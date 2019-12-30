Детская афиша на зимние каникулы-2020 в Пскове и Великих Луках
Наступили новогодние каникулы, а вместе с ними и выходные. Взрослые предпочли бы понежиться дома, весь день не раздвигая штор, но дети не согласятся провести волшебные праздники настолько скучно. Редакция подготовила для вас афишу, в которую вошли десятки мероприятий в Пскове и Великих Луках. Берем детей, билеты и продолжаем дарить новогоднюю радость нашим чадам!
ПСКОВ
ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Забавные Миньоны устроят для детей интерактивное представление у елки. Ребят ждет сумасшедший аттракцион, развлекательная программа, фотозона и дискотека - даже елка пустится в пляс.
2 - 5 января, 10:30 и 14:00
Цена билета: 300 руб.
Молодежный театр «Ахтеатр» подготовил захватывающую сказку для детей и их родителей. Действие сказки происходит в наше время. Три Бабы-яги обижены тем, что дети перестали читать сказки, а авторы перестали про них писать. Сестры решают сами сделать новую сказочную историю и заманивают в свой сказочный лес российского солдата Мокея, а его невесту Машу (современную девушку) хитростью отправляют в замок к Кощею.
3 - 4 января, 16:00
5 января, 15:30
Цена билета: 250-350 руб.
На представлении для самых маленьких (от 0 до 5 лет) оживут елочные игрушки. Детей ждет новогоднее волшебство от Дедушки Мороза и Снегурочки, увлекательные игры и забавы вместе с героями любимых мультфильмов. Дедушка Мороз подготовит всем детишкам сувениры в подарок.
2 - 5 января, 12:30 и 16:00
Цена билета: 100-200 руб.
На комедийном музыкальном шоу будет царить атмосфера новогоднего веселья, искрометного юмора и фееричного творчества. На представлении ребят порадуют артисты оригинального жанра, комики, танцоры и певцы. Пикантности в шоу добавят спецэффекты, а еще больше порадуют зрителей призы.
5 января, 19:00
Цена билета: 250 руб.
3 января, 12:00
Цена билета: 200 руб.
Филиал ГКЦ на Рижском, 64
Образцовый хореографический коллектив ансамбля «Радость» и народный коллектив студии циркового искусства «Псковский цирк» приглашают зрителей на праздничный концерт в новом году.
11 января, 16:00
Цена билета: 250 руб.
Образцовый коллектив студии классического танца «Щелкунчик» Л. Изотовой подготовил для зрителей волшебный балет-сказку. Спектакль создан по мотивам известного произведения писателя Сергея Аксакова о купеческой дочке, которая нашла свое счастье благодаря алому цветку из заколдованного сада.
12 января, 14:00
Цена билета: 250 руб.
ДОМ ОФИЦЕРОВ
Молодежный театр «Гротеск» приглашает на новую новогоднюю музыкальную сказку-детектив. Необыкновенные приключения героев спектакля перенесут зрителя в красочно-яркий мир волшебной сказки. После музыкального путешествия все герои с Дедом Морозом и Снегурочкой устроят для гостей интерактивную программу и большой хоровод у новогодней елки.
2 - 5 января, в 11:00 и 14:00
Цена билета: 250 руб.
Дом офицеров приглашает маленьких псковичей на удивительный новогодний мюзикл. Маша верит в доброе волшебство, а Витя увлечен наукой и техникой. По заданию Деда Мороза ребята отправятся в сказочный лес, чтобы спасти Снегурочку из плена Кощея Бессмертного. На их пути встретятся Баба-яга, Леший, кот Матвей. Яркие, веселые песни и танцы, увлекательный новогодний сюжет помогут зрителям поверить, что чудеса в Новый год случаются.
7 января, 14:00
Цена билета: 150-250 руб.
Дом офицеров приглашает на диско-программу «Снежный бунт» для учащихся 4-7 классов. В программе игры и интерактив, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, световое и звуковое шоу.
3 января, 16:30
Цена билета: 300 руб.
Красочный, задорный спектакль с шутками-прибаутками, насыщенный дивными мелодиями русского и украинского фольклора, покажут зрителям Театр танца «Русские узоры» и ансамбль «Псковские кружева».
14 января, 18:30
Цена билета: 250-350 руб.
МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ
5 января, 14:00 - Пейзажная открытка
6 января, 14:00 - Трехуровневая открытка
9 января, 14:00 - Сборная солянка (любая открытка на выбор)
Псков, библиотека «Диалог», ул. Поселочная, 15
Т. 8 (8112) 73-21-38
5 января, 17:00
Псков, центральная городская библиотека, ул. Конная, 6
Т.: 8 (8112) 56-16-73,
57-11-73.
КОНЦЕРТЫ В ПСКОВЕ
Гостей порадуют учащиеся и преподаватели музыкальной школы.
8 января, 12:00
Детская музыкальная школа № 5, ул. Коммунальная, 48
Т. 8 (8112) 55-22-43
Концерт учащихся хорового отделения Детской музыкальной школы № 4.
11 января, 12:00
Храм Иоакима и Анны, ул. Калинина, 5
Т.: +7 (8112) 72-76-67
Рождественский вокальный бал с участием преподавателей, вокальных ансамблей, выпускников и солистов концертного хора «Гармония» Детской школы искусств.
11 января, 16:00
ул. Олега Кошевого, 8
Т. 8 (8112) 75-27-27.
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
ДОМ КУЛЬТУРЫ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
Необычный спектакль «Кошки-мышки» по мотивам сказок Беатрис Поттер покажет ТЮЗ «Панорама». Актеры перенесут юного зрителя в маленький городок и познакомят его с обитателями одного обычного дома. Именно с обитателями, а не с хозяином - то есть с мышами.
3 января, 10:30 и 13:00
Цена билета: 200 рублей (взрослый - бесплатно).
Ул. Зверева, 29
Т. 8 (81153) 5-72-75.
ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Шоу-мюзикл для всей семьи и игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.
2 января, 14:00
Интерактивный кукольный спектакль для самых маленьких и новогодняя программа вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.
2 и 5 января, 11:00
Ул. Малышева, 13
Т. 8 (81153) 6-12-07.
КОНЦЕРТЫ
Коллектив - лауреат международных конкурсов - приготовил музыкальный подарок на старый Новый год.
13 января, 18:30
Концертный зал филармонии, ул. Ботвина, 12
Т. 8 (81153) 3-52-20.
МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ
3 января, 11:00
Великие Луки, городская детская библиотека им. А. Гайдара (ул. К. Либкнехта, 9/14)
Т. 8 (81153) 3-73-89.
Программа к Рождеству и церемония награждения участников творческого конкурса «Ларец новогодних украшений».
6 января, 11:30
Великие Луки, городская детская библиотека им. А. Гайдара (ул. К. Либкнехта, 9/14)
Т. 8 (81153) 3-73-89.
8 января, 15:30
Великие Луки, библиотека-филиал № 2 (ул. Ботвина, 13), сектор литературы на иностранных языках
Т. 8 (81153) 3-82-83.
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