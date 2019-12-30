Детская афиша на зимние каникулы-2020 в Пскове и Великих Луках

Наступили новогодние каникулы, а вместе с ними и выходные. Взрослые предпочли бы понежиться дома, весь день не раздвигая штор, но дети не согласятся провести волшебные праздники настолько скучно. Редакция подготовила для вас афишу, в которую вошли десятки мероприятий в Пскове и Великих Луках. Берем детей, билеты и продолжаем дарить новогоднюю радость нашим чадам!

ПСКОВ

ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Забавные Миньоны устроят для детей интерактивное представление у елки. Ребят ждет сумасшедший аттракцион, развлекательная программа, фотозона и дискотека - даже елка пустится в пляс.

2 - 5 января, 10:30 и 14:00

Цена билета: 300 руб.

Молодежный театр «Ахтеатр» подготовил захватывающую сказку для детей и их родителей. Действие сказки происходит в наше время. Три Бабы-яги обижены тем, что дети перестали читать сказки, а авторы перестали про них писать. Сестры решают сами сделать новую сказочную историю и заманивают в свой сказочный лес российского солдата Мокея, а его невесту Машу (современную девушку) хитростью отправляют в замок к Кощею.

3 - 4 января, 16:00

5 января, 15:30

Цена билета: 250-350 руб.

На представлении для самых маленьких (от 0 до 5 лет) оживут елочные игрушки. Детей ждет новогоднее волшебство от Дедушки Мороза и Снегурочки, увлекательные игры и забавы вместе с героями любимых мультфильмов. Дедушка Мороз подготовит всем детишкам сувениры в подарок.

2 - 5 января, 12:30 и 16:00

Цена билета: 100-200 руб.

На комедийном музыкальном шоу будет царить атмосфера новогоднего веселья, искрометного юмора и фееричного творчества. На представлении ребят порадуют артисты оригинального жанра, комики, танцоры и певцы. Пикантности в шоу добавят спецэффекты, а еще больше порадуют зрителей призы.

5 января, 19:00

Цена билета: 250 руб.

3 января, 12:00

Цена билета: 200 руб.

Филиал ГКЦ на Рижском, 64

Образцовый хореографический коллектив ансамбля «Радость» и народный коллектив студии циркового искусства «Псковский цирк» приглашают зрителей на праздничный концерт в новом году.

11 января, 16:00

Цена билета: 250 руб.

Образцовый коллектив студии классического танца «Щелкунчик» Л. Изотовой подготовил для зрителей волшебный балет-сказку. Спектакль создан по мотивам известного произведения писателя Сергея Аксакова о купеческой дочке, которая нашла свое счастье благодаря алому цветку из заколдованного сада.

12 января, 14:00

Цена билета: 250 руб.

ДОМ ОФИЦЕРОВ

Молодежный театр «Гротеск» приглашает на новую новогоднюю музыкальную сказку-детектив. Необыкновенные приключения героев спектакля перенесут зрителя в красочно-яркий мир волшебной сказки. После музыкального путешествия все герои с Дедом Морозом и Снегурочкой устроят для гостей интерактивную программу и большой хоровод у новогодней елки.

2 - 5 января, в 11:00 и 14:00

Цена билета: 250 руб.

Дом офицеров приглашает маленьких псковичей на удивительный новогодний мюзикл. Маша верит в доброе волшебство, а Витя увлечен наукой и техникой. По заданию Деда Мороза ребята отправятся в сказочный лес, чтобы спасти Снегурочку из плена Кощея Бессмертного. На их пути встретятся Баба-яга, Леший, кот Матвей. Яркие, веселые песни и танцы, увлекательный новогодний сюжет помогут зрителям поверить, что чудеса в Новый год случаются.

7 января, 14:00

Цена билета: 150-250 руб.

Дом офицеров приглашает на диско-программу «Снежный бунт» для учащихся 4-7 классов. В программе игры и интерактив, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, световое и звуковое шоу.

3 января, 16:30

Цена билета: 300 руб.

Красочный, задорный спектакль с шутками-прибаутками, насыщенный дивными мелодиями русского и украинского фольклора, покажут зрителям Театр танца «Русские узоры» и ансамбль «Псковские кружева».

14 января, 18:30

Цена билета: 250-350 руб.

МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ

5 января, 14:00 - Пейзажная открытка

6 января, 14:00 - Трехуровневая открытка

9 января, 14:00 - Сборная солянка (любая открытка на выбор)

Псков, библиотека «Диалог», ул. Поселочная, 15

Т. 8 (8112) 73-21-38

5 января, 17:00

Псков, центральная городская библиотека, ул. Конная, 6

Т.: 8 (8112) 56-16-73,

57-11-73.

КОНЦЕРТЫ В ПСКОВЕ

Гостей порадуют учащиеся и преподаватели музыкальной школы.

8 января, 12:00

Детская музыкальная школа № 5, ул. Коммунальная, 48

Т. 8 (8112) 55-22-43

Концерт учащихся хорового отделения Детской музыкальной школы № 4.

11 января, 12:00

Храм Иоакима и Анны, ул. Калинина, 5

Т.: +7 (8112) 72-76-67

Рождественский вокальный бал с участием преподавателей, вокальных ансамблей, выпускников и солистов концертного хора «Гармония» Детской школы искусств.

11 января, 16:00

ул. Олега Кошевого, 8

Т. 8 (8112) 75-27-27.

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

ДОМ КУЛЬТУРЫ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

Необычный спектакль «Кошки-мышки» по мотивам сказок Беатрис Поттер покажет ТЮЗ «Панорама». Актеры перенесут юного зрителя в маленький городок и познакомят его с обитателями одного обычного дома. Именно с обитателями, а не с хозяином - то есть с мышами.

3 января, 10:30 и 13:00

Цена билета: 200 рублей (взрослый - бесплатно).

Ул. Зверева, 29

Т. 8 (81153) 5-72-75.

ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЛЕНИНА

Шоу-мюзикл для всей семьи и игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

2 января, 14:00

Интерактивный кукольный спектакль для самых маленьких и новогодняя программа вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

2 и 5 января, 11:00

Ул. Малышева, 13

Т. 8 (81153) 6-12-07.

КОНЦЕРТЫ

Коллектив - лауреат международных конкурсов - приготовил музыкальный подарок на старый Новый год.

13 января, 18:30

Концертный зал филармонии, ул. Ботвина, 12

Т. 8 (81153) 3-52-20.

МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ

3 января, 11:00

Великие Луки, городская детская библиотека им. А. Гайдара (ул. К. Либкнехта, 9/14)

Т. 8 (81153) 3-73-89.

Программа к Рождеству и церемония награждения участников творческого конкурса «Ларец новогодних украшений».

6 января, 11:30

Великие Луки, городская детская библиотека им. А. Гайдара (ул. К. Либкнехта, 9/14)

Т. 8 (81153) 3-73-89.

8 января, 15:30

Великие Луки, библиотека-филиал № 2 (ул. Ботвина, 13), сектор литературы на иностранных языках

Т. 8 (81153) 3-82-83.