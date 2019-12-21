Псковские архивисты знакомят школьников с историей по подлинным документам

Школьник готов решить десяток тестов, вызубрить все даты, но прочитать к следующему уроку параграф – задача невероятно трудная и утомительная: бесчисленное множество букв на белых страницах с немногочисленными портретами и картинами на историческую тему. Так история, к сожалению, не оживает и не завораживает.

Что знают дети о войне? Сотрудники архивов часто задают себе этот вопрос. Чтобы пробудить в ребенке интерес к истории своей страны начинать необходимо с семьи, с историй о жизни бабушек и дедушек, о том, что довелось им пережить. Но если бабушек и дедушек, а сегодня, как правило, уже прабабушек и прадедушек, нет в живых? Тогда на помощь придут авторы проекта «Архив — живая память поколений». Они знают, как приблизить историю к школьнику и пробудить его любопытство, потому что в их расположении находятся личные фотографии героев, письма офицеров и солдат, следственные показания фашистов, воспоминания узников концлагерей, снимки дореволюционного Пскова.

Захоронения под ногами

А сколько шокирующих фактов хранит Государственных архив Псковской области о Великой Отечественной войне и испытаниях, выпавших на наш родной город. Например, школьники, участники проекта, с ужасом узнают, что на месте Псковской областной больницы, на перекрестке улиц Шестака и Достовалова или недалеко от аэропорта находились концентрационные лагеря, где до сих пор находятся массовые захоронения.

- А почему в ноябре, а не в мае вы рассказываете об истории празднования Дня Победы? Такой вопрос задал учащийся 5 «А» класса школы № 20 на уроке с сотрудниками архива, - рассказывают архивисты. - Что можно ответить на это? Тем более, когда ответа ждут десятки пар внимательных глаз школьников, которые особенно остро чувствуют обман и неискренность. Надо ли говорить о том, что Победа — это не точка в истории войны, не конкретная дата в календаре, не салют в ночном небе, не парад. И говорить о ней важно не один раз в году, а гораздо чаще: обсуждая, споря, сомневаясь, погружаясь в документы, общаясь с историками и архивистами, педагогами и своими близкими, пережившими войну.

7411 учеников

Фото: ГАПО. Урок об истории празднования Дня Победы в 5 "А" классе школы №20.

Урок «Об истории празднования Дня Победы» - одно из 11 тематических занятий для школьников, разработанных сотрудниками Государственного архива Псковской области.

С момента первого урока в 2016 году архивисты побывали в 110 образовательных учреждениях области – школах, колледжах, социальных учреждениях и даже летних лагерях. Побывали не по одному разу – за 4 года прошло 265 занятий, которые посетили 7411 человек.

- Слушают с интересом и обычно очень довольны и маленькие детки, и старшие школьники, - рассказала заместитель директора по научной работе псковского архива Валерия Волкова.

Срабатывает «эффект новизны»: уроки ведут незнакомые люди и представляют новые и интересные темы. Кроме этого сотрудники архива, как замечает Валерия Волкова, стараются заинтересовать ребят: адаптируют занятия под возраст учеников (а уроки проводят для школьников разных возрастов, с 5 по 11 класс), иллюстрируют факты копиями архивных материалов, делают видеопрезентации, а по итогам занятия часто проводят викторины.

Работает и обратная связь: «книга отзывов» каждый раз пополняется новыми записями учеников, в основном, положительными.

О войне не из учебника

Фото: ГАПО. Школьников заинтересовала карта маршрута движения партизанского обоза в блокадный Ленинград.

- Когда мы говорим о патриотическом воспитании учащихся, на ум сразу приходит история Великой Отечественной войны. Так и получилось, что первые уроки как раз были о войне: «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» и «Жизнь в оккупации». Постепенно тематика становилась шире и разнообразнее, - рассказала Валерия Павловна.

Школьники узнают по копиям подлинных документов о Партизанском движении в Псковском крае, о восстановлении Псковщины «из руин и пепла», об истории празднования Дня Победы, о названиях псковских и великолукских улиц («В имени улицы – подвиг героя»), о концлагерях, существовавших на территории Псковской области.

Есть материалы и о других больших событиях – Отечественной войне 1812 года и Афганской войне.

После конференции, прошедшей в ноябре в Пскове под эгидой проекта «Без срока давности», в планах архивистов подготовить урок о концлагере в Моглино, в том числе при помощи рассекреченных ФСБ документов.

Фото: ГАПО. Копия объявления военных лет.

Школьники рассматривают копии объявлений и немецких постановлений, которые развешивали по населенным пунктам оккупированной Псковщины в войну, вглядываются в фотографии героев, с интересом изучают графы рабочего паспорта.

- Учащихся заинтересовала карта маршрута движения партизанского обоза с продовольствием для Ленинграда, хранящаяся в нашем архиве. Все ребята слышали и знают выражение «блокада Ленинграда» и что эта фраза означает. Но мало кто из них знал о подвиге жителей Псковской области, сумевших весной 1942 года не только собрать продукты для голодающих ленинградцев, но и доставить их через линию фронта в блокадный город, - рассказывают архивисты о занятии в двадцатой школе города Пскова.

К счастью, провести уроки получается и в районных школах. Например, в двух небольших сельских школах – Качановской и Родовской – удалось провести уроки для всех ребят: малюсенькие классы объединили в одну аудиторию.

ЧТО ЕЩЕ

Кто поверит, что когда-то в Пскове собирали подати в виде камней? Открываем журнал заседаний Псковской провинциальной канцелярии и в записи от 28 декабря 1776 года читаем постановление псковского губернатора Христофора Романовича фон Нолкена: «привозить по 3 диких камня умеренного грузу и складывать у первых ворот, где кто иметь будет проезд». А караульные пусть «с проезжающих в город сельских людей означенные каменья умеренного грузу неотменно взыскивали и в удобном близ тех ворот месте складывали и имели б смотрение, чтоб то каменье никем растащено не было».