабушка, а как с прадедушкой познакомилась, а где были его родители? И чем дальше от 2019 года, тем меньше ответов. Но, может быть, вы и не догадываетесь, что ваши предки вписаны в вечность рукой чиновника или врача, и нужно только отыскать эту запись.

«Архив – живая память поколений»

Государственный архив Псковской области стремится заинтересовать людей историей России, Псковского края, семейной историей и завлечь жителей в тайники бесценных данных.

В 2016 году в учреждении зародился проект «Архив – живая память поколений». Сегодня он объединяет все формы использования архивов и пытается донести до псковичей, что факты далекого прошлого невероятно интересны и при этом общедоступны.

- Изначально у нас возникла идея пойти в школы и показать ученикам, что история находится совсем рядом и относится к каждому из нас напрямую, но потом этот проект стал намного шире, - рассказала заместитель директора по научной работе псковского архива Валерия Волкова.

Сейчас архив работает по пяти направлениям: тематические занятия для школьников, ежегодный конкурс генеалогических исследований «Моя семейная история», выставки архивных документов, ежегодные Псковские архивные чтения и издательская деятельность.

Чаще всего посетители обращаются в архив именно с целью узнать историю своей семьи, найти следы своих предков. Но кто-то и вовсе ограничивается беседами с родственниками, потому что просто не знает, где найти зацепки.

Фото: ГАПО. На каждом лепестке человеческая судьба.

Так в архиве родилась идея конкурса «Моя семейная история», который, с одной стороны, пробуждает интерес молодежи к поиску своих корней, а с другой – знакомит жителей с тайниками архивного хранилища.

История семьи интересна в 30 и в 60

«Моя семейная история» - ежегодный конкурс генеалогических исследований для школьников и студентов Псковской области. Дети вместе с родителями и педагогами начинают маленькими шажками продвигаться в глубь веков, открывая новые и неожиданные факты из жизни своих предков.

Интересно, что семейной историей человек начинает интересоваться к 30 годам, когда занимает крепкое положение в обществе, находит постоянную работу и обретает семью. Следующая отметка – 60 лет, когда пенсионеры задумываются о том, какие знания они передадут детям и внукам. Такую статистику привел директор регионального архива Валерий Кузьмин.

А конкурс «Моя семейная история» бьет сразу по двум категориям – детям, которые только начинают осознавать значимость своего рода, и взрослым, которые неминуемо включаются в процесс подготовки конкурсной работы.

Фото: ГАПО. Совсем юные псковичи интересуются историей своей семьи.

- Мы утрачиваем семейные ценности, и такого рода работа позволяет нам изменить подход к жизни. Нужно изучать нашу историю, семейную историю. Важно знать историю наших предков, ведь она тесно переплетается с историей страны, историей мира. Это не просто патриотическое воспитание, это преемственность поколений, это укрепление семейный ценностей, - говорит о значимости конкурса председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

Двухметровое генеалогическое древо

Этой осенью наградили победителей третьего ежегодного конкурса, впереди – еще один сезон трудоемкой и ценной работы школьников, студентов и экспертов.

Составление генеалогического древа – одновременно и исследование, и творческая работа. Сначала разговоры с родителями, поход к бабушке и дедушке, звонки дальним родственникам. Следом – десятки интернет-сайтов, сотни бумажных страниц в поисках новых данных – полное погружение в лабиринт прошлого. А дальше – создание, надеемся, высокого и ветвистого генеалогического древа.

Каждый год конкурсанты удивляют оформлением работы: вышивка, выжигание по дереву, огромные свитки или десятки бантиков. В этом году, например, один из участников провел такое масштабное исследование, что результат его уместился только на двухметровом полотне.

И с каждым бантиком, с каждым новым свитком или слайдом компьютерной презентации, участники не просто узнавали новые факты, но приобщались к большой истории своей семьи, ощущали связь с предыдущими поколениями, преемственность и свою личную значимость.

Фото: ГАПО. Столетняя история рода на ватмане.

Где узнать историю семьи

Как же начать поиск информации о своих предках? Редакция подготовила алгоритм.

1) Один из главных источников информации – члены семьи. Первой «инстанцией», в которую стоит обратиться со своими вопросами – родственники. Беседы с родителями, бабушками и дедушками дадут основную информацию: имена, фамилии, даты рождения, места жительства и работы.

Обращайте внимание и на противоречащие данные: несколько версий появились не просто так, и вы не можете знать, какая из них достоверная.

2) Хорошо бы, чтобы ваши родственники проиллюстрировали рассказ документами: свидетельства, аттестаты, удостоверения, военные билеты, письма, любые записи. Маленькая выписка может дать сведения о месте работы, о каком-нибудь учреждении. Даже самый нелепый документ может оказаться очень важным, предупреждают в архиве.

3) Далее ищем своего предка в метрической книге: если нужна информация до 1915 года, обращаемся в Госархив; если нужна информация с 1916 года, обращаемся в ЗАГС.

Также фамилию, имя, отчество стоит проверить по электронным базам данных «Память народа», «Мемориал», «Подвиг народа».

4) С собранным «досье» отправляемся в архив. Хотя перед визитом в читальный зал, можно поискать документы по описям, не отходя от компьютера. Проверьте имя, фамилию, отчество родственника на интернет-портале «Информационные ресурсы архивов Псковской области». Как это правильно сделать редакция рассказывала в номере от 4 декабря. Возможно, вам попадется личное или пенсионное дело человека, сведения о его наградах, поощрениях и самые неожиданные документы.

Самый популярный документ в архиве

Одно из самых заказываемых дел в читальный зал архива – 500-страничный список граждан, проживающих в Пскове, за 1920 год.

Документ содержит данные переписи, проведенной вскоре после революции.

Дело в том, что до наших дней не дошли акты гражданского состояния, то есть записи о рождении, браке и смерти, за период длиною почти в человеческую жизнь – с 1861 по 1920 годы.

Поэтому найти сведения о своем родственнике, жившем в Пскове в эти годы, сейчас можно только по одному документу – списку граждан за 1920 год. Как отмечают архивисты, если ваши прадедушки-прабабушки жили в Пскове, то, скорее всего, их можно будет найти в этом источнике.