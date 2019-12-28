2019-12-28T11:20:20+03:00
Общество

Жители Псковской области поделились фотографиями городских елок в муниципалитетах

На суд публике представили елки из Новоржева, Гдова, Порхова, Пустошки, Великих Лук и других городов и поселений региона
Алиса Солнцева
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Псковская елочка вам знакома, а как обстоят дела в области?Псковская елочка вам знакома, а как обстоят дела в области?Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Жители Псковской области делятся фотографиями центральных елок в населенных пунктах региона. Обсуждение в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте" собрало десятки фотографий новогодних зеленых красавиц. Подписчики делятся фотографиями и активно комментируют и оценивают елки в других муниципалитетах. В чести у жителей региона настоящие разлапистые ели, красиво и со вкусом украшенные гирляндами и игрушками.

Знакомимся с елочками, установленными в разных городах и селах Псковской области.

НОВОРЖЕВ

Фото: Михаил Кондратенко. Обмен фотографиями запустил житель Новоржева.

Фото: Михаил Кондратенко. Обмен фотографиями запустил житель Новоржева.

КРАСНОГОРОДСК

Фото: Олег Акулов. Елочка из Красногородска собрала уже 53 лайка.

Фото: Олег Акулов. Елочка из Красногородска собрала уже 53 лайка.

ГДОВ

Фото: Юлия Кушина. Подписчики предположили, что гдовская елка - замаскировання ракета.

Фото: Юлия Кушина. Подписчики предположили, что гдовская елка - замаскировання ракета.

ПОРХОВ

Фото: Галина Кик-Егорова. Подписчики оценили порховскую елочку на "отлично".

Фото: Галина Кик-Егорова. Подписчики оценили порховскую елочку на "отлично".

НОВОСОКОЛЬНИКИ

Фото: Елена Мужаревская. Жители Новосокольников горды своей елочкой.

Фото: Елена Мужаревская. Жители Новосокольников горды своей елочкой.

СЕБЕЖ

Фото: Екатерина Попова. Вот такая елочка в Себеже.

Фото: Екатерина Попова. Вот такая елочка в Себеже.

ОПОЧКА

Фото: Надежда Васильева. Жители Опочки гордятся своей новогодней елкой.

Фото: Надежда Васильева. Жители Опочки гордятся своей новогодней елкой.

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

Фото: Юрий Смирнов. 26 декабря Великие Луки отпраздновали открытие городской елки.

Фото: Юрий Смирнов. 26 декабря Великие Луки отпраздновали открытие городской елки.

ПУСТОШКА

Фото: Константин Пузыня. Жители Пустошки тоже поделились фотографией.

Фото: Константин Пузыня. Жители Пустошки тоже поделились фотографией.

К челленджу псковичей присоединились и жители других городов и стран: люди обсуждают елки из Великого Новгорода и Перми, Варшавы и Вильнюса, Тарту и Еревана.

Настроение: Новый год, настроение: праздник, настроение: радость.

Главное, чтобы самая нарядная елочка стояла у вас дома и создавала уют и добрую, новогоднюю атмосферу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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