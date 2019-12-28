Года идут, а грязь всё та же

В спорах и заботах о поддержании чистоты и порядка на псковских улицах и в скверах нашего города мы нередко прибегаем к расхожему выражению: «А вот раньше…», излагая затем свою версию того, насколько «раньше» было хуже или лучше - в зависимости от позиции каждого участника дискуссии.

А как было «раньше», «во время оно»? Знаем ли мы это достоверно или же огорошиваем оппонента собственными домыслами, выдавая их за хрестоматийные истины, которые наш оппонент не знает якобы исключительно по своей необразованности?

Правда состоит в том, что и грязь в Пскове была всегда, и о чистоте улиц наши предки всегда старались заботиться - по мере своих сил и в духе нравов и обычаев того времени, в котором они жили. В нашем кратком архивно-историческом экскурсе мы попробуем хотя бы немного рассказать о той и другой стороне быта псковичей в прошлые времена. Чтобы не превращать просветительскую статью в нудную монографию, мы не станем углубляться в наших исследованиях ни в эпоху Ольги, ни даже Смутного времени, а начнем свой обзор с последних лет царствования Александра I.

ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА ОТ ИМПЕРАТОРА

Как знать, не путешествие ли Александра Павловича в побежденный Париж, а затем в столицу Австро-Венгрии на многомесячный Венский конгресс заставили российского монарха по-иному взглянуть на доселе привычный облик больших и малых городов его империи? Городки Европы даже после дважды прокатившейся через них большой войны не могли не поразить нашего императора чистотой и порядком на своих улочках. Плодом размышлений российского самодержца о разительных отличиях в облике русских и европейских городов стали «Общия для городов правила, писанные собственною Е.И.В. рукою». Именно под этим названием, кажущимся несколько вычурным современному читателю, упомянутые правила были напечатаны большим тиражом и в октябре 1816 года разосланы в соответствующие ведомства и по всем губерниям империи.

Составленный Александром I документ нельзя не признать весьма лаконичным, особенно в сравнении с многостраничными регламентами наших дней. Он включал в себя всего несколько кратких предложений, из них четыре первых настолько показательны, что трудно удержаться от их дословного цитирования:

«1е. Запрещается улицы громоздить и на них что-либо складывать, разве при случае постройки домов, и то временно.

2е. Все находящееся на улицах в кучах, или разбросанным, как то: камни, доски, бревна, …всякий лом и прочее прибирать с улиц, дабы оныя чисты были.

3е. Улицы планировать, дабы ям и бугров небыло и до самых домов.

4е. Не опрятства на улицах никакого не терпеть».

Здесь и далее фото: «Псков на старых открытках» с личной страницы «ВКонтакте» к.и.н, доцента кафедры отечественной истории ПсковГУ Максима Васильева. Не так уж и плохо с дорогой в Пскове.

ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО, НЕМЦУ - СМЕРТЬ

Как известно еще с давних времен, «в России строгость законов смягчается необязательностью их исполнения». Да и сложно, по крайней мере в нашей удивительной стране, требовать соблюдения правил, за неисполнение которых не предусмотрено никакого наказания!.. А в «Общих правилах…», составленных Александром I, про наказания не было сказано ни слова. Как же в этой ситуации требовать и кто займется этим неблагодарным делом?

Такие люди нашлись, и одним из тех, кто наиболее рьяно требовал исполнения монаршего предписания, был псковский генерал-губернатор Б. А. Адеркас. И эту его требовательность вполне можно понять и объяснить: если в какой-либо из отдаленных губерний могли надеяться, что государево око не увидит царящего на улицах их городов беспорядка, то Псков нельзя было в ту пору миновать, следуя из Петербурга в Царство Польское или в западные губернии. А ну как увидит Государь «неопрятство»? С кого тогда взыщет, как не с губернатора?! Да ведь и сам Адеркас, будучи в 1816 году впервые назначенным на губернаторскую должность как раз в Псков, пришел в ужас от вида порховских и псковских улиц. Негодование рьяного служаки - вчерашнего полковника, остзейского немца, воспитанного с малых лет в атмосфере порядка и опрятности, было столь велико, что в свой многостраничный рапорт столичному начальству он включил те самые слова, которые нами уже неоднократно были процитированы: «поистине едва ли есть другой город где бы грязь и топь была как в Пскове, весною едва проехать можно, а осенью вовсе нельзя».

