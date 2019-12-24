Новогоднее расписание городских автобусов в Пскове

В предпраздничные дни и январские каникулы городские автобусы в Пскове поедут по измененному графику.

Особенно стоит обратить внимание на вечер 31 декабря и утро 1 января. Если вы решили добраться к месту празднования Нового года на автобусе, то знайте: последние автобусы уедут раньше, чем обычно. А если 1 января после праздничных мероприятий вы решите отправиться домой на автобусе (или на работу, что очень грустно), то знайте: городские автобусы начнут ходить позже. Праздничное расписание «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

28 декабря – движение по расписанию рабочего дня

29 декабря – движение по расписанию воскресного дня

30 декабря – движение по расписанию рабочего дня

31 декабря – движение по расписанию воскресного дня и изменение времени отправления последнего рейса:

Автобус №1 отправится от Снятной Горы в 22:21, от Вокзала – в 22:54 (до Северной), от Вокзала – 22:23 (до Снятной горы)

Автобус №2 отправится от Балтийской в 23:06, от Вокзала – в 23:50

Автобус №3 отправится от Рокоссовского в 22:04, от Инженерной – в 22:33

Автобус №4 отправится от Рокоссовского в 21:17, от Учхоза – в 21:58

Автобус №6 отправится от Рокоссовского в 21:46, от Черёхи – в 22:34

Автобус №8 отправится от площади Ленина в 22:14, от Корытова – в 22:35

Автобус №9 отправится от Вокзала в 21:00, от Подборовья – в 21:40

Автобус №11 отправится от Вокзала в 23:50 (до Звёздной), от Архива – в 23:15

Автобус №12 отправится от Вокзала в 21:45, от Псковкирпича – в 22:18

Автобус №14 отправится от Рокоссовского в 21:23, от Пчеловода – в 22:03

Автобус №17 отправится от Рокоссовского в 22:11, от Вокзала – в 22:43 (до Коммунальной)

Автобус №25 отправится от Родины в 22:15, от Архива – в 21:24, от площади Ленина в Родину – в 21:41

1 января – движение по расписанию выходного дня с поздним выездом и увеличенными интервалами движения автобусов:

Автобус №1 отправится от Снятной Горы в 6:01, от Вокзала – в 6:36

Автобус №2 отправится от Торгового дома в 5:58, от Балтийской – в 6:05, от Вокзала – в 6:47

Автобус №3 отправится от Рокоссовского в 8:00, от Инженерной – в 8:29

Автобус №4 отправится от Рокоссовского в 6:10, от Учхоза – в 6:51

Автобус №6 отправится от Рокоссовского в 5:53, от Черёхи – в 6:41

Автобус №8 отправится от Октября в 7:42, от Корытова – в 8:10

Автобус №8а отправится от Вокзала в 13:21, от Больших Гоголей – в 14:08

Автобус №9 отправится от Вокзала в 10:05, от Белого Мха – в 10:36

Автобус №11 отправится от Архива в 6:37, от Вокзала – в 7:07

Автобус №12 отправится от Вокзала в 7:41, от Псковкирпича – в 8:12

Автобус №14 отправится от Рокоссовского в 6:21, от Пчеловода – в 6:58

Автобус №17 отправится от Западной в 6:33, от Рокоссовского – в 6:45, от Вокзала – в 7:21

Автобус №19 отправится от Октября в 10:48, от Цементного склада – в 11:10

Автобус №22 отправится от Политехнического колледжа в 7:34, от Архива – в 8:05

Автобус №25 отправится от Архива в 7:29, от Родины – в 8:21

Маршрут №30 – закрыт.

2 – 8 января – движение по расписанию воскресного дня

9 января – движение по расписанию рабочего дня