ТЕРПИМЫЕ ПОЛИЦИЕЙ НЕОПРЯТНОСТИ

Недолго думая, Адеркас решил возложить на полицию заботы о поддержании чистоты и порядка на городских улицах. Нам это решение может показаться странным, но в начале XIX века именно МВД отвечало не только за безопасность подданных, но и за порядок в государстве. Вот строки из распоряжения, отданного Борисом Антоновичем псковскому полицмейстеру:

«…Усматривая по улицам города Пскова, большие неопрятности, допущенные и терпимые полициею вопреки Высочайшей воли Государя Императора, предписываю … следующее:

1е) объявить обывателям, чтоб против каждаго дому … ухабы ежедневно по всему Городу уравнивать и улицы от всякой нечистоты очищать, и никакого неопрятства не допущать, а против казенных мест работу сию производить арестантами».

Некоторые мостовые Пскова продержались почти до конца XX века.

Впрочем, Адеркас обладал, судя по всему, дисциплинированным умом, и по прошествии нескольких лет своего губернаторства он пришел к выводу, что в постоянной грязи псковских улиц виновата не только неопрятность обывателей, но и… крепостные стены, якобы препятствующие естественному стоку дождевой воды. Эту мысль Борис Антонович изложил в своем очередном пространном послании в Петербург 19 декабря 1821 года:

«Город Псков расположен назначительно высоком местоположении и при безпрерывном усердии осушить сей город и при чрезвычайно зделанных насыпах при планировке улиц, вода стоку не имеет, причина сему: город Псков обнесен кругом каменною стеною, сток воды естьли пропустить сквозь выезды зделаются прочосы и рытвины на дороге. А потому необходимо нужно провесть стоки под городскою стеною. Но как проломы в стене без особеннаго Высочайшего на то соизволения зделать не можно, да и при зделании самых протоков проломы нужно сводами заделать, или деревянные провесть трубы, да бы не осыпалась от промоев стена, что сопряжено с иждивением...».

А СНЕГ И НЫНЕ ТАМ

Столичное начальство не откликнулось на просьбы псковского губернатора и не выделило деньги для покрытия упомянутого Адеркасом «иждивения», т. е. затрат, говоря современным языком. Управляющий МВД граф Кочубея ответил: «…оная стена состоит в Гражданском ведомстве», а потому предложил «...зделать зависящее от Вас по сему предмету распоряжение, на основании общих о содержании городов постановлений».

Так проходило над Псковом десятилетие за десятилетием, один губернатор сменял другого, получая от предшественника и передавая преемнику все то же наследство из не вполне ухоженных улиц. Неудивительно, что почти столетие спустя, в январе 1914 года, псковский полицмейстер признает: «Благодаря неправильной и несвоевременной уборке снега по улицам г. Пскова, слободам и посаду образовались такие ухабы, что даже в центре города передвижение экипажей оказывается весьма затруднительным; по боковым же улицам, слободам и посаду сугробы снега настолько велики, что разъехаться двум экипажам почти невозможно». Кроме описанного неудобства, полицмейстер предостерегает, что из-за неубранных сугробов «пожарным экипажам нет возможности подъехать к постройкам». Полицмейстер предписал приставам потребовать от всех домовладельцев убрать в недельный срок весь «излишний» снег, выбоины залить водою, приведя улицы и переулки «в такой вид, чтобы передвижение в экипажах было свободным и в пожарном отношении безопасным». «Кроме сего, - предписывал далее полицмейстер, - излишний снег с кровель должен быть сброшен и вывезен, а панели очищены от снега настолько, чтобы движение пешеходов было удобным».

Но нравы обывателей сто лет назад немногим отличались от современных, и даже грозные увещевания и предписания действовали далеко не на всех. «Приставом II части г. Наперстковым, - сообщает нам все тот же номер «Псковской жизни», - составлены протоколы на домовладельцев Гоголевской ул. гг. Гельдт, Робачевского, Осипова, Печенко, Абсентова, Герца и Мальм за упорное нежелание очищать улицу от снега». Спустя отведенную полицмейстером неделю «Пристав I час. Булаевский предложил городской управе сделать распоряжение, чтобы были сравнены ухабы в Анастасиевском проулке, ведущем к дому губернатора. С аналогичным предложением обратился в управу и пристав II час. Наперстков относительно ухабов у Петровских ворот».

«ХОТЯ БЫ ПРИМИТИВНУЮ УБОРНУЮ»

Вам не кажется, что за прошедшие сто лет положение не сильно улучшилось? И это касается не только уборки снега и выравнивания ухабов. Настала весна все того же 1914 года, и журналисты «Псковской жизни» в заметке «Пора-бы догадаться» обращаются к еще одной «вечной» (увы!) псковской теме:

«Анастасиевский сквер охотно посещается публикой, в особенности детьми, которые проводят здесь целые дни. Не смотря на это заведующие садиком не догадаются в отдаленном углу сада соорудить хотя бы самую примитивную «уборную». Благодаря такой недогадливости, у самой церкви посетители позволяют себе совершенно недопустимые вещи».

А вот и главная достопримечательность города.

В нашем городе вообще что-нибудь меняется? Прочитав эти газетные строки, поневоле вспомнишь другие слова, написанные Пастернаком, впрочем, в ином контексте: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?..»

ПСКОВ, МИЛЫЙ ПСКОВ

Еще одна столь же вечная наша тема и наша боль - вандализм, бессмысленный и беспощадный, как русский бунт. Снова читаем «Псковскую жизнь»:

«На Застенной улице находится старинная церковь Сергия (с Залужья) - единственный сохранившийся образец церкви с черепичным куполом. Не смотря на историческую ценность, церковь все более разрушается не без участия хулиганов, сбивающих с купола камнями черепицы. Много терпят от хулиганов и дощечки с надписями на памятниках старины».

Слава богу, вандалы составляют ничтожное меньшинство среди псковичей, хоть и отравляют они чувства и настроение всем остальным жителям нашего города. В большинстве своем псковичи (в отличие от некоторых приезжих - вспомним все те же резкие слова губернатора Б. Адеркаса) давали своему городу очень теплые оценки - как ни странно это звучит в сопоставлении с не самыми ухоженными, признаем это честно, улицами. Псковичи отнюдь не идеализировали, но в то же время ценили его. «…Глядишь, и Псков со своими незатейливыми постройками, низенькими церквами и какими то обшарпанными присутственными местами закутался со всех сторон веселой зеленью и стал выглядеть как-то уютнее и милее», читаем в заметке «Наши городские дети» на страницах газеты «Псковский голос» за 1906 год.

Да и те, кто не родился здесь, а приехал в Псков уже в зрелом возрасте, нередко попадали под его патриархальное очарование. В качестве примера позволю себе процитировать строки из письма, в котором Эмилия Павловна Нестурх (супруга тогдашнего псковского городского архитектора Ф. И. Нестурха, переехавшая вместе с мужем в Псков лишь несколькими годами ранее) в 1896 году отвечала своей петербургской знакомой на ее просьбу оценить жизнь в Пскове:

«…Здесь очень хорош климат и несравненно теплее Петербургскаго; также город расположен довольно высоко и грунт каменистый, так что сырости не бывает и если случается дождь, то весьма редкое явление, чтобы он лил целый день подряд».

Сколько времени прошло, а бабушки всё так же торгуют с ящиков.

Поистине многоцветной (а не угрюмо-черной или беззаботно-радужной) была жизнь в нашем городе сто и двести лет назад. Невероятно разным представал Псков перед придирчивым взором приезжего. И теперь Вы, уважаемый Читатель, знаете: «раньше», если отмести переменчивые приметы эпохи, было все то же самое, что и «теперь». Ничего, по сути, не изменилось, да и не может измениться само собой. По-прежнему среди псковичей будут те, кто пристально вглядывается в этот город, невольно любуясь им, и те, кто не желает за копеечную зарплату месить его грязь, как будто эту грязь нам инопланетяне принесли...

Поэтому, если нас что-либо не устраивает в нашем сегодняшнем Пскове, дело не в Пскове. Дело - в нас...